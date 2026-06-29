Crimen y Justicia

Murió el policía que fue brutalmente agredido durante un torneo de fútbol en Santa Fe: hay dos detenidos

El oficial Eduardo Damián López, de 33 años, falleció este lunes luego de haber permanecido internado en estado crítico

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Asesinaron a un policía en medio de incidentes entre hinchas tras un partido de fútbol

El oficial Eduardo Damián López, de 33 años, murió este lunes a las 13, según confirmó el parte médico emitido por el Destacamento Policial del Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” de la Unidad Regional II de Santa Fe.

El efectivo, oriundo de Rosario y que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán, permanecía internado desde el domingo tras haber sido brutalmente agredido mientras cumplía funciones en el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense disputada entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá.

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La noticia del deceso llegó junto con otra novedad: la Policía de Investigaciones (PDI), de la mano de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, realizó allanamientos en las localidades de Carcarañá y Correa que culminaron con la detención de dos hombres identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años, señalados como los presuntos autores del ataque.

Según pudo saber Infobae, los sospechosos quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, quien encabeza la investigación y los llevará a una audiencia imputativa en día y horario a confirmar en los Tribunales de Cañada de Gómez.

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Eduardo Damián López - Santa Fe Policía
Eduardo Damián López tenía 33 años

El ataque ocurrió este domingo en el club Cremería, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense de Fútbol. López, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, participaba del operativo de seguridad cuando fue atacado por un grupo de personas en medio de incidentes registrados dentro de las instalaciones del predio.

Como consecuencia de la agresión, el policía sufrió gravísimas lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permaneció internado en terapia intensiva. Horas antes de su fallecimiento, los médicos habían informado que presentaba muerte cerebral.

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Tras el hecho, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe coordinó una serie de allanamientos con personal de la PDI del departamento Iriondo y grupos de irrupción de la Unidad Regional XVII. Los procedimientos permitieron localizar y detener a los dos sospechosos, quienes ahora enfrentarán la imputación por el ataque que terminó con la muerte del efectivo.

Las autoridades provinciales brindarán este lunes una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en Rosario, para informar los detalles de la investigación y de los procedimientos realizados.

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