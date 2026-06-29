Deportes

En medio del Mundial, Nico Paz confirmó que seguirá en el Como: los detalles de la transferencia y la nueva cláusula del Real Madrid

Según comunicó el club español, el acuerdo establece la compra del 100% de los derechos federativos del mediapunta argentino por una cifra cercana a los 60 millones de euros

Guardar
Google icon
El argentino registró 13 goles y 8 asistencias en 40 partidos durante su última temporada en la Serie A (REUTERS/Daniele Mascolo)
El argentino registró 13 goles y 8 asistencias en 40 partidos durante su última temporada en la Serie A (REUTERS/Daniele Mascolo)

Nico Paz tomó una decisión que cerró semanas de especulación: el mediapunta argentino de 21 años permanecerá en el Como al menos una temporada más. El Real Madrid hizo oficial este lunes el acuerdo con el club italiano, una operación que contempla la compra del 100% de los derechos federativos del jugador y que, al mismo tiempo, le garantiza a la entidad madrileña una opción unilateral de recompra para la campaña 2027-28.

“Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día”, escribió Paz en un comunicado publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el volante de la selección argentina agregó: “Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro”.

El club presidido por Florentino Pérez precisó que el acuerdo “se ha llevado a cabo a petición del propio jugador”. Esa aclaración no es menor: el Real Madrid tenía los mecanismos contractuales para recuperarlo de forma unilateral, pero optó por respetar la voluntad de Nico Paz y reformular la operación. La institución madrileña conserva el control sobre su futuro a través de la cláusula de recompra, que le permitirá incorporarlo nuevamente si lo considera pertinente a partir de 2027.

PUBLICIDAD

Nico Paz firmó su continuidad en el Como, club que lo clasificó a la Champions League por primera vez en su historia
Nico Paz firmó su continuidad en el Como, club que lo clasificó a la Champions League por primera vez en su historia

El valor de la operación ronda los 60 millones de euros, aunque la cifra final aún tiene detalles por definir. Así lo confirmó Pablo Paz, padre y agente del jugador, en declaraciones a la plataforma Flashscore desde el interior del Estadio de Dallas, donde minutos antes Argentina había derrotado 3-1 a Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, con Nico Paz como titular. “Todavía quedan por definir y ajustar algunos detalles, como por ejemplo el precio”, señaló el exfutbolista, mundialista con la Albiceleste en Francia 98.

Pablo Paz explicó que la decisión no fue sencilla. “Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también los blancos consideraron que otra temporada en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions League, sería la mejor opción para su crecimiento. Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro”, afirmó en declaraciones a Flashscore la última semana.

El padre también subrayó que el bienestar del jugador pesó en la balanza: “Está feliz porque en Como se encuentra muy bien y se siente muy valorado. Ha sido recibido de la mejor manera y lo tratan con mucho cariño en todos los aspectos. También el lado humano es muy importante y eso lo hace estar tranquilo".

La historia contractual entre Nico Paz y el Real Madrid tiene sus raíces en el verano de 2024, cuando el jugador llegó al Como en una operación de 6,3 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos. En aquel acuerdo original, la entidad española se reservó una cláusula de recompra escalonada —8 millones para 2025, 9 para 2026 y 10 para 2027— y retuvo el 50% de los derechos sobre una futura transferencia.

El Real Madrid conservó una cláusula de recompra sobre Paz, ejecutable a partir de la temporada 2027-28 (REUTERS/Claudia Greco)
El Real Madrid conservó una cláusula de recompra sobre Paz, ejecutable a partir de la temporada 2027-28 (REUTERS/Claudia Greco)

Esa estructura le otorgó al club blanco el control unilateral sobre el futuro del mediocampista, sin necesidad del consentimiento del Como para activarla. El acuerdo ahora vigente eleva el precio de recompra a 80 millones de euros, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano.

La temporada que Paz dejó atrás en la Serie A justifica el interés de ambas partes: 40 partidos disputados, 13 goles y 8 asistencias, números que lo posicionaron como una de las revelaciones del fútbol europeo y que le valieron un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

El Como, bajo la conducción de Cesc Fàbregas, logró además una clasificación para la Liga de Campeones, lo que convierte a la próxima temporada en la más exigente de la historia del club lombardo.

Fue precisamente ese escenario —la posibilidad de disputar la Champions League con el Como— uno de los argumentos centrales para que el Real Madrid aceptara reformular la operación. El club blanco priorizó el desarrollo del jugador en un contexto de alta competencia antes de evaluar su regreso al Santiago Bernabéu.

Temas Relacionados

Nico PazComoReal MadridSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estilo “Kill Bill”: Naomi Osaka volvió a sorprender con su outfit en Wimbledon

La ex número 1 del mundo captó la atención con una impactante prenda que evocó a la cultura japonesa y al personaje O-Ren Ishii, interpretado por Lucy Liu en la película de Quentin Tarantino

Estilo “Kill Bill”: Naomi Osaka volvió a sorprender con su outfit en Wimbledon

Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

El volante no fue tenido en cuenta por Eduardo Coudet y tuvo que buscar un nuevo destino. Los detalles

Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

Los mejores memes de la sufrida victoria de Brasil ante Japón en el Mundial: de los Súper Campeones al partido de Casemiro

La Verdeamarela comenzó perdiendo y lo dio vuelta sobre el final. Así, avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo

Los mejores memes de la sufrida victoria de Brasil ante Japón en el Mundial: de los Súper Campeones al partido de Casemiro

Asistencia de lujo y definición ajustada: así fue el gol de Martinelli que le dio el triunfo a Brasil ante Japón en el Mundial

El delantero convirtió en el final del encuentro y la Verdeamarela se clasificó a la siguiente ronda

Asistencia de lujo y definición ajustada: así fue el gol de Martinelli que le dio el triunfo a Brasil ante Japón en el Mundial

Brasil le ganó a Japón 2-1 en la última jugada y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

La Canarinha se impuso en Houston sobre los asiáticos con un tanto de Gabriel Martinelli en el cierre del partido. Jugará contra el ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil en la próxima ronda

Brasil le ganó a Japón 2-1 en la última jugada y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

DEPORTES

Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

Los mejores memes de la sufrida victoria de Brasil ante Japón en el Mundial: de los Súper Campeones al partido de Casemiro

Asistencia de lujo y definición ajustada: así fue el gol de Martinelli que le dio el triunfo a Brasil ante Japón en el Mundial

Brasil le ganó a Japón 2-1 en la última jugada y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

El dramático debut de Jannik Sinner: una caída que paralizó a Wimbledon y sangre en el pie

TELESHOW

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

El fin de semana a puro fuego de Ivana Figueiras: romance, pasión futbolera y lencería con encaje

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de la Defensa realizó ascensos de oficiales de alta antes del Día del Ejército

El Ministerio de la Defensa realizó ascensos de oficiales de alta antes del Día del Ejército

El Ministerio de Comunicaciones reporta 95 emergencias viales atendidas por las lluvias

La lectura potencia el cerebro más que el ejercicio, el sueño o la cafeína, afirma una nueva investigación

El jefe de espías de Polonia advirtió que la agresión rusa es real y que deben operar como si la guerra fuera próxima

República Dominicana y Bélgica suman un tercer pacto bilateral y amplían su estrategia de seguridad