Guatemala

El Ministerio de Comunicaciones reporta 95 emergencias viales atendidas por las lluvias

La cartera señaló que, mediante Caminos y Covial, desplegó limpieza, evaluación técnica y habilitación de paso en 16 departamentos, con acciones orientadas a mantener la circulación y bajar el riesgo en carreteras

Guardar
Google icon
Grupo de trabajadores con camisas amarillas, cascos, palas y picos remueve tierra al costado de una carretera asfaltada. Un camión de carga negro está presente
Trabajadores de COVIAL remueven tierra con palas y picos en la cuneta de una carretera, mientras un camión estacionado en el arcén se prepara para cargar material. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

El Ministerio de Comunicaciones, 95 emergencias y lluvias marcaron la respuesta vial desplegada en Guatemala durante la temporada invernal de 2026: la cartera informó que, a través de la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, atendió incidentes en 16 departamentos para mantener el tránsito y reducir riesgos en carreteras afectadas por el clima.

A ese operativo se sumó la labor de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, que entre el 1 y el 25 de junio de 2026 intervino en 43 emergencias y asistió a 1,789 usuarios en distintos corredores del país. La mayor concentración de casos se registró en la CA-9 Norte, con 27 incidentes, seguida de la CA-1 Occidente, con cinco, y la ruta CITO-180, con tres.

PUBLICIDAD

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, las emergencias viales atendidas dentro del Plan de Acción Invierno 2026 incluyeron 38 deslizamientos o deslaves, 25 derrumbes, 12 incidentes relacionados con puentes, ocho socavamientos, cuatro árboles caídos, dos azolvamientos, un daño en cuneta o tubería y cinco eventos de otro tipo.

El ministerio indicó que las intervenciones buscaron proteger la vida de los usuarios, disminuir el riesgo en la red vial y garantizar la continuidad de la circulación en las rutas impactadas por las lluvias.

Una retroexcavadora amarilla, cuatro hombres con uniformes amarillos, palas, tierra removida, una cuneta, carretera asfaltada, vegetación y cielo nuboso
Personal de obra y maquinaria pesada intervienen en la reparación y movimiento de tierra al costado de una vía en una zona montañosa. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

La respuesta vial alcanzó 16 departamentos y priorizó rutas estratégicas

Las acciones de limpieza, evaluación técnica, atención de emergencias y habilitación de paso se desarrollaron en Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Izabal, Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y El Progreso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información oficial, la coordinación entre la Dirección General de Caminos y COVIAL permitió sostener una respuesta activa en rutas consideradas estratégicas para la movilidad de las familias, el transporte de productos y la conexión entre comunidades.

El ministerio también señaló que mantiene trabajo permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, para responder con rapidez a los incidentes que provoca la temporada de lluvias y resguardar la circulación en la red carretera.

Grupo de seis personas vestidas con ropa de trabajo junto a un derrumbe de tierra y vegetación en una carretera pavimentada. Se observan herramientas
Personal del Ministerio de Comunicaciones y COVIAL inspecciona un derrumbe de tierra y vegetación en una carretera, evaluando la situación para el mantenimiento vial. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

La pregunta central para los usuarios de la red vial tiene una respuesta concreta: las autoridades reportan atención directa en carreteras afectadas por deslaves, derrumbes, socavamientos, daños en puentes y otros incidentes, con el objetivo de evitar interrupciones prolongadas del tránsito y reducir el peligro para quienes se desplazan por el país.

Provial concentró la mayor asistencia en la CA-9 Norte

En paralelo, Provial pidió a los conductores respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos, revisar el estado del automotor y atender las condiciones climáticas antes y durante sus recorridos. La institución advirtió que en época de lluvias los desprendimientos de rocas, derrumbes, caída de árboles y acumulación de agua pueden aparecer en segundos.

La entidad informó que brigadas operativas permanecen en puntos estratégicos para brindar asistencia, regular la circulación y despejar las vías cuando se presentan emergencias. Esa labor, agregó, busca restablecer el paso y reducir la posibilidad de nuevos accidentes.

Entre el 1 y el 25 de junio, la CA-9 Norte concentró también la mayor cantidad de personas atendidas, con 1.094 usuarios, seguida de la CA-1 Occidente, con 175, y la CITO-180, con 168. La asistencia incluyó apoyo a conductores, regulación vehicular y acciones inmediatas para disminuir el impacto de las emergencias sobre la movilidad.

Los incidentes más frecuentes en ese período fueron los desprendimientos de rocas, con 17 eventos, seguidos por derrumbes y caídas de árboles, con ocho casos cada uno. También hubo atenciones por acumulación de agua, desbordamientos de ríos, socavamientos, deslizamientos de tierra y retiro de obstáculos en varios corredores viales.

La institución reportó además presencia operativa en la CA-1 Oriente, CA-2 Occidente, CA-9 Sur, RD-9 Norte, RN-10, RD-SCH-14, RD-QUE-03 y el área metropolitana. El organismo reiteró el llamado a planificar los recorridos, revisar el vehículo antes de salir y extremar precauciones en zonas de lluvia, curvas, pendientes y tramos con antecedentes de derrumbes.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de ComunicacionesCOVIALProvial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana entrega Bono de Emergencia a más de 1,700 familias afectadas por las lluvias

La asistencia económica se destinó a hogares de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y Pedro Brand golpeados por aguaceros e inundaciones de abril, con un pago único de 7,000 pesos dominicanos por familia

República Dominicana entrega Bono de Emergencia a más de 1,700 familias afectadas por las lluvias

Honduras: Ocho mil jóvenes podrán optar a becas universitarias

El programa financiará estudios de grado y posgrado está dirigido a estudiantes de entre 17 y 40 años que ya cursan una carrera universitaria y cumplen con los requisitos establecidos.

Honduras: Ocho mil jóvenes podrán optar a becas universitarias

Colores y diversidad: Así se vivió la marcha del orgullo en El Salvador

Cientos de salvadoreños pertenecientes a la población LGBTIQ+ marcharon para expresar su diversidad por las principales calles de San Salvador.

Colores y diversidad: Así se vivió la marcha del orgullo en El Salvador

Más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas se han realizado hasta el momento en Panamá

El país se ha convertido en un referente para Centroamérica y el Caribe respecto a la medicina de alta complejidad

Más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas se han realizado hasta el momento en Panamá

El Salvador recibió menos inversión extranjera en 2025, pero sigue por encima del promedio

Marco Llinás, director de la CEPAL, destacó que la mayor parte de la inversión extranjera en 2025 fue para servicios y manufactura, y sugirió mejorar las condiciones para atraer más capital al país.

El Salvador recibió menos inversión extranjera en 2025, pero sigue por encima del promedio

TECNO

Cómo reservar mi nombre en WhatsApp y evitar compartir el número de teléfono

Cómo reservar mi nombre en WhatsApp y evitar compartir el número de teléfono

Meccha Chameleon, el juego japonés del escondite, rompe récords en Steam con 10 millones de ventas

El manual esencial para entender y sacar partido a cada conector de tu televisor moderno

Partidos hoy Mundial 2026: por qué no ver Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay en Tarjeta roja y Roja directa

Por qué la alerta de sismos de Google no sirve en iPhone: qué alternativas existen

ENTRETENIMIENTO

La novia de Oliver Tree le dedica un emotivo mensaje el día que habría cumplido 33 años

La novia de Oliver Tree le dedica un emotivo mensaje el día que habría cumplido 33 años

La filosofía de John Cena: por qué pensar en la muerte cambió su forma de vivir, actuar y despedirse de la WWE

Dua Lipa no deja nada a la imaginación en las fotos más recientes de su luna de miel

Daveigh Chase, protagonista de ‘El Aro’, padecía de SIDA: la causa de muerte oficial ha sido revelada

La exesposa de Lionel Richie habló sobre el estado de salud del cantante tras la emergencia médica que paralizó su gira

MUNDO

La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

El jefe de espías de Polonia advirtió que la agresión rusa es real y que deben operar como si la guerra fuera próxima

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Plaga de peces globo en Creta: pescadores exigen subsidios y científicos buscan neutralizar la toxina