Crimen y Justicia

Se realizaron nuevas pericias por el doble crimen de las turistas francesas en Salta

Nuevos estudios genéticos, documentación técnica y declaraciones en Francia reorientan el expediente, mientras la justicia argentina revisa el trabajo policial inicial y la validez de las viejas pruebas

Guardar
Google icon
La Unidad Fiscal Especial de Salta coordina el análisis de evidencias con laboratorios internacionales para esclarecer el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni
La Unidad Fiscal Especial de Salta coordina el análisis de evidencias con laboratorios internacionales para esclarecer el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni

Luego de 15 años del asesinato de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, la investigación judicial realizó pericias en Francia que arrojan nuevos indicios sobre el caso. En este marco, se sumaron nuevas medidas en París, con el objetivo de profundizar el análisis de pruebas recolectadas en la causa original y avanzar con las pesquisas que siguen abiertas.

Cabe recordar que las turistas francesas fueron encontradas sin vida en la Quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta, en julio de 2011. La investigación identificó como principales acusados a Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, imputados por abuso sexual y homicidio agravado. Lasi recibió condena a prisión perpetua. Vilte Laxi también enfrentó penas de cárcel, aunque Vera fue absuelto por la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

Las pericias continúan bajo análisis porque persisten dudas sobre la responsabilidad de algunos de los condenados y la existencia de posibles irregularidades en la investigación inicial. En septiembre de 2025, la justicia francesa abrió una nueva causa tras la denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, para investigar posibles irregularidades y profundizar en el esclarecimiento del crimen.

Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 23, dejaron el hostal en el que se alojaban en la ciudad de Salta para realizar una caminata por la Quebrada de San Lorenzo el 15 de julio. Al no regresar, sus familiares y amigos dieron aviso a las autoridades, que comenzaron la búsqueda en la zona. Cinco días después, la policía encontró los cuerpos de ambas turistas con signos de violencia y abuso sexual.

PUBLICIDAD

Documentación técnica y perfiles genéticos entregados por peritos franceses serán clave para nuevas líneas de análisis en la causa
Documentación técnica y perfiles genéticos entregados por peritos franceses serán clave para nuevas líneas de análisis en la causa

Las medidas centrales fueron en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de París, de remanentes de muestras biológicas conservadas desde la investigación original y enviadas en su momento por el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires. La unidad fiscal quedó a la espera de esos resultados para incorporarlos y evaluarlos dentro de la causa.

En los análisis realizados originalmente en el laboratorio argentino, se identificó en una de las muestras tomadas del cuerpo de Cassandre Bouvier un perfil genético parcialmente coincidente con la línea paterna de Santos Clemente Vera. Sin embargo, cuando especialistas franceses repitieron el estudio en laboratorios de París, no detectaron ese mismo rastro genético.

Por otro lado, se recibieron declaraciones testimoniales de genetistas del Laboratorio de Nantes que intervinieron en estudios durante la primera investigación. Sostuvieron que las diferencias se atribuyen a que los equipos trabajaron sobre partes distintas del hisopo con material biológico, lo que podría haber influido en los resultados y generó dudas sobre la solidez de la prueba que había sostenido la acusación contra Vera.

Los especialistas franceses señalaron que los perfiles genéticos masculinos detectados en el pantalón de una de las víctimas resultan incompletos y no son aptos para cotejos comparativos, ya que podrían corresponder a ADN degradado. Además, entregaron a las autoridades toda la documentación técnica relacionada con el perfil genético femenino hallado en el cuerpo de Cassandre Bouvier, material que permitirá avanzar en nuevos análisis y en la evaluación de posibles comparaciones futuras.

El médico legista francés que realizó las autopsias rectificó su informe inicial sobre la data de muerte: mientras en un primer momento la ubicó entre siete y nueve días antes del hallazgo, reconoció que el estudio entomológico desarrollado en Salta estableció un período más preciso, de entre 14 y 15 días previos al descubrimiento de los cuerpos.

Durante las nuevas diligencias en París, también declararon integrantes de la Universidad de La Sorbona, donde ambas jóvenes participaban de un coloquio académico, quienes confirmaron que las víctimas viajaron a Salta por turismo. Estas personas no habían sido citadas en la investigación original.

En paralelo, en Argentina, la Unidad Fiscal Especial creada en febrero de 2025 continúa la pesquisa y lleva adelante una causa por presunta falsedad ideológica contra personal policial que intervino en la instrucción inicial. Se investiga si funcionarios consignaron datos falsos sobre el hallazgo de balas en la escena del crimen y si existieron otras irregularidades que afectaron la recolección y el registro de pruebas.

Temas Relacionados

Saltaturistas francesasFranciaCassandre BouvierHouria Moumnicrimenhomicidioasesinatoinvestigación judicialúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron un cadáver en Córdoba e investigan si se trata del cuerpo de una mujer que desapareció en mayo

El hallazgo se produjo cerca del lugar donde semanas atrás fue encontrado un cráneo en La Falda. Peritos forenses intentan determinar si ambos episodios están relacionados y si los restos corresponden a la víctima buscada desde mayo

Encontraron un cadáver en Córdoba e investigan si se trata del cuerpo de una mujer que desapareció en mayo

La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio de la nena de 14 años: “Me destrozaron la vida”

Melisa Heredia dio su primer testimonio tras el brutal crimen que ocurrió el 23 de mayo y será querellante en la causa judicial. Contó cómo era su vínculo con Claudio Barrelier, el principal apuntado por el asesinato

La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio de la nena de 14 años: “Me destrozaron la vida”

Juicio por Loan: el mensaje para “negociar”, la huella y el perito de la familia, los tres datos que dejaron los hermanos del niño

Cristian Ramón, Alfredo Maximiliano, José Omar, César Iván y Fernando declararon frente al Tribunal en la sexta audiencia. Dos de ellos aportaron elementos que hasta ahora no habían surgido durante el debate

Juicio por Loan: el mensaje para “negociar”, la huella y el perito de la familia, los tres datos que dejaron los hermanos del niño

Condenaron a 10 años de prisión al preceptor de un colegio en Salta por pedofilia digital

El hombre tiene 52 años y fue denunciado por la madre de una alumna de 16 años a la que había filmado. Le secuestraron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil

Condenaron a 10 años de prisión al preceptor de un colegio en Salta por pedofilia digital

Atropelló y mató a un delivery, estaba borracho y manejaba al doble de la máxima permitida: deberá cumplir una condena en prisión

Sebastián Gabriel Di Pietro comenzó a cumplir este miércoles la pena de cuatro años y seis meses por el homicidio vial de Lucas Peralta Luna. Para la querella, se trata de un antecedente inusual porque las condenas por este tipo de delitos rara vez se ejecutan con prisión efectiva

Atropelló y mató a un delivery, estaba borracho y manejaba al doble de la máxima permitida: deberá cumplir una condena en prisión

DEPORTES

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

Desgarrador: el momento en el que el técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su papá en plena conferencia tras la eliminación

TELESHOW

La última publicación de Santiago Ríos, actor de Los Roldán y Cha Cha Cha, unos días antes de su muerte

La última publicación de Santiago Ríos, actor de Los Roldán y Cha Cha Cha, unos días antes de su muerte

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

Grego Rosello sobre su convivencia con Maxi López y El Turco Husaín en el Mundial: “Siento que mi vida es una bosta”

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Thiago Medina deslizó que Daniela Celis lo habría vuelto a buscar tras separarse de Nick Sícaro: “Hacé tu vida”

INFOBAE AMÉRICA

Policía de Tránsito intensificará operativos en carreteras durante las vacaciones de medio año en Costa Rica

Policía de Tránsito intensificará operativos en carreteras durante las vacaciones de medio año en Costa Rica

Honduras: Iglesia pide garantizar que la Empresa de Energía Eléctrica mantenga propiedad estatal

Siete disparos, un móvil financiero y el juicio anulado: la trama secreta de uno de los casos más escandalosos de la década

En fotos: Estadounidenses y salvadoreños se reúnen para ver el partido USA-BIH y celebrar 250 años de independencia de EE.UU.

Congreso nacional en Honduras aprueba apoyo logístico para enviar ayuda humanitaria a Venezuela