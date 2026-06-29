Crimen y Justicia

Video: intentó robar en una casa de Mar del Plata, quedó atrapado en el portón y tuvieron que rescatarlo

Ocurrió este domingo en el barrio Las Avenidas. El asaltante fue imputado por hurto en grado de tentativa, pero fue liberado tras recibir asistencia médica

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Una persona permanece atrapada en una reja metálica en una propiedad durante la noche en Mar del Plata. Las imágenes muestran sangre en el rostro y las manos de la persona. Luces azules, probablemente de vehículos de emergencia, iluminan parcialmente el exterior. El incidente, que requirió la intervención de bomberos, corresponde a un presunto intento de robo. Este video documenta el rescate.

Un insólito episodio de inseguridad se registró este domingo en la ciudad de Mar del Plata, donde un delincuente quiso ingresar a robar a una casa mientras los propietarios no se encontraban en el lugar. Sin embargo, su intento fue en vano: al momento de querer saltar el portón de ingreso, el sospechoso quedó enganchado en la reja perimetral, resultó herido y debió ser auxiliado por personal policial.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en un domicilio ubicado sobre calle Hernandarias al 5400, en el barrio Las Avenidas. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, un llamado al 911 alertó sobre un hombre que había intentado ingresar a la vivienda y había quedado atrapado en la reja perimetral.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el asaltante permanecía suspendido por una de sus piernas, de la cual emanaba una importante cantidad de sangre tras quedar enganchado en las púas de seguridad del cerco.

Una reja metálica de color claro con una persona visible a través de una abertura horizontal en la oscuridad bajo una luz azul
El delincuente no pudo superar el portón perimetral de la vivienda.

Tras asistirlo para descender, el delincuente intentó escapar del lugar, pero los agentes actuaron a tiempo y lograron reducirlo.

En diálogo con los policías, la víctima les contó que había encontrado al hombre colgado de la reja al llegar a su domicilio y confirmó que no se registraban daños ni faltantes en el inmueble, ya que el sospechoso no pudo ingresar.

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La grabación que encabeza esta nota muestra las manchas hemáticas que el ladrón tenía en sus brazos y piernas, producto de sus intentos por bajar de la reja antes de que llegaran los dueños de casa y efectivos policiales.

Rostro de un hombre con piel enrojecida, atrapado detrás de una estructura de madera horizontal. Parte de una prenda blanca rodea su cabeza. Fondo oscuro
Tras ser liberado por personal policial, el ladrón intentó darse a la fuga y terminó detenido.

El hombre, de 40 años, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) marplatense para recibir atención médica por la lesión sufrida en una de sus piernas.

La fiscal Mariana Baqueiro, titular de la Fiscalía de Flagrancia departamental, imputó al delincuente por el delito de hurto en grado de tentativa y, posteriormente, le concedió la libertad.

El imputado registra antecedentes por daño, averiguación de identidad, encubrimiento, robo agravado en poblado y en banda y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

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