Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

El procedimiento se realizó en Mar del Tuyú luego de una persecución a pie. El hombre de 26 años era buscado por la Justicia en una causa por robo agravado

El sospechoso fue detenido en Mar del Tuyú por de violencia de género
El sospechoso fue detenido en Mar del Tuyú por de violencia de género
Guardar

La denuncia de una mujer por una situación de violencia de género derivó en la detención de un hombre de 26 años en Mar del Tuyú, en el partido de La Costa. Durante el procedimiento, la policía descubrió que el acusado además tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Florencio Varela.

El episodio se registró durante la madrugada, cerca de las 3, en una vivienda ubicada sobre calle 6 entre 65 y 66, donde la víctima alertó a las autoridades después de haber sufrido agresiones físicas por parte de su pareja. A partir de ese llamado, personal policial se presentó en el lugar para intervenir y resguardar a la mujer.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Costa de Noticias, al advertir la presencia de los efectivos el sospechoso intentó escapar por la parte trasera de la casa. Esa maniobra dio inicio a una persecución a pie en las inmediaciones del inmueble, que concluyó poco después en la zona de calle 66 entre 6 y 7, donde el hombre fue finalmente aprehendido.

La detención se concretó en la zona de calle 66 entre 6 y 7, en Mar del Tuyú, después de una breve persecución (Google Maps)
La detención se concretó en la zona de calle 66 entre 6 y 7, en Mar del Tuyú, después de una breve persecución (Google Maps)

El pedido de captura vigente que pesaba sobre el detenido, se enmarca en una causa por robo doblemente agravado, bajo la figura de hecho cometido en poblado y en banda, con una víctima lesionada. El operativo adquirió una dimensión adicional tras ese dato. El hombre quedó a disposición de la Justicia por ambos hechos.

PUBLICIDAD

Por su parte, la mujer fue llevada en una ambulancia hasta el hospital de Santa Teresita, donde los médicos y el personal de salud le brindaron atención médica. Allí, se intenta determinar cuál es la naturaleza y el tipo de las lesiones que presenta, ya que esa evaluación constituye un aspecto clave dentro de la causa.

Ante denuncias de este tipo, corresponde que tanto el sistema judicial como las fuerzas de seguridad respondan con rapidez. Sólo así puede garantizarse el auxilio inmediato a la víctima y prevenir futuras agresiones.

Hasta el momento, no trascendió una imputación específica contra el aprehendido por el episodio denunciado en Mar del Tuyú. Tampoco se informó, por ahora, la evolución médica de la víctima luego de su ingreso al centro de salud. La definición judicial sobre ese hecho quedará atada, entre otros puntos, al avance de la investigación y al resultado de las pericias médicas sobre las lesiones sufridas por la mujer.

El episodio conocido en las últimas horas se suma a otros procedimientos recientes realizados en Mar del Tuyú. La semana pasada, la policía interceptó a un hombre de 41 años que intentó huir durante una recorrida y luego comprobó que tenía tres pedidos de captura vigentes, dos por robo agravado y uno por portación ilegal de arma de guerra, según informó Costa de Noticias.

Intentó robar la casa de su ex mientras ella lo denunciaba por amenazas

El 31 de julio en Mar del Tuyú, un hombre fue detenido luego de que su ex pareja lo denunciara por amenazas. Además, mientras la mujer se encontraba en la dependecia policial, la expareja regresó a la vivienda y se habría llevado una bomba centrífuga de agua.

Se desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en calle 7 entre 58 y 59. Los efectivos policiales constataron que llevaba consigo el elemento denunciado como sustraído, procedieron a su aprehensión y secuestraron el objeto, que luego fue restituido a su propietaria.

Luego de la aprehensión y del secuestro del elemento denunciado, el hombre quedó a disposición de la Justicia. El episodio sumó así otro antecedente reciente en Mar del Tuyú con intervención policial originada en una denuncia contra una expareja, en un hecho que también derivó en actuaciones judiciales dentro de la localidad.

Temas Relacionados

Violencia de géneroMar del TuyúLa Costadenunciacaptura vigenteúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

El caso se conoció tras el aviso de una mujer que encontró un cráneo. Durante los operativos, la Policía encontró seis piezas óseas en total en una propiedad de Ruta 143 y callejón Uga

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

La defensa de los imputados por el crimen de Xiomara Portillo pidió que se cotejen otros 10 perfiles de ADN

Los abogados de los acusados buscan incorporar nuevas pruebas al proceso a ocho meses del hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado de Formosa

La defensa de los imputados por el crimen de Xiomara Portillo pidió que se cotejen otros 10 perfiles de ADN

Denunciaron una maniobra de recetas fraudulentas en la obra social de empleados públicos de Catamarca

Una mujer afiliada dedtectó que utlizaban sus datos para prescribir medicamentos. Tomó conocimiento de lo sucedido tras recibir un aviso automático por la adquisición de un fármaco con su DNI

Denunciaron una maniobra de recetas fraudulentas en la obra social de empleados públicos de Catamarca

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

El caso será investigado por la Justicia de Menores, debido a que se sospecha que el responsable también sería menor de edad

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

Abusó de su vecina, amenazó con regresar y ahora irá a juicio en Neuquén

M.G.S será sometido a juicio por tres hechos ocurridos en julio de 2025. El hombre ingresaba sin autorización al departamento de la mujer. Un ruido externo interrumpió la última agresión, pero el hombre le advirtió: “Voy a volver”

Abusó de su vecina, amenazó con regresar y ahora irá a juicio en Neuquén

DEPORTES

Tigre recibirá a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tigre recibirá a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán e Independiente se juegan un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina en Rosario: hora, TV y formaciones

Platense abrirá la serie de octavos de la Copa Libertadores como local ante Coquimbo Unido: hora, TV y formaciones

Inter Miami enfrentará a León con la obligación de ganar para no quedar afuera de la Leagues Cup: hora, TV y formaciones

“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

TELESHOW

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

Chiara Mancuso sufrió un duro accidente automovilístico y contó cómo se encuentra: “Nos dimos un golpazo”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

INFOBAE AMÉRICA

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Tiroteo en Bondi Beach: la Fiscalía sumó más de 800 testigos contra el terrorista Naveed Akram y aún analiza pruebas

El primer ministro de Nueva Zelanda superó una evaluación interna de su liderazgo a pocos meses de las elecciones

Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán