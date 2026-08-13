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Congreso de Guatemala juramenta postuladora para elegir al próximo contralor de cuentas y el proceso inicia este viernes

La instancia que definirá una terna ampliada para el período 2026-2030 sesionará desde las 9:00 en la Universidad Rafael Landívar y prevé remitir su propuesta al Congreso antes del 22 de septiembre

Vista aérea de varias personas en un hemiciclo. Hombres y mujeres, muchos de ellos con el brazo derecho levantado. Algunos tienen pantallas en sus escritorios
La Comisión de Postulación iniciará sesiones el 14 de agosto en la Universidad Rafael Landívar para elegir la nómina de seis aspirantes a contralor general de cuentas para el período 2026-2030. (Congreso de la República de Guatemala)
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La Comisión de Postulación que elegirá la nómina de seis aspirantes al cargo de contralor general de cuentas para el período 2026-2030 iniciará sesiones este viernes 14 de agosto a las 9:00 en la Universidad Rafael Landívar, con la meta de entregar su propuesta al Congreso a más tardar el 22 de septiembre para que el nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas asuma el 13 de octubre.

El órgano quedó integrado por 27 comisionados y, además de instalarse formalmente, deberá definir desde su primera reunión al secretario y al secretario suplente, así como aprobar el cronograma de trabajo. La elección final en el Congreso requerirá al menos 81 votos.

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La juramentación de la comisión se realizó en el Congreso de la República, donde el presidente del Legislativo Luis Alberto Contreras Colindres recordó que el mandato constitucional obliga a presentar una nómina de seis candidatos para ocupar la jefatura de la Contraloría General de Cuentas.

Un hombre en traje oscuro habla en un podio con micrófono y papeles, rodeado de otros hombres y banderas de Guatemala y Honduras al fondo
La Comisión de Postulación iniciará sesiones el 14 de agosto en la Universidad Rafael Landívar para elegir la nómina de seis aspirantes a contralor general de cuentas para el período 2026-2030. (Congreso de la República de Guatemala)

La primera sesión definirá autoridades internas y el calendario

El presidente de la comisión, el rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés Bofil, explicó que la primera sesión estará concentrada en la organización interna del grupo. También confirmó que la instalación será abierta a medios de comunicación y observadores de sociedad civil.

“La Comisión de Postulación no es un espacio político (...) es un espacio técnico donde tenemos que elaborar una propuesta sólida de candidatos óptimos”.

Añadió que el perfil buscado debe reunir condiciones de idoneidad y probidad, además de compromiso con la lucha contra la corrupción y capacidad para dirigir una institución del tamaño de la Contraloría.

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La comisión reúne a decanos, rectores y representantes de dos colegios profesionales

La integración de la comisión combina representantes universitarios y gremiales. Entre ellos figura el propio Cortés como representante de los rectores de las universidades del país.

También participan los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría o de Ciencias Económicas de cada universidad. En ese grupo aparecen Byron Giovanni Mejía Victorio por la Universidad de San Carlos de Guatemala; María Antonieta Del Cid de Bonilla por la Universidad Rafael Landívar; Sue Hyeon Jeong Kim Morales por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; Erick Luciano Leoni Ramírez por la Universidad Francisco Marroquín; Ahmed Ricardo Arturo Abdala Álvarez por la Universidad Rural de Guatemala; Ronaldo Antonio Girón Díaz por la Universidad Panamericana; Wendy Gabriela Martínez Márquez por la Universidad Internacional; Arlindo Antonio Velázquez Fuentes por la Universidad de Occidente; Gerson Aneo Tovar Piril por la Universidad Da Vinci de Guatemala; Milvia Marilena Elías López por la Universidad Regional de Guatemala; Nidia Esther Gramajo Castro Monterroso por la Universidad Juan José Arévalo Bermejo; Mayra Beatriz López Pastor por la Universidad Mesoamericana; y Óscar Emilio Páiz Corzo por la Universidad Americana.

La representación gremial se completa con dos delegados del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas de Guatemala: Wilberto Julián Rojas y Juan Alexander Sac Orosón.

A ellos se suman 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, electos el 6 de agosto. El acta electoral registró 5.193 votos válidos y distribuyó los cargos mediante el método de representación proporcional por minorías.

En esa votación, la planilla Grupo Pro-Profesional Unidos obtuvo 1.494 votos; Crecimiento Profesional de Auditores, 791; Dignidad Gremial CPA, 787; Confianza Profesional, 450; Integridad y Desarrollo, 437; Liderazgo Profesional, 300; Nosotros por el Crecimiento Profesional, 292; Unidad X la Transparencia, 211; Unidad Profesional, 190; G5 Crecer, 125; y Acción y Probidad Profesional, 116.

Durante la juramentación, los integrantes de la comisión prestaron juramento de fidelidad a la Constitución y de cumplimiento de sus funciones para proponer al Congreso la nómina de seis candidatos al cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030.

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