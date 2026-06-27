Crimen y Justicia

La Policía atrapó a una banda que vendía entradas falsas a extranjeros para ver a Boca Juniors en La Bombonera

Se realizaron allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Lanús y Santa Fe. Detuvieron a dos personas

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Realizaron allanamientos en la Ciudad, Lanús y en Santa Fe

Desarticularon una red de venta de entradas falsas orientada a turistas extranjeros que querían ver partidos del Club Atlético Boca Juniors en La Bombonera. La operación culminó con un hombre y una mujer detenidos y puestos a disposición de la Justicia tras una serie de allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires, Lanús y Santa Fe.

El hilo que llevó a la banda a estar bajo la atención de los investigadores comenzó con la denuncia de un turista mexicano que pagó 700 dólares por un ticket para el clásico entre Boca Juniors y River Plate del 9 de noviembre de 2025. El hombre llegó al estadio, intentó ingresar y allí le confirmaron que el documento era apócrifo.

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Antes del partido, había contactado a través de conocidos a un individuo que ofrecía entradas y acordó con él la entrega en las inmediaciones del estadio. El pago se realizó, la entrada resultó falsa y la estafa quedó consumada.

La investigación por las entradas truchas a Boca comenzó con la denuncia de un turista mexicano que pagó 700 dólares por un ticket para Boca-River y recibió un documento apócrifo
La investigación por las entradas truchas a Boca comenzó con la denuncia de un turista mexicano que pagó 700 dólares por un ticket para Boca-River y recibió un documento apócrifo

A partir de la denuncia formal, la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad tomó el caso. Los investigadores combinaron tareas de campo con seguimientos digitales que permitieron identificar a los presuntos responsables.

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Con ese material reunido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 46, a cargo del juez Jorge Anselmo De Santo, ordenó tres allanamientos en distintos puntos del país.

Uno de los procedimientos tuvo como destino la localidad santafesina de Villa Cañás. Hasta allí viajó una comisión de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos, que actuó junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe. En ese domicilio fue hallado el principal investigado, un hombre de 40 años, y se incautaron siete entradas protocolares de distintos partidos en los que había participado Boca.

El segundo procedimiento se desarrolló en el partido bonaerense de Lanús, en la calle José María Moreno al 3700. Allí intervino el Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la jueza Estela del Carmen Mollo, con la colaboración de efectivos de la DDI-Avellaneda y la Sub DDI de Lanús de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En ese domicilio, una mujer recibió la notificación de la imputación por su presunta vinculación con la causa por estafa. Durante el allanamiento se le secuestraron tickets apócrifos y teléfonos celulares.

La Policía desarticuló una banda que vendía entradas falsas a turistas extranjeros para ver a Boca en La Bombonera
La Policía desarticuló una banda que vendía entradas falsas a turistas extranjeros para ver a Boca en La Bombonera

El tercer operativo se llevó a cabo en el barrio porteño de La Boca. La totalidad de los elementos decomisados en los tres procedimientos, incluyendo entradas, celulares, computadoras y más artefactos tecnológicos, quedó a disposición del magistrado a cargo de la causa.

Engañaban a comerciantes de Vicente López y San Isidro con billetes falsos

El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina desarticuló una banda dedicada a la falsificación y distribución de billetes apócrifos, tanto en moneda nacional como en divisa extranjera, tras una operación que combinó tareas de inteligencia y allanamientos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y diversas localidades del interior.

La investigación arrancó en abril de 2025, a partir de la detención de una mujer en el partido bonaerense de Vicente López. De acuerdo con fuentes del caso consultadas por Infobae, la acusada había pagado compras en comercios de esa zona y de San Isidro con billetes falsos de 20.000 pesos.

Ese episodio derivó en la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, a cargo del juez Emiliano Canicoba y la secretaría de Florencio Pinehiro, quienes delegaron el expediente en la División Falsificación de Moneda de la PFA.

La Policía Federal Argentina desarticuló una banda que falsificaba y distribuía billetes apócrifos en Vicente López, San Isidro y localidades del interior

Los detectives del Departamento de Delitos Económicos acumularon pruebas que les permitieron establecer la identidad de los integrantes de la organización, su mecánica de trabajo y el rol específico de cada uno. La banda distribuía dinero apócrifo en el norte bonaerense y en pueblos del interior, y sus víctimas eran comerciantes y particulares que vendían productos electrónicos a través de plataformas digitales.

El operativo culminó con cinco allanamientos en domicilios vinculados a los principales imputados. Los agentes detuvieron a cuatro hombres y dos mujeres señalados como integrantes, distribuidores y pasadores de billetes falsos, y secuestraron dinero falsificado en pesos y dólares estadounidenses, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Tras las declaraciones indagatorias, la Justicia ordenó el traslado de los detenidos al Servicio Penitenciario Federal y dio por cerrada la investigación judicial. Los responsables del operativo señalaron que la organización generó cuantiosas pérdidas económicas a comerciantes y usuarios de plataformas digitales de la región.

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