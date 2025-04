Qué reveló la pericia que complica a la empresaria que atropelló y mató a un turista brasileño en Año Nuevo

Video: la secuencia completa del accidente

La actriz y empresaria gastronómica detenida en las primeras horas del Año Nuevo por atropellar y matar a un turista brasileño y herir gravemente a su pareja enfrenta en las últimas horas una pericia en la causa en su contra que contradice fuertemente su versión de los hechos..

En su indagatoria de enero pasado, Patricia Scheuer detalló en el Juzgado Nacional, Criminal y Correccional N°9 -a cargo del juez Martín Peluso- un episodio peculiar, un breve desvanecimiento a bordo de su camioneta Nissan Kicks, Según su relato, ese black out comenzó en el Museo Nacional de Bellas Artes y terminó en el lugar del accidente, la esquina de avenida Del Libertador y Alvear, a 250 metros de distancia. Fernando Amorin junior perdió la vida en el acto. Su pareja, Cleusa Nunes Pombos, fue trasladada a un hospital con graves heridas.

“Había pocos autos, recuerdo que vi el Museo de Bellas Artes, y después no puedo recordar absolutamente nada. Lo siguiente es que escucho como un estruendo. No sé si pisé yo el freno o se paró el auto, no lo puedo saber con certeza. Cuando vuelvo sobre mí, veo el airbag, y humo o polvo, y no sé si bajé la ventanilla o bajé del auto, y una persona me dijo que había una persona abajo del auto y vi el desastre. Lo lamento muchísimo. Desde el Museo de Bellas Artes hasta el momento en que una persona me avisó que había alguien abajo del auto, no sé qué pasó”, aseguró en ese entonces vía Google Meet desde una celda de la Policía de la Ciudad.

Poco después, la empresaria fue liberada: los delitos de los que se la acusan son excarcelables.

Patricia Scheuer tras su arresto

Hoy, la teoría del black out de Scheuer parece derrumbarse. En las últimas horas, ingresó al expediente la pericia al iPhone 14 de Scheuer, realizada por la Policía de la Ciudad, supervisada por un perito de la querella que inició la familia de Fernando Pereira de Amorin junior, a cargo de los abogados Facundo Orazi y Agustín Biancardi.

Esa pericia complica fuertemente a la empresaria: reveló que el momento en que ocurrió el accidente recibía y leía un mensaje por WhatsApp. Realizada por la División Análisis y Tecnológicas de la fuerza porteña, indicó que a las 10:43 del 1° de enero se encontró un mensaje “recibido y leído”.

La hora y fecha coinciden con la pericia accidentológica del caso, precisamente, con el momento del descarrilamiento que ocurrió, según peritos del Departamento Unidades Móviles de la Policía de la Ciudad tras un análisis de cámaras, a las 10:43:56. Dos segundos más tarde, ocurriría el impacto que le costó la vida a Amorin y envió al hospital a su pareja.

El daño que sufrió Cleusa fue notable. La mujer, de 50 años, atravesó varias tomografías, que determinaron un daño masivo en su cráneo, con una fractura temporal izquierda, de peñasco izquierdo, de pared externa orbital izquierda, una contusión temporal derecha y una hemorragia subaracnoidea traumática bilateral. Después, sufrió una deformación de la caja torácica, con una contusión en el pulmón izquierdo, además de la ruptura de su clavícula. Hoy, se encuentra de vuelta en Brasil.

La pericia accidentológica del caso: las 10:43 como hora del impacto

Qué más reveló la pericia telefónica

El análisis realizado por la Policía porteña también zanja otro misterio del caso. En la segunda indagatoria, que se realizó la semana pasada, Scheuer afirmó que su iPhone 14, supuestamente, estaba en su cartera al momento del accidente.

Sin embargo, su teléfono no fue incautado por la Policía de la Ciudad cuando la arrestaron en avenida Del Libertador y Alvear. Las autoridades se dieron cuenta de que no estaba entre los elementos entregados a los oficiales, de acuerdo al sumario de la fuerza porteña, cuando el Juzgado Nacional, Criminal y Correccional N°9 pidió por el secuestro del aparato el 1° de enero pasado por la noche.

Allí, la empresaria dijo que lo tenía su hijo, un reconocido profesional de la gastronomía. Entonces, el hombre de 36 años se presentó en la dependencia donde su madre se encontraba arrestada para entregar el aparato, con su clave de desbloqueo.

La pericia al teléfono, sin embargo, requirió que Scheuer se presente en una dependencia policial, ya que el aparato se encontraba cerrado por el sistema FaceID. En su análisis, la fuerza porteña marcó el plazo en el que el teléfono estuvo fuera de la cadena de custodia. Sin embargo, no se encontraron pruebas de un borrado alevoso.