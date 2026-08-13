El Ministerio de Economía de Costa Rica detecta diferencias de hasta 140% en regalos del Día de la Madre

Los precios de regalos para el Día de la Madre en Costa Rica registraron diferencias según los diferentes comercios./(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de regalos para el Día de la Madre en Costa Rica registran diferencias de hasta 140%, según un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC) divulgado este jueves, una variación que se detectó en productos idénticos y que se complementa con hallazgos sobre incumplimientos en publicidad digital y ventas a crédito durante la misma temporada comercial.

El informe también concluyó que el 43.5% de los comercios revisados en publicidad digital presentaba al menos una infracción a la normativa de protección al consumidor.

En paralelo, el 73% de los negocios fiscalizados en ventas a crédito incurrió en incumplimientos en la información entregada a los clientes.

Según CRHoy.com, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio monitoreó entre el 13 y el 16 de julio de este año los precios de 12 artículos de línea blanca y electrodomésticos en 24 comercios, entre cadenas y negocios independientes. El análisis abarcó 55 marcas y 216 modelos.

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La mayor diferencia entre artículos idénticos fue de 140%, equivalente a ¢22.432 (USD 49.96), en una olla arrocera de 10 tazas, de 1.8 litros, modelo RC5200M. Para establecer estas brechas, la institución comparó precios de productos iguales disponibles en dos o más comercios.

En el marco de celebración del Día de las Madres, los comercios aprovechan para comercializar diferentes productos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los artículos similares, es decir, aquellos que cumplen la misma función pero cambian de marca o de características, el estudio encontró diferencias de hasta 437%. El caso señalado fue una olla arrocera de 10 tazas.

Ese dato responde al núcleo de la advertencia oficial: un mismo tipo de regalo para el Día de la Madre puede costar varias veces más según el comercio, incluso cuando se trata de bienes comparables para el consumidor.

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El estudio incorporó además la participación del Observatorio de Comercio Electrónico para revisar la información incluida en publicidad digital dirigida al consumidor. La fiscalización se centró en plataformas como sitios web con carrito de compra y redes sociales como Facebook e Instagram, pertenecientes a empresas que venden ropa, zapatos, perfumes, joyería, artículos electrónicos, flores y alimentos.

La revisión alcanzó a 23 comercios entre el 24 y el 31 de julio de 2026. Se analizó un anuncio por establecimiento, seleccionado de forma aleatoria y correspondiente a ofertas que estaban disponibles para los consumidores en el momento de la evaluación.

Los electrodomésticos son algunos de los productos elegidos como regalos para la celebración del Día de las Madres./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, 10 comercios acumularon 15 incumplimientos. Por esas faltas, el ministerio prevendrá a esos negocios para que corrijan sus anuncios en un plazo de 10 días hábiles y dará seguimiento al cumplimiento de esa disposición.

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Ocho de 11 comercios incumplieron reglas en ventas a crédito

La publicación indicó que el MEIC también fiscalizó las ventas a crédito en 11 comercios que, en conjunto, suman 554 puntos de venta en todo el país. Para verificar el cumplimiento normativo se analizaron 68 colillas de crédito, 138 recibos de pago, 65 estados de cuenta y 55 expedientes de crédito.

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, las tasas anuales máximas para el primer semestre de 2026 fueron de 51.21% para microcréditos y de 36.65% para créditos regulares y tarjetas de crédito en colones. El Banco Central publica esas tasas semestralmente.

Los resultados mostraron que ocho de los 11 comercios presentaron algún incumplimiento en la información entregada a los consumidores. El ministerio indicó que esas irregularidades fueron corregidas y que, tras la prevención emitida a los ocho negocios, el 100% realizó los ajustes correspondientes.

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Para consultas o denuncias, el MEIC mantiene habilitado el número 800-CONSUMO, 800-266-7866, el asistente digital PACO te Asesora por WhatsApp en el 6140-9657 y su sitio web, donde también puede consultarse el informe completo.