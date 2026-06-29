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El fin de semana a puro de fuego de Ivana Figueiras: romance, pasión futbolera y lencería con encaje

Durante sus días de descanso, la modelo abrió la puerta a su intimidad y compartió algunos de los momentos destacados con su círculo cercano

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Desde la comodidad de su baño, Ivana Figueiras apostó por una serie de outfits de su línea de lencería y se robó la atención en las redes (Instagram)

Durante meses, Ivana Figueiras fue tema de conversación por rumores, versiones cruzadas y acusaciones en torno a su relación con Darío Cvitanich. Pero lejos de quedarse en el centro de la tormenta, la modelo eligió mostrar otro costado: el de una vida cotidiana donde conviven la familia, la moda y la pasión futbolera. En las últimas horas, compartió en sus redes sociales un repaso visual de su fin de semana, donde alternó escenas en pareja, momentos con sus hijas Juana y Suri, looks de su marca y un entusiasmo palpable por la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La primera foto del álbum capturó un instante íntimo con Cvitanich. Ivana llevaba una vincha celeste con la inscripción “VAMOS” y abrazaba a Darío, que apoyaba la cabeza sobre su hombro. El ambiente era moderno y luminoso, con lámparas blancas colgantes y paredes verdes. Ella posaba relajada para la cámara, mientras él, con los ojos cerrados, le daba un matiz de complicidad a la imagen, en una postal familiar atravesada por la fiebre mundialista.

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Por otro lado, la siguiente escena la encontró sentada en el sillón de una galería techada. Ivana vestía un tapado animal print, remera gris con letras negras, short de jean, medias negras y botas altas, sumando gafas oscuras como complemento. Detrás, mesas y sillas blancas sobre piso de cerámica y ventanales que dejaban ver el parque y otras viviendas delineaban el entorno de una tarde de relax y estilo.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich abrazados mientras ella luce una vincha celeste y blanca con la palabra "VAMOS".
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich abrazados en medio de la pasión por la Selección Argentina en el Mundial 2026
Ivana Figueiras posa sentada en un sofá exterior, luciendo una chaqueta con estampado de leopardo, camiseta gris, shorts y botas altas negras, en un ambiente soleado.
Durante el fin de semana, Figueiras lució una chaqueta con estampado de leopardo, camiseta gris, shorts y botas altas negras

Más adelante, la modelo fotografió a sus hijas Juana y Suri. Mientras que la adolescente optó por lucir un vestido largo verde claro con cinturón dorado, mientras Suri la abrazaba. Ivana, con el pelo suelto y lacio, se acercaba a sus hijas para la foto. El fondo, con plantas artificiales, luces de colores y otros niños, reforzaba la idea de una celebración en familia. Y, en otro momento del fin de semana, Ivana capturó una selfie en primer plano. Aparecía con un sweater de lana gris, la mano izquierda cubriendo parcialmente su boca.

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Las hijas de la modelo posan abrazadas en un ambiente con decoración de follaje verde y luces.
Las hijas de la modelo, Juana y Suri, posaron abrazadas en un ambiente con decoración de follaje verde y luces
Ivana Figueiras se toma un selfie frente al espejo con un body de lencería negro, mientras dos rosas rojas se reflejan en el tocador de mármol.
Desde la comodidad de su hogar, Figueiras sacó a relucir su pasión por el modelaje con una serie de outfits
Ivana Figueiras posa para un retrato de cerca, mostrando su cabello castaño y suéter de cuello alto en tono gris.
Ivana se fotografió de cerca y lució su cabello castaño y suéter de cuello alto en tono gris

El álbum también incluyó una imagen de Ivana de pie frente al espejo del baño. En esa foto, lucía un body negro de encaje con mangas largas y escote profundo. Sostenía el teléfono con la mano izquierda y apoyaba la otra en la cintura. Sobre la mesada de mármol, dos rosas rojas sumaban un detalle distintivo. Otra toma en blanco y negro la mostró de perfil, con el mismo body negro de encaje y botas. Ivana miraba a la cámara con el cabello suelto y maquillaje marcado, sobre un fondo liso y claro. El encaje y el contraste entre la prenda y la piel quedaban resaltados, aportando el costado más audaz y fashionista de la secuencia.

A lo largo del fin de semana, Ivana también compartió un clip donde posó con un conjunto de dos piezas animal print con transparencias, además de diferentes enterizos negros de su marca, todos con transparencias. El video cosechó elogios y comentarios, entre los que se destacó el de Cvitanich. “Ah, lo linda… ¡Te amo!”, escribió, reafirmando la complicidad de la pareja tanto frente a la cámara como en la intimidad.

Ivana Figueiras posa con un body de encaje negro en una fotografía en blanco y negro, con sus brazos extendidos hacia los lados.
Figueiras posó con un body de encaje negro en una fotografía en blanco y negro
Ivana Figueiras posa con lencería de encaje y una bota alta para una fotografía en blanco y negro, con un fondo de azulejos.
La modelo apostó por una serie de fotos luciendo diferentes conjuntos de lencería (Instagram)

Así, Ivana propuso una narrativa visual donde la maternidad, el trabajo y la vida cotidiana se entrecruzaron sin filtro ante sus seguidores. Cada foto y cada video aportaron una pieza al mosaico de su presente, en el que el escándalo quedó a un costado y el protagonismo se lo llevaron los afectos, el estilo y la celebración de lo propio. Lejos de los rumores, la modelo dio lugar a la rutina real, a los pequeños momentos y a la reinvención cotidiana que, en su caso, se vive entre familia, moda y Mundial.

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