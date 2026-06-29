Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

Maxi Meza retornó a Independiente

Maximiliano Meza volvió a Independiente. El mediocampista de 33 años firmó contrato con el club de Avellaneda hasta diciembre de 2027, luego de rescindir su vínculo con River Plate, donde el entrenador Eduardo Coudet lo había excluido de los planes para el segundo semestre.

Para dar la bienvenida al jugador, el club publicó en sus redes oficiales un video con clips de sus mejores jugadas con la camiseta roja, musicalizado con Diez años después, de Andrés Calamaro. El posteo incluyó una frase que resumió el espíritu del regreso: “No te olvides que soy / Distinto de aquel / Pero casi igual”. El propio Meza respondió al recibimiento con una declaración escueta y directa: “Lo mejor está por venir. Ya estoy en casa”.

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El lunes por la mañana, el correntino se presentó en el Predio de Villa Domínico para su primer entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico. Queda pendiente una charla con el DT Gustavo Quinteros para definir los tiempos de su reincorporación a la competencia. “¡Qué lindo tenerte de vuelta, Maxi!“, agregó la institución de Avellaneda en sus canales oficiales.

El posteo de Independiente

Meza se convirtió así en el primero de los 14 futbolistas que Coudet marginó del plantel en resolver su situación. La lista de borrados incluye nombres como Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Alex Woiski e Ian Subiabre, ninguno de los cuales viajó a la pretemporada que el resto del plantel lleva a cabo en Alicante, España.

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El paso del mediocampista por Núñez estuvo marcado por las lesiones. Llegó a River a mediados de 2024, traído por Marcelo Gallardo desde Rayados de Monterrey —donde disputó 239 partidos, convirtió 39 goles y repartió 32 asistencias en cinco años y medio—, con un acuerdo valuado en 2 millones de dólares y contrato hasta diciembre de 2026. En el mismo mercado ingresaron al club Pezzella y Bustos, ambos también borrados posteriormente. Durante su estadía en Núñez, una tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha y una avulsión del tendón rotuliano de la izquierda —sufrida en el Superclásico del Clausura 2025, que lo alejó 163 días de las canchas— le impidieron afianzarse. En total, se perdió 50 partidos por problemas físicos.

Ya con Coudet al mando sumó mayor continuidad, aunque nunca logró consolidarse como titular. Su registro final en River fue de ocho goles y cuatro asistencias, con un ciclo que terminó lejos de las expectativas con las que había llegado.

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El regreso a Avellaneda lo lleva al club donde desplegó su mejor fútbol. Entre 2016 y 2019 fue figura del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2017 y desde allí dio el salto a la selección argentina, con la que disputó el Mundial de Rusia 2018 y formó parte de la primera convocatoria de Lionel Scaloni como entrenador interino. Surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata, Meza también cumplió durante su etapa en River el deseo de compartir plantel con su hermano Juan Cruz en Primera División, antes de que sus caminos deportivos volvieran a separarse.

La dirigencia del Rojo trabaja además para sumar a Esequiel Barco, otro de los campeones de aquella Copa Sudamericana conquistada en el Maracaná y que también supo jugar con la camiseta del Millonario.

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