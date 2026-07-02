Contrató a una tarotista para hacerle un “gualicho” a su nuera y terminó siendo víctima de una extorsión

Aprehendieron a una tarotista por extorsionar a una clienta

Dos mujeres fueron aprehendidas en Mar del Plata acusadas de extorsionar a una vecina mediante amenazas vinculadas a prácticas de tarot y rituales místicos, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo, realizado por la DDI local, fue solicitado por la UFI N° 12 a cargo del fiscal Luis Ferreyra, permitió el secuestro de dinero en efectivo, electrodomésticos y elementos rituales vinculados a la causa.

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La intervención policial tuvo lugar el 1 de julio en departamento del octavo piso de un edificio ubicado sobre la avenida Colón. Allí se procedió a la aprehensión de Mónica Adriana M., de 62 años, y Nora Elena R., de 61, ambas señaladas como responsables de un esquema de extorsión contra una mujer identificada como P.L.E..

La tarotista también obligó a la víctima a comprarle electrodomésticos

Según informaron fuentes policiales, la víctima había denunciado haber contratado los servicios de una vidente/tarotista con el propósito de que realizara un “gualicho” para separar a su hijo de una pareja, pero terminó siendo presionada para entregar elevadas sumas de dinero bajo amenazas de represalias “divinas”.

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En la denuncia radicada el 14 de febrero, P.L.E. relató que tras solicitar el “trabajo espiritual”, la vidente le exigió 15 millones de pesos y 26 mil dólares para completar el supuesto ritual, bajo advertencia de que sufriría una maldición si no pagaba. También la obligó a adquirir electrodomésticos y joyas a su nombre, siempre bajo coacción y amenazas de enviarle “los arcángeles”.

El procedimiento permitió el secuestro de un teléfono celular Motorola Moto G72 de color blanco, un televisor Qled de 65 pulgadas marca TCL, un lavarropas automático Drean, $1.240.000 en efectivo, 300 dólares, dos diplomas de tarot a nombre de Monzón, un sello médico de María Magdalena Danna junto a un talonario en blanco, cinco cuadernos con anotaciones y pagarés, frascos con velas usadas, estatuillas y cintas de colores. También fueron hallados elementos utilizados para rituales, como cajas con velas de distintos colores.

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El gabinete de delitos extorsivos de la DDI Mar del Plata había realizado tareas de inteligencia para determinar la ubicación de las sospechosas y su actividad.

Tras recolectar pruebas, el fiscal Ferreyra solicitó la orden de allanamiento, que se concretó sin incidentes. Ambas mujeres quedaron aprehendidas por orden judicial, aunque recuperaron la libertad, indicaron las fuentes a este medio.

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