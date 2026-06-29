Crimen y Justicia

Desmembrado y descartado en una valija: los dos testimonios clave en el inicio del juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora encabeza el proceso contra Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y uno sus cómplices. Este martes comenzarán las declaraciones

Guardar
Google icon
Apareció Kupper, el perro de Fernando Pérez Algaba
Fernando Pérez Algaba y su perro Kupper

El juicio por jurados por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el trader que fue asesinado, descuartizado y descartado en una valija en un arroyo de Lomas de Zamora, comenzó este lunes contra los dos presuntos autores del homicidio, Maximiliano Pilepich y Nahuel Sebastián Vargas y uno sus cómplices, Matías Gil, imputado como coautor.

La jornada comenzó con la preselección del jurado, con la presencia de Javier Baños, abogado de la familia de la víctima. Si todo se da en tiempo y forma, el debate continuará el martes desde las 9 de la mañana, con dos importantes testimonios: el de la martillera Vanesa Romera y el de la escribana Carolina Cerrato. Ambas declaraciones resultaron claves en la investigación.

PUBLICIDAD

Romera, incluso, fue esencial en la trama. Sucede que el cuerpo se había encontrado en el Arroyo del Rey, en un sector ubicado en la calle Comodoro Rivadavia, entre Figueredo y Azamor, de Ingeniero Budge, entre el 23 y el 25 de julio de 2023, a varios kilómetros del sitio donde la víctima residía de forma temporaria (Ituzaingó) y aún más lejos de dónde fue asesinado (General Rodríguez). Por el estado, fue difícil identificar.

así encontró la policía el departamento de Fernando Pérez Algaba
Los hallazgos en el departamento que ocupó Pérez Algaba durante su estadía

Sin embargo, Pérez Algaba tenía una búsqueda de paradero vigente tras una denuncia presentada ante el fiscal Marcelo Tavalaro de Morón por la martillera, quien le había alquilado de forma temporaria un departamento en la calle Olazábal, en Ituzaingó.

PUBLICIDAD

El contrato era del 12 al 19 de julio, fecha en la que el trader volvería a España, Barcelona, donde se había radicado. Sin embargo, Pérez Algaba nunca apareció para devolver las llaves de la propiedad, pese a que ya tenía el pasaje de regreso.

Al ingresar a la unidad, los investigadores hallaron valijas armadas, perfumes, medicación psiquiátrica, una notebook y un IPad. Era evidente que la víctima pensaba regresar por sus pertenencias personales. En cambio, los investigadores no encontraron sus tres celulares, su billetera ni a su perro Cooper.

Crimen de Fernando Pérez Algaba en ingeniero budge

Con la averiguación de paradero, el fiscal del caso, Marcelo Domínguez, comprobó que se trataba del mismo hombre que había sido desmembrado.

En cuanto a Cerrato, su testimonio es clave debido a que fue en su escribanía, ubicada en Castelar, donde se firmó el acuerdo por la deuda entre Pilepich y “Lechuga”. El acto fue rubricado por la gestora Flavia Bomrad, otra de las implicadas en el asesinato.

De acuerdo a la investigación, Bomrad colaboró activamente para “facilitar la realización de un acto jurídico en la escribanía ‘Cerrato’ de la ciudad de Castelar entre la víctima y Maximiliano Pilepich, a fin de que el primero de los nombrados creyera que el último cumpliría con el pago de una deuda que poseía con él y de esta manera se desplazase hacia ‘Renacer’”, el predio de General Rodríguez, donde se planeaba la construcción de un barrio privado y que resultó ser la escena del crimen.

Blanca Graldys Cristaldo, la mujer que le ofreció la casa a Maximiliano Pilepich, mientras estaba prófugo por el crimen de Pérez Algaba, está detenida
Maximiliano Pilepich

El 18 de julio, la víctima fue con su perro a “Renacer” para cobrar la primera cuota (20 mil dólares) de los 50 mil que le reclamaba a Pilepich, quien se presentaba como un emprendedor inmobiliario. Para el fiscal, el trader cayó en una trampa. Le dispararon dos veces por la espalda, mientras cambiaba una lamparita, “por codicia”, determinó el fiscal.

Aunque no está acusada y su participación en el expediente es vital como testigo, Cerrato es representada por el abogado Ignacio Barrios. “Mi cliente aportará su testimonio con el fin de esclarecer el caso. Estimamos que el juicio podrá extenderse hasta el 9 de julio y que, con las pruebas que hay, el jurado podrá determinar su veredicto”.

El martes también declararán una oficial que presta servicio en la comisaría de Ituzaingó y Francisco Pérez Cambiaso, otro empresario inmobiliario que había hecho negocios con “Lechuga”.

NAHUEL VARGAS MAXIMILIANO PILEPICH CRIMEN FERNANDO PEREZ ALGABA
Nahuel Vargas

El resto de los acusados

Fernando Carrizo, Luis Contreras y el excomisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Córdoba, enfrentan cargos por haber prestado colaboración en las distintas etapas del plan, especialmente en el embalaje y traslado de los restos desmembrados.

Por su parte, Blanca Gladys Cristaldo será juzgada bajo la acusación de encubrimiento agravado, señalada por dar alojamiento a Pilepich en su vivienda de Paso del Rey mientras este permanecía prófugo de las autoridades.

Temas Relacionados

Fernando Pérez AlgabaHomicidiosItuzaingóCastelarGeneral RodríguezLomas de ZamoraIngeniero Budgeúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en un torneo de fútbol en Santa Fe: un policía tiene muerte cerebral tras una brutal agresión

Eduardo Damián López, de 35 años, resultó gravemente herido durante la desconcentración del público que asistió a la final de la Liga Cañadense. Continúa internado en grave estado y con asistencia respiratoria mecánica. Hay dos detenidos

Tragedia en un torneo de fútbol en Santa Fe: un policía tiene muerte cerebral tras una brutal agresión

Video: intentó robar en una casa de Mar del Plata, quedó atrapado en el portón y tuvieron que rescatarlo

Ocurrió este domingo en el barrio Las Avenidas. El asaltante fue imputado por hurto en grado de tentativa, pero fue liberado tras recibir asistencia médica

Video: intentó robar en una casa de Mar del Plata, quedó atrapado en el portón y tuvieron que rescatarlo

La Justicia peritará el iPhone de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente

La medida fue ordenada por la fiscal Paula Hertrig. El teléfono, que fue encontrado en el Honda City de la periodista, fue incautado por la Policía Bonaerense. Las últimas novedades en la causa

La Justicia peritará el iPhone de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente

Hallaron más de 20 granadas en un predio ecológico de Monte Grande: el momento de las detonaciones

Ocurrió este domingo en el Eco Punto 1 de Esteban Echeverría, donde vecinos reportaron la presencia de una caja de madera con artefactos explosivos en su interior

Hallaron más de 20 granadas en un predio ecológico de Monte Grande: el momento de las detonaciones

Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas con 70 kilos de cocaína: el insólito motivo por el que las descubrieron

La agente, de 39 años, es además esposa del chofer del jefe de Escuadrón de Tartagal, Salta

Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas con 70 kilos de cocaína: el insólito motivo por el que las descubrieron

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones confirmadas y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones confirmadas y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Manchester City confirmó al sucesor de Guardiola: la millonaria compensación que pagó y la polémica que encendió el Chelsea

“Entrené al mejor jugador del mundo, yo ya estoy hecho”: el emotivo recuerdo del DT de Lionel Messi en Newell’s Old Boys

La llegada de Bielsa a Uruguay tras la eliminación en el Mundial: la solitaria caminata y el jugador que lo respaldó

TELESHOW

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

La profunda emoción del papá de Sofi Martínez a la distancia por su regalo por el día del padre: “Tan feliz”

El dolor de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina Pais: “Fue un golpe horrendo”

Los días de Zaira Nara en Miami: trabajo, playa y una sorpresa con sus valijas en la travesía de regreso

República Folklore llega a Buenos Aires: dos días con La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y más de 50 artistas

INFOBAE AMÉRICA

Equipo de científicos crea el primer banco genético de corales en República Dominicana

Equipo de científicos crea el primer banco genético de corales en República Dominicana

Una persona muere tras dispararse en la cabeza después de herir a su padre y a su abuelo en Panamá

Comunidad venezolana en Honduras impulsa campaña humanitaria para apoyar a víctimas de los terremotos

El Ministerio de Salud confirma 27 casos importados de sarampión en El Salvador

Exportaciones de café y azúcar impulsan el comercio exterior de El Salvador en el primer cuatrimestre de 2026, según BCR