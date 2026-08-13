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La Federación Salvadoreña de Fútbol anuncia la salida de Erick Dowson Prado como técnico de la Sub 20

La Federación confirmó en un comunicado que el relevo llega tras una revisión global del ciclo, una vez terminada la eliminatoria mundialista y el clasificatorio de la CONCACAF

La FESFUT informó que Erick Dowson Prado no continuará al frente de la selección Sub 20 de El Salvador tras la eliminatoria mundialista de la CONCACAF./ (Radio YSKL)
La FESFUT informó que Erick Dowson Prado no continuará al frente de la selección Sub 20 de El Salvador tras la eliminatoria mundialista de la CONCACAF./ (Radio YSKL)
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La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó oficialmente que Erick Dowson Prado no continuará al frente de la selección nacional Sub 20, luego de finalizar la participación del combinado juvenil en la reciente eliminatoria mundialista y clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la FESFUT detalló que la decisión se adoptó tras una evaluación integral del proceso y de los resultados obtenidos, y abarca también la salida de los integrantes del cuerpo técnico Mario Villatoro y Adolfo Menéndez.

La Federación remarcó que desde el inicio de su gestión ha sostenido que los procesos deben primar sobre los resultados deportivos, y que un resultado, ya sea favorable o adverso, no puede ser el único elemento que determine la continuidad de un proyecto. No obstante, la FESFUT subrayó que respaldar los procesos implica evaluarlos en todos sus aspectos, incluyendo la conducción de grupo, la cohesión, el respeto, el sentido de pertenencia y la construcción de una identidad común alrededor de las selecciones nacionales.

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La FESFUT explicó que la decisión sobre la selección Sub 20 surgió de una evaluación integral del proceso y de los resultados obtenidos./ (El Urbano News)
La FESFUT explicó que la decisión sobre la selección Sub 20 surgió de una evaluación integral del proceso y de los resultados obtenidos./ (El Urbano News)

Durante la última eliminatoria, la Sub 20 de El Salvador no logró avanzar a la instancia final del clasificatorio mundialista de la CONCACAF. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos, en un contexto marcado por derrotas ante selecciones rivales del área y una única victoria que no resultó suficiente para asegurar el boleto a la siguiente ronda. El balance deportivo de la participación dejó en evidencia dificultades tanto en el rendimiento colectivo como en la generación de oportunidades de gol, sumando también desafíos en el aspecto defensivo.

De acuerdo con el comunicado, en el desarrollo de la eliminatoria se presentaron situaciones internas que generaron una ruptura en la cohesión del grupo, lo que resultó incompatible con la filosofía y los principios que la actual administración busca establecer.

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La FESFUT evitó individualizar responsabilidades, pero enfatizó que no permitirá ni normalizará divisiones dentro de una selección nacional, mucho menos aquellas que puedan generar señalamientos o diferencias entre jugadores por su origen o trayectoria futbolística.

El documento advierte expresamente que no se aceptarán conceptos como “los de aquí” y “los de allá” dentro de los equipos nacionales.

La Federación insistió en que portar la camiseta de El Salvador debe significar representar a un solo país, sin importar el lugar de nacimiento, residencia o el club en el que milita el jugador. “Aquí no debe haber grupos ni categorías de jugadores.

Aquí todos somos El Salvador”, puntualizó la FESFUT, al tiempo que se comprometió a proteger la unidad y fomentar ambientes en los que prevalezcan el respeto, la disciplina, la convivencia y el compromiso colectivo.

La Sub 20 de El Salvador quedó eliminada en la fase de grupos del clasificatorio mundialista de la CONCACAF y no avanzó a la instancia final./ (elsalvador.com)
La Sub 20 de El Salvador quedó eliminada en la fase de grupos del clasificatorio mundialista de la CONCACAF y no avanzó a la instancia final./ (elsalvador.com)

En su mensaje final, la FESFUT agradeció al cuerpo técnico saliente por el trabajo desempeñado y el tiempo dedicado durante el proceso, deseándoles éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Al mismo tiempo, la federación reiteró su apuesta por procesos de desarrollo y por una identidad de selección basada en la unidad y el sentido de pertenencia por encima de intereses individuales.

El cierre de este ciclo abre un nuevo capítulo para la selección Sub 20 de El Salvador, que deberá afrontar una reestructuración de cara a futuros torneos juveniles y clasificatorios de la región. La federación adelantó que continuará priorizando la formación integral de sus futbolistas y la consolidación de un modelo de trabajo que permita fortalecer la identidad azul y blanco en todas las categorías nacionales.

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