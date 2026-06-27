Crimen y Justicia

Hallaron el cuerpo de una mujer que llevaba dos semanas desaparecida en San Justo

Nélida Gómez tenía 84 años y padecía demencia senil. Su cuerpo lo encontraron en Castelar. No se sabía nada de ella desde el pasado 9 de junio

Guardar
Google icon
Cartel vertical. Franja superior naranja, fondo blanco, franja inferior naranja. Foto de mujer mayor. Texto: nombre, edad, fecha, zona, números de contacto, logo municipal
El afiche difundido en redes sociales para encontrar a Nélida.

El cuerpo de Nélida Gómez, una mujer de 84 años que era buscada desde hacía más de dos semanas tras desaparecer en la localidad bonaerense de San Justo, fue hallado en las últimas horas en Castelar.

Según confirmaron fuentes allegadas a la investigación a Infobae, el cadáver fue encontrado al costado de la Autopista del Oeste, a la altura de la ciudad perteneciente al partido de Morón. La identificación fue realizada por un familiar de la fallecida.

PUBLICIDAD

La mujer vivía sobre la calle Lezica al 3200, en San Justo, y era intensamente buscada desde el pasado 9 de junio, cuando salió sola de su casa y nunca regresó.

A partir de ese momento, su familia inició una intensa campaña de difusión en redes sociales para intentar localizarla. Sus seres queridos compartieron flyers con su fotografía y detallaron que medía aproximadamente 1,60 metro, era de contextura delgada y padecía Alzheimer. Desde el momento de su desaparición, no habían vuelto a tener noticias sobre su paradero.

PUBLICIDAD

La denuncia por su desaparición había sido radicada en la comisaría 1ª de San Justo, bajo la carátula de averiguación de paradero.

Fuentes del caso señalaron que este sábado se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Sin embargo, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores —ya que, en principio, no habría indicios de una muerte violenta— es que la mujer haya fallecido a causa de un cuadro de hipotermia. Esta versión se confirmará a través del procedimiento médico.

Medios locales agregaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y fue descubierto por un vecino que descendía de un puente peatonal ubicado sobre la avenida Presidente Perón, entre Chivilcoy y Mercedes. Tras el hallazgo, el hombre dio aviso de inmediato al 911.

Desaparición Berazategui portada
Una vecina de Berazategui está siendo buscada tras salir sola con su mascota y no regresar a su casa.

En paralelo, las autoridades continúan la búsqueda de una mujer de 79 años que fue vista por última vez el pasado 19 de junio en la ciudad de Berazategui, donde fue captada saliendo de su casa junto a su perra en brazos.

Desde entonces, su familia no tiene novedades sobre su paradero y pide ayuda a la comunidad para encontrarla. Este sábado por la mañana, sus allegados aseguraron que no hay pistas firmes sobre dónde podría estar, ya que las últimas imágenes de las cámaras de seguridad la registraron el mismo día en que fue vista por última vez a las 18:15 horas.

La mujer desaparecida fue identificada como Victoria Modesta Aguirre. El viernes 19 de junio por la tarde, salió de su vivienda situada en la intersección de las calles 114 y 4, en la zona oeste de la mencionada ciudad.

Al momento de salir de su vivienda, se encontraba con su mascota en brazos, una perra de tamaño pequeño color amarillento. Vestía una campera marrón y un saco blanco, según pudo reconstruir este medio.

Una sobrina de la mujer explicó a Infobae que pudieron corroborar con las cámaras de la zona que la Aguirre salió a las 16 horas de su casa de Berazategui Oeste, en línea con el relato de una vecina que la había visto.

Dina sostiene que Victoria podría haber caminado hacia el lado contrario de donde vive su familia, quedando finalmente desorientada. Y es que la mujer sufre problemas de memoria y en la familia hay antecedentes de demencia senil: “Ella estaba en esos pasos”.

Siguiendo el análisis de cámaras, los allegados de Victoria pudieron determinar que la mujer se encontraba a unas seis cuadras de su casa cerca de las 16:30 horas. Sin embargo, aún no logran establecer hacia dónde se dirigió luego.

Al momento de salir de su casa, Victoria solo tenía 7 mil pesos que le había pedido a su hijo, por lo que tampoco disponía de muchos recursos para irse lejos. Tampoco utilizaba la tarjeta SUBE.

“Ella hace muchos años, desde antes de la pandemia, que no viaja. Si viaja, se va en colectivo o Uber con su hijo o mis tías. Ella no está acostumbrada. Capaz que subió (a un colectivo) y le pidió a alguien que le saque el boleto”, opino Dina.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCastelarDesaparición

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: así fue el choque en el que murió Ernestina Pais

La conductora protagonizó un accidente ferroviario este viernes en San Isidro. Falleció en el acto

Video: así fue el choque en el que murió Ernestina Pais

Qué determinó la autopsia a Ernestina Pais

El informe preliminar ya está incorporado a la causa que investiga su fallecimiento. La conductora murió este viernes en un accidente ferroviario en San Isidro

Qué determinó la autopsia a Ernestina Pais

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais: desde la secuencia captada por las cámaras a cómo la identificaron

Según reconstruyeron las autoridades, la periodista cruzaba un paso nivel cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra su auto. Tenía 54 años

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais: desde la secuencia captada por las cámaras a cómo la identificaron

Hallaron un cuerpo flotando en el Río de la Plata: podría ser de uno de los pescadores desaparecidos hace 11 días

Familiares de los pescadores desaparecidos reconocieron tatuajes en el cuerpo encontrado, aunque la confirmación por ADN se realizará en Montevideo en el marco de un operativo que ya lleva once días

Hallaron un cuerpo flotando en el Río de la Plata: podría ser de uno de los pescadores desaparecidos hace 11 días

Denunciaron a un remisero por abuso sexual, lesiones y rapto en Salta

La mujer declaró haber perdido el conocimiento durante el viaje y despertar desorientada, con signos físicos de agresión, mientras el conductor la alejaba hacia una zona descampada

Denunciaron a un remisero por abuso sexual, lesiones y rapto en Salta

DEPORTES

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La polémica pole de George Russell en el GP de Austria que sacude a la F1: “Es bandera amarilla y tenes que levantar”

La reacción del plantel de Cabo Verde tras la histórica clasificación y enfrentar a Argentina: “Jugar contra Messi es excelente”

Franco Colapinto explicó el error en la clasificación del GP de Austria que lo dejó 16° en la F1: “Me equivoqué”

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

TELESHOW

Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año: “Te vas a quedar con nosotros”

Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año: “Te vas a quedar con nosotros”

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre

La conmovedora despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais: “Fuimos amigos, novios, compañeros y más”

El día que Ernestina Pais se convirtió en la primera y única mujer en conducir CQC

Osvaldo Laport, a punto de cumplir 70 años, habla sobre Billy Elliot: “Esta obra desenmascara a las almas oscuras”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 4 personas resultaron heridas por arma de fuego en un estado de EE. UU. tras los partidos del Mundial en una multitud

Al menos 4 personas resultaron heridas por arma de fuego en un estado de EE. UU. tras los partidos del Mundial en una multitud

Una persona murió y 13 resultaron heridas al estrellarse el viernes una avioneta contra el rascacielos más alto de China

Corea del Sur denunció que aviones militares chinos y rusos ingresaron en su zona de defensa aérea

Panamá inicia la carrera para elegir los cafés más exclusivos del mundo

Encuentran el cuerpo sin vida de turista estadounidense desaparecida en Costa Rica