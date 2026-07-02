Se realizaron nuevas pericias por el doble crimen de las turistas francesas en Salta

La Unidad Fiscal Especial de Salta coordina el análisis de evidencias con laboratorios internacionales para esclarecer el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni

Luego de 15 años del asesinato de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, la investigación judicial realizó pericias en Francia que arrojan nuevos indicios sobre el caso. En este marco, se sumaron nuevas medidas en París, con el objetivo de profundizar el análisis de pruebas recolectadas en la causa original y avanzar con las pesquisas que siguen abiertas.

Cabe recordar que las turistas francesas fueron encontradas sin vida en la Quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta, en julio de 2011. La investigación identificó como principales acusados a Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, imputados por abuso sexual y homicidio agravado. Lasi recibió condena a prisión perpetua. Vilte Laxi también enfrentó penas de cárcel, aunque Vera fue absuelto por la Corte Suprema.

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Las pericias continúan bajo análisis porque persisten dudas sobre la responsabilidad de algunos de los condenados y la existencia de posibles irregularidades en la investigación inicial. En septiembre de 2025, la justicia francesa abrió una nueva causa tras la denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, para investigar posibles irregularidades y profundizar en el esclarecimiento del crimen.

Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 23, dejaron el hostal en el que se alojaban en la ciudad de Salta para realizar una caminata por la Quebrada de San Lorenzo el 15 de julio. Al no regresar, sus familiares y amigos dieron aviso a las autoridades, que comenzaron la búsqueda en la zona. Cinco días después, la policía encontró los cuerpos de ambas turistas con signos de violencia y abuso sexual.

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Documentación técnica y perfiles genéticos entregados por peritos franceses serán clave para nuevas líneas de análisis en la causa

Las medidas centrales fueron en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de París, de remanentes de muestras biológicas conservadas desde la investigación original y enviadas en su momento por el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires. La unidad fiscal quedó a la espera de esos resultados para incorporarlos y evaluarlos dentro de la causa.

En los análisis realizados originalmente en el laboratorio argentino, se identificó en una de las muestras tomadas del cuerpo de Cassandre Bouvier un perfil genético parcialmente coincidente con la línea paterna de Santos Clemente Vera. Sin embargo, cuando especialistas franceses repitieron el estudio en laboratorios de París, no detectaron ese mismo rastro genético.

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Por otro lado, se recibieron declaraciones testimoniales de genetistas del Laboratorio de Nantes que intervinieron en estudios durante la primera investigación. Sostuvieron que las diferencias se atribuyen a que los equipos trabajaron sobre partes distintas del hisopo con material biológico, lo que podría haber influido en los resultados y generó dudas sobre la solidez de la prueba que había sostenido la acusación contra Vera.

Los especialistas franceses señalaron que los perfiles genéticos masculinos detectados en el pantalón de una de las víctimas resultan incompletos y no son aptos para cotejos comparativos, ya que podrían corresponder a ADN degradado. Además, entregaron a las autoridades toda la documentación técnica relacionada con el perfil genético femenino hallado en el cuerpo de Cassandre Bouvier, material que permitirá avanzar en nuevos análisis y en la evaluación de posibles comparaciones futuras.

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El médico legista francés que realizó las autopsias rectificó su informe inicial sobre la data de muerte: mientras en un primer momento la ubicó entre siete y nueve días antes del hallazgo, reconoció que el estudio entomológico desarrollado en Salta estableció un período más preciso, de entre 14 y 15 días previos al descubrimiento de los cuerpos.

Durante las nuevas diligencias en París, también declararon integrantes de la Universidad de La Sorbona, donde ambas jóvenes participaban de un coloquio académico, quienes confirmaron que las víctimas viajaron a Salta por turismo. Estas personas no habían sido citadas en la investigación original.

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En paralelo, en Argentina, la Unidad Fiscal Especial creada en febrero de 2025 continúa la pesquisa y lleva adelante una causa por presunta falsedad ideológica contra personal policial que intervino en la instrucción inicial. Se investiga si funcionarios consignaron datos falsos sobre el hallazgo de balas en la escena del crimen y si existieron otras irregularidades que afectaron la recolección y el registro de pruebas.