La lectura potencia el cerebro más que el ejercicio, el sueño o la cafeína, afirma una nueva investigación

Un niño de tercer grado en Georgia muestra dificultad al leer en clase, reflejando la crisis de alfabetización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio sobre lectura y actividad cognitiva sostiene que la alfabetización no se limita a descifrar textos, sino que reconfigura funciones mentales como la memoria, la atención, el procesamiento del lenguaje, el razonamiento e incluso el reconocimiento de rostros, según plantea Falk Huettig, investigador principal del Instituto Max Planck de Psicolingüística.

De acuerdo con la investigación, la lectura actúa como uno de los potenciadores cognitivos más poderosos y con efectos cada vez mejor documentados. La alfabetización transforma la manera en que las personas procesan el lenguaje, organizan la atención, usan la memoria, razonan e incluso reconocen rostros.

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Huettig sostiene que la lectura recibe menos atención que otros factores asociados al rendimiento mental, como el sueño, el ejercicio, la nutrición, el manejo del estrés, la cafeína o la neuroestimulación.

El estudio reúne trabajos de psicología, lingüística, neurociencia y educación para ordenar esa investigación en una sola explicación. Su tesis central es que leer y escribir no son herramientas neutrales, sino prácticas que transforman de forma profunda la mente.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambios cognitivos asocia el autor con la lectura

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio aborda el reconocimiento de rostros. Una idea extendida en neurociencia planteaba que, como la lectura es una adquisición cultural reciente, su aprendizaje podría ocupar parte de redes visuales más antiguas, incluidas las dedicadas a identificar caras.

Huettig rebate esa hipótesis. Sostiene que aprender a leer puede afinar esas redes, en vez de restarles capacidad, al aumentar la sensibilidad ante rostros y otras categorías de objetos visuales.

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Esa propuesta se apoyó en estudios con adultos alfabetizados y analfabetos en India. Según el investigador, esas pruebas confirmaron que las personas alfabetizadas reconocían mejor los rostros que las analfabetas.

La lectura avanzada exige práctica y textos complejos

El estudio también rechaza la idea de que la alfabetización sea una meta que se alcanza de una vez y para siempre. Huettig afirma que la competencia lectora sigue desarrollándose después de que una persona aprende a leer con fluidez.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

A su juicio, la práctica continuada automatiza y refina esos subprocesos y su coordinación. Esa evolución, añade, hace que las personas alfabetizadas miren el mundo con un filtro distinto al de quienes no leen o lo hacen menos.

Huettig añade que solo una minoría alcanza los niveles más altos de lectura crítica en evaluaciones internacionales como las pruebas PISA. También subraya que el tipo de textos importa, porque llegar a esa lectura avanzada exige contacto regular con materiales complejos y habilidades sólidas de pensamiento crítico y razonamiento.

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Qué dice la investigación sobre pantallas y audiolibros

En el debate sobre formatos, Huettig describe un panorama menos tajante. Señala que metaanálisis previos detectaron una comprensión lectora inferior en pantallas, aunque atribuye parte de esa diferencia a la autorregulación del lector.

Su explicación es que muchas personas consideran el papel un soporte más apropiado para la lectura seria y, por eso, ajustan su conducta y su esfuerzo mental de otra manera. Aun así, advierte que la investigación disponible no respalda la conclusión simplificada de que el papel siempre ofrece mejores resultados que lo digital.

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Sobre los audiolibros, el investigador reconoce beneficios parciales. Explica que pueden exponer a vocabulario poco frecuente, construcciones gramaticales complejas y estructuras narrativas elaboradas, pero remarca que el conjunto completo de ventajas de la lectura solo se obtiene con el texto escrito.

Un niño estadounidense de 6 años se queda dormido con la cabeza sobre un libro en una mesa de aula, mostrando una posible frustración con la lectura en un ambiente escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia educativa y el futuro de la alfabetización

De cara a padres y educadores, Huettig cuestiona la tendencia a simplificar en exceso los textos para adaptarlos a un vocabulario más reducido o a una menor destreza gramatical entre los jóvenes. También alerta sobre una dependencia excesiva de puntuaciones de legibilidad generadas por personas o por inteligencia artificial, así como del autocorrector para buscar palabras o gramática “mejores”.

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Su propuesta apunta en sentido contrario: dar prioridad a la buena escritura, a una prosa memorable y a un lenguaje complejo y poco común para sostener y fortalecer la alfabetización. El trasfondo, según plantea, es que está en juego mucho más que una destreza escolar.

El estudio cierra con una advertencia sobre el lugar de la escritura en los próximos años, en un contexto marcado por teléfonos inteligentes, aprendizaje en línea e inteligencia artificial generativa. Huettig compara el posible destino del texto escrito con medios que pasaron de uso general a interés de nicho.

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Si la alfabetización sigue cayendo a escala global, el investigador prevé que también podrían deteriorarse las habilidades que hoy miden las pruebas de inteligencia. Aunque futuras tecnologías lleguen a aliviar parte de esa pérdida, considera poco probable que compensen por sí solas ese retroceso.