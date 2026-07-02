Honduras

Honduras: Capturan en Copán a un hombre acusado de abuso sexual y maltrato contra sus dos hijastras menores

Un hombre de 40 años fue capturado en el departamento de Copán acusado de abusar sexualmente y agredir físicamente a sus dos hijastras, de 13 y 16 años.

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La captura fue realizada por agentes de la DPI en Copán. (FOTO: Policía Nacional)
La captura fue realizada por agentes de la DPI en Copán. (FOTO: Policía Nacional)

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en el departamento de Copán a un hombre acusado de cometer delitos sexuales y violencia intrafamiliar contra sus dos hijastras menores de edad.

La detención fue realizada por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal No. 04 (UDIC-04) en la aldea Vega Redonda, municipio de Dolores, luego de una investigación que permitió ubicar al sospechoso.

El detenido es un hombre de 40 años, originario y residente del mismo sector donde se ejecutó la captura.

Según la información proporcionada por las autoridades, las víctimas son dos adolescentes de 13 y 16 años, quienes presuntamente habrían sido víctimas de agresiones sexuales y maltrato físico.

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<b>Investigación permitió ubicar al sospechoso</b>

La DPI informó que las investigaciones se desarrollaron mediante la aplicación de diferentes técnicas investigativas y la recopilación de evidencias relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que, una vez obtenida la información necesaria, se conformó un equipo de investigadores para localizar al sospechoso y ejecutar la orden judicial correspondiente.

Durante el operativo también se logró el rescate de las dos menores, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro hospitalario de la zona para recibir atención médica y asistencia especializada.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el estado de salud de las adolescentes debido a las medidas de protección aplicadas a las víctimas.

El sospechoso fue detenido en el municipio de Dolores. (FOTO: Ministerio Público)
El sospechoso fue detenido en el municipio de Dolores. (FOTO: Ministerio Público)

<b>Denuncias de maltrato físico</b>

De acuerdo con la información preliminar, una de las menores presentaba lesiones físicas que forman parte de las investigaciones.

Las autoridades investigan denuncias relacionadas con posibles agresiones físicas ocurridas dentro del entorno familiar.

La Policía indicó que todos los elementos probatorios recabados fueron incorporados al expediente judicial que sustenta la investigación.

Los investigadores continúan realizando diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrieron las supuestas agresiones.

<b>Orden de captura judicial</b>

El caso cuenta con una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán.

Según el documento judicial, al sospechoso se le supone responsable de los delitos de violación, otras agresiones sexuales y maltrato familiar agravado en perjuicio de las dos menores.

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Tras su detención, el hombre será remitido ante las autoridades judiciales competentes para continuar el proceso legal correspondiente.

Será un juez quien determine las medidas que deberán aplicarse mientras avanza la causa penal.

<b>Protección a las víctimas</b>

Las instituciones encargadas de la protección de la niñez reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia o abuso contra menores de edad.

Las autoridades recordaron que las denuncias oportunas permiten intervenir a tiempo y brindar protección a las víctimas.

Asimismo, señalaron que las menores recibirán acompañamiento médico, psicológico y social durante el proceso.

Las menores fueron rescatadas durante el operativo. (FOTO: BBC)
Las menores fueron rescatadas durante el operativo. (FOTO: BBC)

La DPI indicó que continuará desarrollando investigaciones relacionadas con delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar la protección de los sectores más vulnerables de la población.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades judiciales avanzan en el proceso correspondiente.

De acuerdo con organizaciones dedicadas a la protección de la niñez, la violencia sexual y el maltrato intrafamiliar continúan siendo algunas de las principales problemáticas que afectan a menores de edad en Honduras.

Las instituciones especializadas insisten en la importancia de denunciar cualquier señal de abuso para activar de manera oportuna los mecanismos de protección.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que el proceso judicial permitirá determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, las dos adolescentes permanecerán bajo resguardo y recibirán atención médica y acompañamiento psicológico, con el objetivo de garantizar su recuperación y la protección de sus derechos.

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