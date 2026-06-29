Política

Karina Milei aumenta su participación en los bloques y busca marcar el ritmo parlamentario de LLA

Organiza una reunión para el miércoles con todos los legisladores y se sumó a los grupos de WhatsApp de Diputados y Senadores. Los comisarios políticos internos y la elección de las prioridades. Posible sesión el jueves en el Senado y el rol de Patricia Bullrich

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Karina Milei junto a Sharif Menem durante la votación del Super RIGI en Diputados
Karina Milei junto a Sharif Menem durante la votación del Super RIGI en Diputados

Karina Milei busca tomar el control total ya no del Ejecutivo sino del oficialismo todo. No quiere más interrupciones en su estrategia para pasar este año y encarar con fuerza el 2027 y los acuerdos electorales. En el despacho de la Secretaría General de la Presidencia entienden que se perdió tiempo, en especial, en la vida parlamentaria.

A partir de esto es que la hermana del Presidente de la Nación decidió intervenir activamente en los bloques parlamentarios y pidió que la sumen a los grupos de WhatsApp tanto de Diputados como del Senado, algo que según confirmó Infobae ya sucedió. En el primero habitan los 95 legisladores libertarios de la Cámara Baja.

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En la Cámara Alta el escenario es diferente. La presencia de Patricia Bullrich y sus propios intereses hicieron, primero, que Karina Milei designara a una especie de “comisaria política” en la figura de la libertaria de paladar negro, Nadia Márquez. Ahora, con el pedido de sumar el número de la Secretaria General de la Presidencia, se resolvió crear un nuevo grupo en el que están los 21 senadores más la funcionaria del Ejecutivo. En paralelo se mantiene el otro que es exclusivamente de los legisladores, según confiaron fuentes del bloque.

Bloque diputados @LLA_Diputados
Bloque diputados @LLA_Diputados

Esto también quedó plasmado con la reunión que se está organizando para el miércoles a las 9:30 de la mañana en Casa Rosada. La cita es para los 95 diputados y los 21 senadores libertarios. Incluye a Martín Menem y a Patricia Bullrich. Por el Ejecutivo estarán Lule Menem, Ignacio Devitt y Diego Santilli. La reunión será para organizar la agenda legislativa y comandada por la organizadora del encuentro: Karina Milei.

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En ese encuentro el mundo libertario definirá prioridades y estrategias para los próximos meses en el Congreso. El caso Adorni frenó todo en el Palacio Legislativo y la idea primaria de tener un paquete de leyes aprobadas antes del receso de invierno para evitar conflictos en el segundo semestre quedó archivada.

En principio ya hubo un primer movimiento parlamentario post renuncia del ahora ex Jefe de Gabinete que tiene que ver con que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, el diputado de LLA Nicolás Mayoraz, comunicó que se levanta la reunión programada para mañana para tratar los proyectos de interpelación de Adorni.

El segundo paso será retomar los temas que interesan en Balcarce 50. En principio se especula con la posibilidad de tener una sesión en el Senado este jueves para tratar pliegos judiciales y, principalmente, la modificación de la ley de propiedad privada que habilita la compra de tierras a extranjeros que hoy están prohibidas -como por ejemplo, las tierras de frontera-.

En ese aspecto la senadora Bullrich ya inició los contactos con los bloques aliados para avanzar en el temario e ir esta semana al recinto. La idea de Bullrich es reflotar el acuerdo con el PRO y la UCR, y mantener en firme los lazos con los bloques Encuentro Misionero, Provincias Unidas entre otros.

Patricia Bullrich y Karina Milei

El otro punto que se conversará con los bloques el próximo miércoles tienen que ver con la reforma electoral en donde La Libertad Avanza busca eliminar los topes para los aportes de campaña de los privados y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Respecto al primero de los temas ya contaría con el consenso necesario para avanzar pero aceptando modificaciones que tienen que ver con mantener algunas restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y dejar en manos de las legislaturas -y no de los gobernadores como dice el proyecto original- la aprobación de esas operaciones.

En lo que se refiere a la reforma electoral, los bloques aliados ya le hicieron saber al oficialismo que podrían acompañar sólo la eliminación de obligatoriedad de las PASO pero que quieren mantener las primarias.

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Karina MileiLa Libertad AvanzaCongreso de la NaciónPASO

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