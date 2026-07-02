Detuvieron a Mauricio Ríos, el “okupa VIP” de Cariló: podrá pagar una fianza de $100 millones para salir de la cárcel

Mauricio Damián Ríos, en foto de sus redes sociales

El empresario marplatense Mauricio Damián Ríos, acusado en 2020 de usurpar una casa en Cariló y de pintarla de otro color, uno de los hechos más descarados de la pandemia, fue detenido en su ciudad el 30 de mayo último.

La Justicia federal, con un expediente a cargo del juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri, lo acusa de los delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos. En la causa también cayó Paul Nicolás Etcheverry, ligado al caso de la usurpación. Ambos arrestos fueron realizados por la DUOF Mar del Plata de la PFA.

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¿Qué pasó esta vez? En la casa de Cariló, inspeccionada en su momento, se encontró una camioneta que fue secuestrada. Esa camioneta, descubrió la Justicia, había sido robada en Avellaneda en 2019.

El juez Inchausti le negó la excarcelación esta semana a Ríos, tras un pedido de su abogado, con un fallo de ocho páginas al que accedió Infobae. Sin embargo, hay un punto: Inchausti le fijó una fianza de $100 millones de pesos al acusado con un “fiador personal”.

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Ríos tras su detención

La camioneta, una Jeep Compass Longitude que llevaba en Cariló una patente que no era la original, fue “sustraída con el uso de armas en la localidad de Avellaneda en fecha 12 de mayo de 2019″, según un documento de la causa.

“Ríos y Etcheverry hicieron uso de la camioneta en cuestión, encontrándose la misma dentro de su esfera de su custodia al hallarse en el inmueble” supuestamente usurpado, aseguró el juez en su imputación. La cédula de identificación falsa de la camioneta fue confeccionada en una fecha todavía desconocida.

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La causa de la usurpación, a cargo del juez David Mancinelli -el mismo que envió a prisión a los rugbiers que mataron a golpes a Fernando Báez Sosa- fue clave para investigar el nuevo caso, que comenzó en 2022. No solo la dueña de la casa usurpada marcó el vehículo. En ese expediente, varios testigos de identidad reservada declararon haber visto a Ríos conducir la camioneta.

La detención de Mauricio Damián Ríos

El “boleto de compraventa”

Etcheverry, ampliamente mencionado en la causa de la usurpación, presentó un curioso “boleto de compraventa”, según otro documento del expediente. El boleto tiene como fecha el 10 de enero de 2020, días antes de que la dueña de la casa de Cariló descubriera y denunciara la usurpación. La dirección del vendedor coincidía con la de una agencia de autos marplatense.

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El supuesto dueño de esa concesionaria es Mauricio Jorge Di Norcia. Según informó La Capital, Di Norcia fue condenado semanas atrás en el Tribunal N°3 marplatense como miembro de “La Banda del Millón”, una organización dedicada a desvalijar departamentos. Le dieron cuatro años y seis meses de prisión.

Di Norcia también se encuentra procesado en otro expediente por los delitos de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad. Etcheverry, insólitamente, se presentó como fiador personal del dueño de la concesionaria en esta causa.

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