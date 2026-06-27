Hallaron el cuerpo de una mujer que llevaba dos semanas desaparecida en San Justo

El afiche difundido en redes sociales para encontrar a Nélida.

El cuerpo de Nélida Gómez, una mujer de 84 años que era buscada desde hacía más de dos semanas tras desaparecer en la localidad bonaerense de San Justo, fue hallado en las últimas horas en Castelar.

Según confirmaron fuentes allegadas a la investigación a Infobae, el cadáver fue encontrado al costado de la Autopista del Oeste, a la altura de la ciudad perteneciente al partido de Morón. La identificación fue realizada por un familiar de la fallecida.

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La mujer vivía sobre la calle Lezica al 3200, en San Justo, y era intensamente buscada desde el pasado 9 de junio, cuando salió sola de su casa y nunca regresó.

A partir de ese momento, su familia inició una intensa campaña de difusión en redes sociales para intentar localizarla. Sus seres queridos compartieron flyers con su fotografía y detallaron que medía aproximadamente 1,60 metro, era de contextura delgada y padecía Alzheimer. Desde el momento de su desaparición, no habían vuelto a tener noticias sobre su paradero.

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La denuncia por su desaparición había sido radicada en la comisaría 1ª de San Justo, bajo la carátula de averiguación de paradero.

Fuentes del caso señalaron que este sábado se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Sin embargo, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores —ya que, en principio, no habría indicios de una muerte violenta— es que la mujer haya fallecido a causa de un cuadro de hipotermia. Esta versión se confirmará a través del procedimiento médico.

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Medios locales agregaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y fue descubierto por un vecino que descendía de un puente peatonal ubicado sobre la avenida Presidente Perón, entre Chivilcoy y Mercedes. Tras el hallazgo, el hombre dio aviso de inmediato al 911.

Una vecina de Berazategui está siendo buscada tras salir sola con su mascota y no regresar a su casa.

En paralelo, las autoridades continúan la búsqueda de una mujer de 79 años que fue vista por última vez el pasado 19 de junio en la ciudad de Berazategui, donde fue captada saliendo de su casa junto a su perra en brazos.

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Desde entonces, su familia no tiene novedades sobre su paradero y pide ayuda a la comunidad para encontrarla. Este sábado por la mañana, sus allegados aseguraron que no hay pistas firmes sobre dónde podría estar, ya que las últimas imágenes de las cámaras de seguridad la registraron el mismo día en que fue vista por última vez a las 18:15 horas.

La mujer desaparecida fue identificada como Victoria Modesta Aguirre. El viernes 19 de junio por la tarde, salió de su vivienda situada en la intersección de las calles 114 y 4, en la zona oeste de la mencionada ciudad.

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Al momento de salir de su vivienda, se encontraba con su mascota en brazos, una perra de tamaño pequeño color amarillento. Vestía una campera marrón y un saco blanco, según pudo reconstruir este medio.

Una sobrina de la mujer explicó a Infobae que pudieron corroborar con las cámaras de la zona que la Aguirre salió a las 16 horas de su casa de Berazategui Oeste, en línea con el relato de una vecina que la había visto.

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Dina sostiene que Victoria podría haber caminado hacia el lado contrario de donde vive su familia, quedando finalmente desorientada. Y es que la mujer sufre problemas de memoria y en la familia hay antecedentes de demencia senil: “Ella estaba en esos pasos”.

Siguiendo el análisis de cámaras, los allegados de Victoria pudieron determinar que la mujer se encontraba a unas seis cuadras de su casa cerca de las 16:30 horas. Sin embargo, aún no logran establecer hacia dónde se dirigió luego.

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Al momento de salir de su casa, Victoria solo tenía 7 mil pesos que le había pedido a su hijo, por lo que tampoco disponía de muchos recursos para irse lejos. Tampoco utilizaba la tarjeta SUBE.

“Ella hace muchos años, desde antes de la pandemia, que no viaja. Si viaja, se va en colectivo o Uber con su hijo o mis tías. Ella no está acostumbrada. Capaz que subió (a un colectivo) y le pidió a alguien que le saque el boleto”, opino Dina.

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