República Dominicana y Bélgica suman un tercer pacto bilateral y amplían su estrategia de seguridad

Los puertos de Amberes en Bélgica y Caucedo en República Dominicana colaboran para el comercio internacional de mercancías, con contenedores de carga que llevan los distintivos aduaneros de cada nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un acuerdo suscrito entre la República Dominicana y Bélgica divulgado este lunes en la página web del gobierno dominicano busca elevar la cooperación aduanera y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que afecta el comercio legítimo.

Las autoridades de ambos países destacaron la necesidad de reforzar el intercambio de información y coordinar operaciones en sus principales puertos, Amberes y Multimodal Caucedo.

La firma del memorando se realizó en Bruselas, con la participación de altos funcionarios de ambas naciones. El director general de Aduanas de la República Dominicana, Dr. Nelson Arroyo, y el administrador general belga, Kristian Vanderwaeren, formalizaron el compromiso en la sede de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales del Reino de Bélgica.

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Marco de cooperación para la seguridad aduanera

El memorando establece una estructura colaborativa que incluye el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de alertas tempranas y la coordinación de análisis de riesgos.

Además, se busca compartir tendencias y métodos empleados por redes criminales, así como coordinar posiciones en el ámbito de la Organización Mundial de Aduanas.

Ambos gobiernos ven en este acuerdo una respuesta directa al aumento del uso de rutas comerciales y puertos para el tráfico ilícito de drogas. Las autoridades enfatizaron que la colaboración permitirá “proteger la integridad de la cadena internacional de suministro” y blindar el comercio ante amenazas criminales.

En la firma del memorando participaron la embajadora de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica y la jefa de Misión ante la Unión Europea, Joan M. Cedano; el asesor técnico de la Dirección General de Aduanas, Gabino José Polanco; la ministra consejera, Ellen Martínez de Cooreman; la asistente del director general, Nohely Bencosme; así como altos funcionarios de la administración aduanera belga. Foto cortesía gobierno dominicano.

El memorando prevé el desarrollo de operaciones coordinadas y el intercambio de buenas prácticas. También se contempla fortalecer la colaboración entre las autoridades competentes de ambos países para responder de forma más eficaz a los desafíos del narcotráfico y otros delitos que afectan el comercio internacional.

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Iniciativas previas y compromiso bilateral

La suscripción de este memorando representa el tercer resultado tangible de una estrategia diplomática impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, a través de su embajada en Bélgica y ante la Unión Europea.

En abril, ambos países firmaron un primer acuerdo entre sus fuerzas policiales; en junio, un segundo pacto se centró en la seguridad marítima.

Manos enguantadas intercambian documentos y una tableta digital en un despacho aduanero, con mapas portuarios y gráficos de análisis de riesgo al fondo, indicando operaciones entre República Dominicana y Bélgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos tres instrumentos, República Dominicana y Bélgica consolidan un marco integral de cooperación bilateral enfocado en la seguridad, la investigación y la prevención de delitos transnacionales.

La embajadora dominicana ante Bélgica, Joan M. Cedano, y otros funcionarios acompañaron la firma del acuerdo. El evento reunió a figuras clave en la gestión aduanera y la diplomacia de ambas naciones, reflejando el interés mutuo de fortalecer el comercio legítimo y la seguridad regional.

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El memorando firmado establece la base para que República Dominicana y Bélgica coordinen acciones conjuntas, compartan inteligencia y colaboren estrechamente en la protección de sus puertos y cadenas logísticas, contribuyendo a frenar el avance de la delincuencia organizada en el ámbito internacional.

Bruselas amplió la cooperación política y judicial

El V Diálogo Político entre la UE y República Dominicana se celebró en junio de 2026 en Bruselas y reafirmó el compromiso mutuo con la democracia, el multilateralismo y el desarrollo sostenible, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. La reunión confirmó que la agenda bilateral ya desbordó el terreno económico.

La cooperación también alcanzó el frente judicial. En mayo de 2026, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Europea firmaron un acuerdo para combatir la corrupción, el crimen organizado y otros delitos, según Proceso.com.do.

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La asociación entre ambas partes incluyó además apoyo directo al aparato estatal y a la infraestructura energética. La UE respaldó con 14 millones de euros la profesionalización de los servidores públicos y la mejora de la calidad de los servicios, mientras que un préstamo de USD 100 millones del Banco Europeo de Inversiones, complementado con una donación de 9,3 millones de euros, financió mejoras en el sistema de distribución eléctrica.