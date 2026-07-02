Mulino afirma que las obras ya dinamizan la economía, mientras aumenta el desempleo y la informalidad

El presidente, José Raúl Mulino, dio su informe a la nación ante los diputados de la Asamblea Nacional. (Cortesía)

Cumplido sus dos años dirigiendo el país, con un desempleo que ya trepa el 10% y una informalidad galopante, el presidente José Raúl Mulino dijo que “el orden de las cuentas permite tener hoy más de 700 obras públicas en ejecución en todo el territorio nacional”.

En su informe a la nación durante la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, Mulino afirmó que las obras “ya dinamizan la economía y generarán miles de empleos”.

Se ha logrado ordenar las finanzas del Estado y se ha restaurado el buen nombre de Panamá en el escenario internacional, agregó el mandatario, que llegó al poder de la mano del expresidente Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia, con un 34% de los votos de los panameños.

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Una nota de prensa oficial señala que el mandatario aseguró que sanear las cuentas del Estado, recuperar la disciplina fiscal y restablecer la credibilidad de Panamá ante el mundo era absolutamente necesario, puesto que perder la confianza internacional habría significado créditos más caros para las familias, menos inversión, menos empleo y un mayor costo de vida para todos los panameños.

Este paso, agrega la información, permitió una baja sustancial del déficit fiscal y la desaceleración del ritmo de endeudamiento de los últimos años.

Diputados en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá. (Cortesía)

La deuda pública de Panamá cerró en mayo de este año en $61,871.6 millones, una reducción marginal de $24.8 millones respecto al saldo registrado en abril, cuando alcanzó los $61,896.4 millones.

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Los pagos realizados durante mayo reflejan la creciente presión que ejerce el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas. Solo en deuda externa, Panamá desembolsó $114.9 millones, de los cuales $71.2 millones correspondieron a pagos de capital y $42.9 millones a intereses.

En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Mulino indicó que su administración ha diseñado una “estrategia integral que concentrará los principales esfuerzos del Gobierno, basada en grandes prioridades como empleo, salud, canasta básica, agua, transporte público y seguridad para los panameños”.

Horas antes de la asistencia de Mulino al pleno del Legislativo, fue electa como presidenta de ese órgano del Estado para el periodo 2026-2027, la diputada oficialista, Shirley Castañedas. Manuel Cohen Salerno y Manuel Chen Peñalba fueron elegidos para ocupar los cargos de primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

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Castañedas señaló que durante su gestión fortalecerá la participación ciudadana y avanzará hacia un parlamento abierto digital, que permita a cualquier panameño conocer cómo se discuten las leyes, cómo votan sus representantes y cuáles son los resultados del trabajo que se realiza en este órgano del Estado.

La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas (2026-2027), es juramentada por el presidente saliente, Jorge Herrera. (Cortesía)

Como presidenta de la Asamblea Nacional aseguró que su agenda estará enfocada en los grandes desafíos nacionales, apoyando proyectos de ley que garanticen generación de empleo, educación, salud, agua potable e inversión.

“Venimos a trabajar, a construir y a demostrar que las diferencias políticas pueden coexistir con el respeto institucional y con la búsqueda honesta de soluciones; por lo que esta Asamblea acompañará las iniciativas que beneficien al país”, destaca una comunicación oficial.

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Añadió que ejercerá el control político, cuando corresponda, y defenderá siempre su independencia constitucional para fortalecer la “gobernabilidad”.

La ahora presidenta de la Asamblea Nacional igualmente resaltó que impulsará una coordinación firme, respetuosa y transparente, donde la fiscalización será responsable y el diálogo será permanente; por lo que exhortó a los diputados de todas las bancadas a sentarse juntos y pensar, sin banderas partidarias, sobre cómo transformar el país.