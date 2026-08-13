Los jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprueban la agenda de los plenos del 18 y 20 de agosto, sin incluir subsidio a los combustibles

El Congreso de Guatemala aprobó las agendas de las sesiones plenarias del 18 y 20 de agosto de 2026 tras el traslado del feriado del 15 de agosto al lunes 17 (Congreso de la República de Guatemala)

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La instancia de jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprobó este jueves las agendas de las sesiones plenarias del martes 18 y el jueves 20 de agosto de 2026, una programación ajustada por el traslado del feriado del 15 de agosto al lunes 17, con un reclamo político contra una regulación del Ministerio de Salud sobre los salones de belleza y sin incluir la petición del presidente Bernardo Arévalo respecto al nuevo subsidio a los combustibles.

En la misma reunión, la inclusión de la ley de alimentación escolar identificada como iniciativa 65-09 no reunió los votos necesarios y quedó fuera de agenda. También se fijó que la 36ª sesión ordinaria adicional comenzará el martes a las 14:00 y que la 37ª sesión ordinaria será el jueves a las 10:00.

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El debate sobre los salones de belleza apareció cuando el diputado Cristian Álvarez advirtió que la regulación sanitaria exige a los negocios que comercializan productos cosméticos contar con un regente farmacéutico. Según expuso durante la sesión, esa obligación implica un costo de entre 2.500 y 3.000 quetzales mensuales.

Álvarez sostuvo que la medida afecta sobre todo a mujeres y madres solteras que sostienen a sus familias con esos negocios. El legislador anunció además la preparación de un punto resolutivo para presentarlo ante la Comisión de Salud.

“Esto de verdad es un golpe profundo a la economía de, sobre todo, mujeres y madres solteras que han logrado sacar adelante a sus familias con un salón de belleza”, afirmó. También calificó la exigencia como una carga que “no tiene ni pies ni cabeza”.

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La diputada Sonia respaldó el planteo de Álvarez sobre los salones de belleza y propuso avanzar más allá de un punto resolutivo. Durante la reunión sostuvo que el Congreso debería promover acciones legales para que el gobierno revoque el acuerdo ministerial o gubernativo que sustenta la medida.

La Orden del Día detalla los puntos a tratar en la trigésima sexta sesión del Congreso de la República de Guatemala, programada para el 18 de agosto de 2026. (Congreso de la República de Guatemala)

El martes 18 el pleno conocerá siete dictámenes en primer debate

La agenda del martes incluye la discusión en primer debate de siete dictámenes: la Ley de Teletrabajo de la iniciativa 6556, la ley para exonerar del IVA y derechos arancelarios a importaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, correspondiente a la iniciativa 6711, y reformas al Código Municipal en la 6440.

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Ese mismo bloque incorpora la ley que declara área protegida la Reserva de Uso Múltiple Volcán Acatenango en la iniciativa 6488, la ley de promoción de la lactancia materna en las iniciativas 6716, 6720 y 6721, y la ley de transferencia monetaria familiar para la protección social de la niñez y juventud en la 6753.

En segundo debate se discutirán reformas al Código Procesal Penal contenidas en las iniciativas 6493 y 6719, la ley de servicio cívico de la 6578, y reformas al Código Civil sobre disolución de bienes en el matrimonio y tutela en la 6518. La agenda suma la ley para la subvención educativa en áreas marginales, iniciativa 6671.

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Para tercer debate, artículos y redacción final quedaron incluidas la ley de atención integral a pacientes con enfermedades raras, iniciativa 6451, y la ley de protección del menor y sus relaciones paterno-filiales, iniciativa 6502. La sesión también contempla la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones para completar el período constitucional 2024-2029.

El jueves 20 continuará la interpelación al ministro de Desarrollo Social

La sesión del jueves tendrá una agenda más breve y estará concentrada en la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto Moscoso. Ese proceso fue solicitado por la diputada Lourdes Teresita De León Torres.

La reorganización de la semana legislativa responde al asueto trasladado al lunes 17. El viernes 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen María, una festividad de la Iglesia Católica que en la capital guatemalteca coincide con la Feria de Jocotenango en el Hipódromo del Norte, zona dos de la Ciudad de Guatemala.

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La fecha también tiene carácter patronal en Chiquimula, Asunción Mita y Jocotenango, en Sacatepéquez. En la capital, la Virgen de la Asunción es patrona de la ciudad.