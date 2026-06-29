En medio del Mundial, Nico Paz confirmó que seguirá en el Como: los detalles de la transferencia y la nueva cláusula del Real Madrid

El argentino registró 13 goles y 8 asistencias en 40 partidos durante su última temporada en la Serie A (REUTERS/Daniele Mascolo)

Nico Paz tomó una decisión que cerró semanas de especulación: el mediapunta argentino de 21 años permanecerá en el Como al menos una temporada más. El Real Madrid hizo oficial este lunes el acuerdo con el club italiano, una operación que contempla la compra del 100% de los derechos federativos del jugador y que, al mismo tiempo, le garantiza a la entidad madrileña una opción unilateral de recompra para la campaña 2027-28.

“Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día”, escribió Paz en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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En ese sentido, el volante de la selección argentina agregó: “Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro”.

El club presidido por Florentino Pérez precisó que el acuerdo “se ha llevado a cabo a petición del propio jugador”. Esa aclaración no es menor: el Real Madrid tenía los mecanismos contractuales para recuperarlo de forma unilateral, pero optó por respetar la voluntad de Nico Paz y reformular la operación. La institución madrileña conserva el control sobre su futuro a través de la cláusula de recompra, que le permitirá incorporarlo nuevamente si lo considera pertinente a partir de 2027.

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Nico Paz firmó su continuidad en el Como, club que lo clasificó a la Champions League por primera vez en su historia

El valor de la operación ronda los 60 millones de euros, aunque la cifra final aún tiene detalles por definir. Así lo confirmó Pablo Paz, padre y agente del jugador, en declaraciones a la plataforma Flashscore desde el interior del Estadio de Dallas, donde minutos antes Argentina había derrotado 3-1 a Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, con Nico Paz como titular. “Todavía quedan por definir y ajustar algunos detalles, como por ejemplo el precio”, señaló el exfutbolista, mundialista con la Albiceleste en Francia 98.

Pablo Paz explicó que la decisión no fue sencilla. “Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también los blancos consideraron que otra temporada en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions League, sería la mejor opción para su crecimiento. Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro”, afirmó en declaraciones a Flashscore la última semana.

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El padre también subrayó que el bienestar del jugador pesó en la balanza: “Está feliz porque en Como se encuentra muy bien y se siente muy valorado. Ha sido recibido de la mejor manera y lo tratan con mucho cariño en todos los aspectos. También el lado humano es muy importante y eso lo hace estar tranquilo".

La historia contractual entre Nico Paz y el Real Madrid tiene sus raíces en el verano de 2024, cuando el jugador llegó al Como en una operación de 6,3 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos. En aquel acuerdo original, la entidad española se reservó una cláusula de recompra escalonada —8 millones para 2025, 9 para 2026 y 10 para 2027— y retuvo el 50% de los derechos sobre una futura transferencia.

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El Real Madrid conservó una cláusula de recompra sobre Paz, ejecutable a partir de la temporada 2027-28 (REUTERS/Claudia Greco)

Esa estructura le otorgó al club blanco el control unilateral sobre el futuro del mediocampista, sin necesidad del consentimiento del Como para activarla. El acuerdo ahora vigente eleva el precio de recompra a 80 millones de euros, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano.

La temporada que Paz dejó atrás en la Serie A justifica el interés de ambas partes: 40 partidos disputados, 13 goles y 8 asistencias, números que lo posicionaron como una de las revelaciones del fútbol europeo y que le valieron un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

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El Como, bajo la conducción de Cesc Fàbregas, logró además una clasificación para la Liga de Campeones, lo que convierte a la próxima temporada en la más exigente de la historia del club lombardo.

Fue precisamente ese escenario —la posibilidad de disputar la Champions League con el Como— uno de los argumentos centrales para que el Real Madrid aceptara reformular la operación. El club blanco priorizó el desarrollo del jugador en un contexto de alta competencia antes de evaluar su regreso al Santiago Bernabéu.

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