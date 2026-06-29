Dos exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis fueron acusados en una investigación ​​de apuestas deportivas ilegales

Malik Beasley y Ed Davis, dos exjugadores de la NBA, fueron acusados en una investigación ​​de apuestas deportivas ilegales

La acusación por apuestas ilegales alcanzó a Malik Beasley y Ed Davis, dos exjugadores de la NBA, dentro de una investigación federal sobre juego vinculada al rendimiento de Beasley en partidos de 2024 con los Milwaukee Bucks, según The Athletic y Associated Press.

Las autoridades federales acusan a Beasley y Davis de participar, junto con otras cuatro personas, en un esquema de apuestas deportivas ilegales basado en el rendimiento individual de Beasley.

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Los fiscales afirman que Beasley, quien disputó nueve temporadas en la NBA y jugó por última vez para los Detroit Pistons en 2025, acumuló deudas de juego por millones de dólares.

Según la acusación, Davis le prestó dinero para cubrir parte de esas obligaciones y luego ambos participaron en el esquema de apuestas ilegales con el que Beasley habría cancelado esa deuda.

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Beasley y Davis se conocieron cuando coincidieron en los Minnesota Timberwolves durante la temporada 2020-21 y luego colaboraron en la presunta trama.

Malik Beasley, durante un partido con los Milwaukee Bucks (AP Foto/Michael Conroy, file)

En la causa también están involucrados el exagente de Davis, Paolo Zamorano, y otros tres acusados: William “Willo” Brown, Ernesto Plascencia y Robert Gorodetsky.

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Associated Press sostiene que, mientras jugaba en Milwaukee, Beasley aceptó modificar su rendimiento en determinados partidos de acuerdo con las tendencias de las apuestas. El fiscal federal Joseph Nocella Jr., citado por la agencia, afirmó que la maniobra movió cientos de miles de dólares.

Los partidos bajo sospecha y la mecánica de las apuestas

La fiscalía describió al menos cuatro partidos de la temporada 2023-24 como parte del esquema.

Según la investigación, el grupo apostó decenas de miles de dólares al partido que los Milwaukee Bucks disputaron contra los Cleveland Cavaliers el 26 de enero de 2024.

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Esa temporada, Beasley promedió 11,3 puntos por encuentro con los Bucks, pero en ese juego apenas convirtió tres puntos tras lanzar dos veces al aro.

Ed Davis, en su etapa con Utah Jazz. El exinterno figura entre los acusados en una investigación federal por apuestas ilegales relacionadas con el rendimiento de jugadores de la NBA (Mandatory Credit: Russ Isabella-USA TODAY Sports)

Según Associated Press, los acusados apostaron a que Beasley terminaría con menos de 3,5 rebotes frente a los Cleveland Cavaliers, y esa noche capturó uno.

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The Athletic afirma que en ese partido el grupo apostó decenas de miles de dólares y subraya que Beasley, que promedió 11,3 puntos en esa campaña, anotó solo tres.

Para el encuentro del 27 de febrero de 2024 ante los Charlotte Hornets, Associated Press indica que el plan consistía en que Beasley quedara por debajo de 12,5 puntos y por encima de 3,5 rebotes.

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La agencia añade que terminó con seis puntos y cuatro rebotes, por lo que cumplió ambas líneas fijadas por las casas de apuestas.

La acusación también incluye el duelo del 10 de marzo de 2024 frente a Los Angeles Clippers. The Athletic y Associated Press coinciden en que los apostadores esperaban que superara la línea de rebotes y celebraron cuando consiguió su cuarto rebote con un segundo por jugar.

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Beasley fue señalado por fiscales federales como parte de un esquema de apuestas ilegales basado en su desempeño en la NBA (Mandatory Credit: Rick Osentoski-Imagn Images)

El cuarto partido señalado es el del 21 de marzo de 2024 ante los Brooklyn Nets. Según ambas fuentes, ese intento falló porque Beasley no quedó por debajo de la línea de rebotes; Associated Press precisa que tomó seis rebotes, por encima de su media de 3,7 en esa temporada.

Los cargos y las respuestas de la NBA y las defensas

The Athletic detalla que los seis acusados afrontan cargos de soborno deportivo, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude contra la integridad de los servicios públicos y conspiración para cometer blanqueo de dinero. El medio advierte que no estaba claro con exactitud qué imputaciones correspondían de forma individual a Beasley.

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El fiscal federal Nocella enmarcó el caso como un golpe a la credibilidad del deporte. Para el fiscal, la trama combinó sobornos, apuestas y uso de información confidencial vinculada a la NBA.

La liga reaccionó a través de Mike Bass, portavoz de la NBA, en declaraciones recogidas por The Athletic. “Estamos revisando la acusación federal que se hizo pública hoy y que involucra a Malik Beasley y Ed Davis”.

Bass añadió que la liga seguirá investigando y colaborará con las autoridades. “Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra principal prioridad”, declaró al medio.

Steve Haney, abogado de Beasley, rechazó las acusaciones en declaraciones a The Athletic. “Revisaremos la acusación formal, defenderemos enérgicamente los cargos y mantendremos la inocencia de Malik”.

Ken Breen, abogado de Zamorano, calificó de “infundados” los cargos contra su cliente, según The Athletic. “Paolo espera con ansias el día de su comparecencia ante el tribunal, donde será exonerado”, afirmó.

La situación de la defensa de Davis aparece con matices distintos entre las fuentes. The Athletic señala que John Adam, abogado de Davis, no estuvo disponible de inmediato para comentar, mientras Associated Press indicó que no se conocía la identidad del abogado del exjugador.

The Athletic también informa que se espera que Beasley se entregue antes del miércoles.

Los fiscales afirman que Beasley, quien disputó nueve temporadas en la NBA y jugó por última vez para los Detroit Pistons en 2025, acumuló deudas de juego por millones de dólares (AP Photo/Duane Burleson)

El caso dentro de la investigación más amplia sobre apuestas en la NBA

Con Beasley y Davis, ya son cinco los jugadores actuales o retirados de la NBA acusados por fiscales federales en esta investigación más amplia, según The Athletic.

El medio deportivo vincula el caso con los procesos contra Terry Rozier, Jontay Porter y Damon Jones, además de una causa relacionada que también menciona a Chauncey Billups.

Sobre Rozier, The Athletic informa que afronta cuatro cargos en el Distrito Este de Nueva York y que se declaró inocente. Su juicio quedó fijado para el 8 de febrero de 2027 y la fiscalía sostiene que aceptó un soborno de $100.000 para retirarse antes de un partido en marzo de 2023.

Associated Press recuerda que Damon Jones, de 49 años, se convirtió en abril en la primera persona en declararse culpable dentro de una operación contra apuestas ilegales que derivó en más de 30 arrestos.

La agencia añade que admitió dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y dijo que usó “información privilegiada” obtenida por sus contactos en la NBA.

En el caso de Beasley, The Athletic afirma que llevaba más de un año bajo investigación y que los Detroit Pistons retiraron una oferta de USD 42 millones por tres años después de recibir la notificación de las autoridades federales.

Associated Press añade que Beasley no volvió a jugar en la NBA después de la temporada 2024-25 y que este año tuvo un breve paso por un equipo de Puerto Rico. La agencia también recuerda que Davis salió de la liga en 2022 tras pasar por ocho franquicias.

Según la fiscalía federal, el expediente va más allá de apuestas aisladas sobre partidos concretos. Las autoridades sostienen que maniobras de este tipo dañan la confianza del público en la competencia y en la información que rodea al baloncesto profesional.