El Ministerio de Comunicaciones reporta 95 emergencias viales atendidas por las lluvias

Trabajadores de COVIAL remueven tierra con palas y picos en la cuneta de una carretera, mientras un camión estacionado en el arcén se prepara para cargar material. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

El Ministerio de Comunicaciones, 95 emergencias y lluvias marcaron la respuesta vial desplegada en Guatemala durante la temporada invernal de 2026: la cartera informó que, a través de la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, atendió incidentes en 16 departamentos para mantener el tránsito y reducir riesgos en carreteras afectadas por el clima.

A ese operativo se sumó la labor de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, que entre el 1 y el 25 de junio de 2026 intervino en 43 emergencias y asistió a 1,789 usuarios en distintos corredores del país. La mayor concentración de casos se registró en la CA-9 Norte, con 27 incidentes, seguida de la CA-1 Occidente, con cinco, y la ruta CITO-180, con tres.

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Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, las emergencias viales atendidas dentro del Plan de Acción Invierno 2026 incluyeron 38 deslizamientos o deslaves, 25 derrumbes, 12 incidentes relacionados con puentes, ocho socavamientos, cuatro árboles caídos, dos azolvamientos, un daño en cuneta o tubería y cinco eventos de otro tipo.

El ministerio indicó que las intervenciones buscaron proteger la vida de los usuarios, disminuir el riesgo en la red vial y garantizar la continuidad de la circulación en las rutas impactadas por las lluvias.

Personal de obra y maquinaria pesada intervienen en la reparación y movimiento de tierra al costado de una vía en una zona montañosa. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

La respuesta vial alcanzó 16 departamentos y priorizó rutas estratégicas

Las acciones de limpieza, evaluación técnica, atención de emergencias y habilitación de paso se desarrollaron en Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Izabal, Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y El Progreso.

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De acuerdo con la información oficial, la coordinación entre la Dirección General de Caminos y COVIAL permitió sostener una respuesta activa en rutas consideradas estratégicas para la movilidad de las familias, el transporte de productos y la conexión entre comunidades.

El ministerio también señaló que mantiene trabajo permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, para responder con rapidez a los incidentes que provoca la temporada de lluvias y resguardar la circulación en la red carretera.

Personal del Ministerio de Comunicaciones y COVIAL inspecciona un derrumbe de tierra y vegetación en una carretera, evaluando la situación para el mantenimiento vial. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

La pregunta central para los usuarios de la red vial tiene una respuesta concreta: las autoridades reportan atención directa en carreteras afectadas por deslaves, derrumbes, socavamientos, daños en puentes y otros incidentes, con el objetivo de evitar interrupciones prolongadas del tránsito y reducir el peligro para quienes se desplazan por el país.

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Provial concentró la mayor asistencia en la CA-9 Norte

En paralelo, Provial pidió a los conductores respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos, revisar el estado del automotor y atender las condiciones climáticas antes y durante sus recorridos. La institución advirtió que en época de lluvias los desprendimientos de rocas, derrumbes, caída de árboles y acumulación de agua pueden aparecer en segundos.

La entidad informó que brigadas operativas permanecen en puntos estratégicos para brindar asistencia, regular la circulación y despejar las vías cuando se presentan emergencias. Esa labor, agregó, busca restablecer el paso y reducir la posibilidad de nuevos accidentes.

Entre el 1 y el 25 de junio, la CA-9 Norte concentró también la mayor cantidad de personas atendidas, con 1.094 usuarios, seguida de la CA-1 Occidente, con 175, y la CITO-180, con 168. La asistencia incluyó apoyo a conductores, regulación vehicular y acciones inmediatas para disminuir el impacto de las emergencias sobre la movilidad.

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Los incidentes más frecuentes en ese período fueron los desprendimientos de rocas, con 17 eventos, seguidos por derrumbes y caídas de árboles, con ocho casos cada uno. También hubo atenciones por acumulación de agua, desbordamientos de ríos, socavamientos, deslizamientos de tierra y retiro de obstáculos en varios corredores viales.

La institución reportó además presencia operativa en la CA-1 Oriente, CA-2 Occidente, CA-9 Sur, RD-9 Norte, RN-10, RD-SCH-14, RD-QUE-03 y el área metropolitana. El organismo reiteró el llamado a planificar los recorridos, revisar el vehículo antes de salir y extremar precauciones en zonas de lluvia, curvas, pendientes y tramos con antecedentes de derrumbes.

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