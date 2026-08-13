Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Los jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprueban la agenda de los plenos del 18 y 20 de agosto, sin incluir subsidio a los combustibles

La programación quedó ajustada por el traslado del descanso del 15 de agosto al lunes 17 e incorpora debates en varias lecturas, además de la elección de dos magistrados para completar el período 2024-2029

Numerosas personas en una sala de reuniones del Congreso de la República con una mesa larga, sillas, documentos, micrófonos y una gran pantalla
El Congreso de Guatemala aprobó las agendas de las sesiones plenarias del 18 y 20 de agosto de 2026 tras el traslado del feriado del 15 de agosto al lunes 17 (Congreso de la República de Guatemala)
Guardar

La instancia de jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprobó este jueves las agendas de las sesiones plenarias del martes 18 y el jueves 20 de agosto de 2026, una programación ajustada por el traslado del feriado del 15 de agosto al lunes 17, con un reclamo político contra una regulación del Ministerio de Salud sobre los salones de belleza y sin incluir la petición del presidente Bernardo Arévalo respecto al nuevo subsidio a los combustibles.

En la misma reunión, la inclusión de la ley de alimentación escolar identificada como iniciativa 65-09 no reunió los votos necesarios y quedó fuera de agenda. También se fijó que la 36ª sesión ordinaria adicional comenzará el martes a las 14:00 y que la 37ª sesión ordinaria será el jueves a las 10:00.

PUBLICIDAD

El debate sobre los salones de belleza apareció cuando el diputado Cristian Álvarez advirtió que la regulación sanitaria exige a los negocios que comercializan productos cosméticos contar con un regente farmacéutico. Según expuso durante la sesión, esa obligación implica un costo de entre 2.500 y 3.000 quetzales mensuales.

Álvarez sostuvo que la medida afecta sobre todo a mujeres y madres solteras que sostienen a sus familias con esos negocios. El legislador anunció además la preparación de un punto resolutivo para presentarlo ante la Comisión de Salud.

“Esto de verdad es un golpe profundo a la economía de, sobre todo, mujeres y madres solteras que han logrado sacar adelante a sus familias con un salón de belleza”, afirmó. También calificó la exigencia como una carga que “no tiene ni pies ni cabeza”.

PUBLICIDAD

La diputada Sonia respaldó el planteo de Álvarez sobre los salones de belleza y propuso avanzar más allá de un punto resolutivo. Durante la reunión sostuvo que el Congreso debería promover acciones legales para que el gobierno revoque el acuerdo ministerial o gubernativo que sustenta la medida.

Una hoja de papel con el título "ORDEN DEL DIA" y texto sobre una sesión del Congreso de Guatemala. Una carpeta azul oscura con un logo dorado aparece debajo
La Orden del Día detalla los puntos a tratar en la trigésima sexta sesión del Congreso de la República de Guatemala, programada para el 18 de agosto de 2026. (Congreso de la República de Guatemala)

El martes 18 el pleno conocerá siete dictámenes en primer debate

La agenda del martes incluye la discusión en primer debate de siete dictámenes: la Ley de Teletrabajo de la iniciativa 6556, la ley para exonerar del IVA y derechos arancelarios a importaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, correspondiente a la iniciativa 6711, y reformas al Código Municipal en la 6440.

Ese mismo bloque incorpora la ley que declara área protegida la Reserva de Uso Múltiple Volcán Acatenango en la iniciativa 6488, la ley de promoción de la lactancia materna en las iniciativas 6716, 6720 y 6721, y la ley de transferencia monetaria familiar para la protección social de la niñez y juventud en la 6753.

En segundo debate se discutirán reformas al Código Procesal Penal contenidas en las iniciativas 6493 y 6719, la ley de servicio cívico de la 6578, y reformas al Código Civil sobre disolución de bienes en el matrimonio y tutela en la 6518. La agenda suma la ley para la subvención educativa en áreas marginales, iniciativa 6671.

Para tercer debate, artículos y redacción final quedaron incluidas la ley de atención integral a pacientes con enfermedades raras, iniciativa 6451, y la ley de protección del menor y sus relaciones paterno-filiales, iniciativa 6502. La sesión también contempla la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones para completar el período constitucional 2024-2029.

El jueves 20 continuará la interpelación al ministro de Desarrollo Social

La sesión del jueves tendrá una agenda más breve y estará concentrada en la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto Moscoso. Ese proceso fue solicitado por la diputada Lourdes Teresita De León Torres.

La reorganización de la semana legislativa responde al asueto trasladado al lunes 17. El viernes 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen María, una festividad de la Iglesia Católica que en la capital guatemalteca coincide con la Feria de Jocotenango en el Hipódromo del Norte, zona dos de la Ciudad de Guatemala.

La fecha también tiene carácter patronal en Chiquimula, Asunción Mita y Jocotenango, en Sacatepéquez. En la capital, la Virgen de la Asunción es patrona de la ciudad.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la RepúblicaJefes de Bloque

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Consejo de Gobierno ratificó siete nuevos embajadores que representarán a Costa Rica en distintos países, entre ellos cuatro figuras de designación política que ocuparon cargos durante la administración de Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Ministerio de Economía de Costa Rica detecta diferencias de hasta 140% en regalos del Día de la Madre

La cartera de Economía detectó brechas de ¢22,432 (USD 49.96) en una olla arrocera al comparar artículos iguales en dos o más comercios, tras monitorear 24 tiendas entre el 13 y el 16 de julio

El Ministerio de Economía de Costa Rica detecta diferencias de hasta 140% en regalos del Día de la Madre

Congreso de Guatemala juramenta postuladora para elegir al próximo contralor de cuentas y el proceso inicia este viernes

La instancia que definirá una terna ampliada para el período 2026-2030 sesionará desde las 9:00 en la Universidad Rafael Landívar y prevé remitir su propuesta al Congreso antes del 22 de septiembre

Congreso de Guatemala juramenta postuladora para elegir al próximo contralor de cuentas y el proceso inicia este viernes

La Federación Salvadoreña de Fútbol anuncia la salida de Erick Dowson Prado como técnico de la Sub 20

La Federación confirmó en un comunicado que el relevo llega tras una revisión global del ciclo, una vez terminada la eliminatoria mundialista y el clasificatorio de la CONCACAF

La Federación Salvadoreña de Fútbol anuncia la salida de Erick Dowson Prado como técnico de la Sub 20

Contraloría ordena una auditoría especial al Comité Olímpico Guatemalteco por 7,738,050 millones USD de los juegos 2025

La revisión fue autorizada el 5 de agosto tras una citación en el Congreso, donde se mencionaron posibles irregularidades en fondos para delegaciones extranjeras que, según lo expuesto, no han sido liquidados

Contraloría ordena una auditoría especial al Comité Olímpico Guatemalteco por 7,738,050 millones USD de los juegos 2025

TECNO

Zonas afectadas por terremoto en Colombia vuelven a comunicarse: habilitan puntos de conectividad satelital

Zonas afectadas por terremoto en Colombia vuelven a comunicarse: habilitan puntos de conectividad satelital

Discord obligado a suspender transmisiones en vivo luego de la muerte de una menor en Brasil

Dislexia y comprensión: crean una IA que busca reproducir las decisiones del cerebro al leer

Instagram cambia después de 10 años de colores: pasó a su etapa blanco y negro

Cuántos dólares le costaba a Sony fabricar un juego físico para PlayStation

ENTRETENIMIENTO

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Jenna Ortega sobre el futuro de “Merlina”: “No es hasta la adultez cuando empiezas a pensar, quizá necesito un plan”

Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

Matthew McConaughey y la razón por la que rechazó interpretar a Joel en ‘The Last of Us’

Un póster de Spider-Man dibujado a mano, una nota de disculpa y un fenómeno viral que se ganó el corazón de los fanáticos

MUNDO

El petróleo volvió a caer: cedió 2,15% y cerró debajo de USD 90 ante el aumento del suministro desde Medio Oriente

El petróleo volvió a caer: cedió 2,15% y cerró debajo de USD 90 ante el aumento del suministro desde Medio Oriente

Un tren con 150 pasajeros a bordo descarriló cerca de Londres: al menos dos heridos graves

Uno de cada cinco niños en el mundo vive en zonas de guerra y conflictos

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

La bajante del agua dejó al descubierto restos del Puente de Constantino