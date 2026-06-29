El Ministerio de la Defensa realizó ascensos de oficiales de alta antes del Día del Ejército

El Ministerio de la Defensa Nacional realizó ascensos de oficiales antes del desfile, en una ceremonia presidida por el ministro Henry David Saenz Ramos, quien destacó la disciplina y el respaldo de las familias. (Ejército de Guatemala)

Antes del desfile, en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional se llevó a cabo la ceremonia de ascenso al grado inmediato superior de oficiales de alta del ministerio. El acto fue presidido por el general de división Henry David Saenz Ramos, ministro de la Defensa Nacional.

Durante su intervención, Saenz dijo: “Familia militar, que tengan un feliz Día del Ejército, así como lo celebramos nosotros. Paradas militares, marchando, sirviendo a la nación. Mis respetos y que vengan otros ciento cincuenta y cinco años más para que podamos servir al pueblo de Guatemala”.

El ministro sostuvo que los ascensos “representan mucho más que un acto administrativo o el cumplimiento de un procedimiento institucional”. Añadió que constituyen “un momento de legítimo reconocimiento, de satisfacción personal y de orgullo para cada oficial que hoy alcanza el grado inmediato superior”.

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Saenz señaló que el nuevo grado “viene acompañado de nuevas capacidades, de más responsabilidades, de una mayor comprensión del mando, de una visión más amplia de la institución” y de una madurez profesional mayor. También afirmó que ese reconocimiento implica “nuevas responsabilidades y principalmente nuevos desafíos”.

En su mensaje, identificó tres pilares detrás de cada ascenso: “disciplina, disciplina y disciplina”. El primero, dijo, es la disciplina hacia uno mismo, ligada al cumplimiento de estándares académicos, físicos, de conducta, de salud y de desempeño profesional.

El segundo pilar, según el ministro, es la disciplina hacia los demás: el personal bajo mando, los compañeros de armas y quienes compartieron responsabilidades dentro de la institución. El tercero es la disciplina hacia la institucionalidad, expresada en la capacidad de cumplir órdenes, ejecutar planes, alcanzar objetivos y responder con seriedad a cada tarea asignada.

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Sáenz citó además una frase atribuida a Napoleón Bonaparte: “La primera cualidad de un soldado es la constancia para soportar la fatiga y las dificultades... El valor es solo la segunda”. Con esa referencia, remarcó que el éxito no depende solo del coraje visible en momentos decisivos, sino de la disciplina para resistir, perseverar y cumplir.

Cuatro oficiales de las fuerzas armadas, uno de la marina y tres del ejército, saludan con uniforme de gala en un acto oficial. (Ejército de Guatemala)

El ministro también dedicó un reconocimiento a las familias de los oficiales ascendidos. Afirmó que detrás de cada ascenso hay un hogar que acompaña y sostiene las exigencias de la vida militar, y señaló que la carrera demanda sacrificios que muchas veces no se ven en público porque “se viven en familia”.

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El desfile del Día del Ejército de Guatemala afectará el tránsito en la capital este 30 de junio

El desfile por el Día del Ejército de Guatemala se realizará este martes 30 de junio entre las 8:00 y las 14:00 sobre la avenida Las Américas y la avenida Reforma hasta el Campo Marte, un recorrido que afectará el tránsito en la capital y que este año incluirá exhibiciones de unidades de tierra, mar y aire en el marco de los 155 años de la Gesta Revolucionaria de 1871.

La actividad comenzará en el monumento a Juan Pablo II y concluirá en la Tribuna del Campo Marte, en la zona cinco capitalina, donde está previsto el acto principal. A lo largo de la jornada desfilarán tropas, armamento táctico, vehículos blindados y otros recursos usados por el Ejército en distintas misiones.

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Para reducir el impacto vial, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó las rutas alternas habilitadas para los conductores. Entre ellas figuran la conexión de la avenida Hincapié hacia la colonia Santa Fe y el Aeropuerto Internacional La Aurora, la 15 avenida de la zona 13 hacia la séptima avenida de la zona nueve y la avenida Hincapié hacia el bulevar Liberación, en la zona 13.

El desfile por el Día del Ejército de Guatemala se realizará el 30 de junio entre las 8:00 y las 14:00 en la avenida Las Américas, la avenida Reforma y el Campo Marte. (Ejército de Guatemala)

También se recomendó circular desde Boca del Monte hacia Santa Catarina Pinula y desde Villa Canales hacia la VAS. El desfile iniciará en las primeras horas del día y podría extenderse hasta la tarde, por lo que las autoridades prevén afectaciones en el sector durante buena parte de la jornada.

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El recorrido incluirá paracaidistas, fuerzas especiales y bandas marciales

El evento cívico militar sumará demostraciones de unidades especializadas. Entre ellas estarán los paracaidistas, que realizarán una exhibición aérea, además de fuerzas especiales y la Brigada Humanitaria y de Rescate, que atiende emergencias y brinda apoyo a la población en situaciones de desastre.

La programación también contempla la participación de agrupaciones musicales. Bandas marciales e invitados especiales interpretarán distintas piezas mientras avanzan las unidades militares por el recorrido.

La conmemoración responde a los 155 años del Día del Ejército de Guatemala y de la Gesta Revolucionaria de 1871. Cada año, según la información difundida sobre la actividad, el desfile reúne a miles de personas que se acercan para observar brigadas, exhibiciones aéreas y terrestres, y demostraciones operativas.

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