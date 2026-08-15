Crimen y Justicia
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Chubut: desarticularon una organización narco liderada desde prisión por “el hombre de las mil caras”

Según la investigación, el recluso daba órdenes desde su celda a personas en libertad que se encargaban de la distribución de la droga y el manejo del dinero. Hay 17 detenidos

La investigación por narcotráfico terminó con 17 detenidos en Chubut, entre ellos nueve mujeres y ocho hombres vinculados a la organización criminal.
La investigación por narcotráfico terminó con 17 detenidos en Chubut, entre ellos nueve mujeres y ocho hombres vinculados a la organización criminal.
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Una banda narco liderada desde la cárcel por Luis Raúl Menocchio, conocido como “El Gusano” o “El hombre de las mil caras”, quien actualmente cumple condena en la Unidad N° 6 de Rawson, fue desarticulada en las últimas horas por la Policía del ChubuDesarticularon una banda narco y secuestraron cocaína “Monster”: el valor de lo incautado asciende a casi 600 millones de pesos. El procedimiento, bautizado como operativo “Berlín”, incluyó más de 40 allanamientos simultáneos en Trelew, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn, así como en el propio penal donde se encontraba el principal referente de la organización. Como resultado de la intervención, hubo 17 personas detenidas, entre ellas nueve mujeres y ocho hombres, todos vinculados a la estructura criminal que operaba en distintas provincias y mantenía conexiones internacionales.

La investigación comenzó a partir de un trabajo de inteligencia desarrollado por la División Drogas Peligrosas de Trelew, que detectó movimientos sospechosos en el Valle chubutense. Según fuentes oficiales, el seguimiento de distintas pistas permitió reconstruir el modo de operación de la banda: Menocchio impartía instrucciones desde la prisión utilizando teléfonos no registrados, mientras que sus colaboradores en libertad se encargaban de la logística, el manejo del dinero y la distribución de la mercancía. El dinero proveniente de la venta de estupefacientes era administrado por familiares y utilizado para sostener la estructura interna y externa de la organización.

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Los allanamientos en Chubut secuestraron 17 kilos de cannabis, 1,5 kilos de cocaína, seis armas, 30 celulares, diez vehículos y cerca de $1 millón.
Los allanamientos en Chubut secuestraron 17 kilos de cannabis, 1,5 kilos de cocaína, seis armas, 30 celulares, diez vehículos y cerca de $1 millón.

Durante el año que duró la investigación, las autoridades lograron interceptar una encomienda enviada desde San Ignacio, Misiones hacia Chubut, en cuyo interior hallaron 11 kilos de cannabis. El envío se había hecho con una identidad falsa.

Los investigadores determinaron que la droga llegaba a Trelew y Rawson mediante empresas de encomiendas que se empleaban de manera alternada para evadir controles, y que parte de la sustancia ingresaba al penal, donde era comercializada entre internos a través de transferencias virtuales administradas por personas externas.

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Durante los allanamientos realizados en la provincia se secuestraron 17 kilos de cannabis, aproximadamente 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 celulares, diez vehículos y alrededor de $1 millón en efectivo. Además, se incautaron balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento de sustancias y documentación para la causa.

Según reconstruyeron en el expediente, la estructura contaba con personas dedicadas exclusivamente a custodiar domicilios y alertar sobre la presencia policial, además de encargados de distintos puntos de distribución. La investigación también permitió identificar vínculos de la organización fuera de la provincia y del país, con conexiones en el norte argentino y en Paraguay.

La banda narco enviaba droga a Trelew y Rawson por empresas de encomiendas y parte de la sustancia ingresaba al penal para su venta entre internos.
La banda narco enviaba droga a Trelew y Rawson por empresas de encomiendas y parte de la sustancia ingresaba al penal para su venta entre internos.

Como derivación de la misma causa, la Policía Federal Argentina llevó adelante allanamientos en Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca, que resultaron en la detención de diez personas más y el secuestro de más de $50 millones en efectivo, así como documentación para la causa iniciada en Trelew. Estos procedimientos contaron con la participación de 70 efectivos y 20 móviles federales.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó la magnitud del operativo, al que calificó como uno de los más grandes realizados en la historia de Chubut en materia de lucha contra el narcotráfico. Iturrioz remarcó que la organización estaba liderada “por un delincuente de altísimo perfil” y subrayó el trabajo de la policía provincial, “que llevó adelante la investigación de manera exclusiva desde el inicio, con la colaboración de la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario Federal para los procedimientos fuera de la provincia”.

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