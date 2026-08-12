Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

El sospechoso fue detenido en Mar del Tuyú por de violencia de género

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La denuncia de una mujer por una situación de violencia de género derivó en la detención de un hombre de 26 años en Mar del Tuyú, en el partido de La Costa. Durante el procedimiento, la policía descubrió que el acusado además tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Florencio Varela.

El episodio se registró durante la madrugada, cerca de las 3, en una vivienda ubicada sobre calle 6 entre 65 y 66, donde la víctima alertó a las autoridades después de haber sufrido agresiones físicas por parte de su pareja. A partir de ese llamado, personal policial se presentó en el lugar para intervenir y resguardar a la mujer.

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De acuerdo con Costa de Noticias, al advertir la presencia de los efectivos el sospechoso intentó escapar por la parte trasera de la casa. Esa maniobra dio inicio a una persecución a pie en las inmediaciones del inmueble, que concluyó poco después en la zona de calle 66 entre 6 y 7, donde el hombre fue finalmente aprehendido.

La detención se concretó en la zona de calle 66 entre 6 y 7, en Mar del Tuyú, después de una breve persecución (Google Maps)

El pedido de captura vigente que pesaba sobre el detenido, se enmarca en una causa por robo doblemente agravado, bajo la figura de hecho cometido en poblado y en banda, con una víctima lesionada. El operativo adquirió una dimensión adicional tras ese dato. El hombre quedó a disposición de la Justicia por ambos hechos.

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Por su parte, la mujer fue llevada en una ambulancia hasta el hospital de Santa Teresita, donde los médicos y el personal de salud le brindaron atención médica. Allí, se intenta determinar cuál es la naturaleza y el tipo de las lesiones que presenta, ya que esa evaluación constituye un aspecto clave dentro de la causa.

Ante denuncias de este tipo, corresponde que tanto el sistema judicial como las fuerzas de seguridad respondan con rapidez. Sólo así puede garantizarse el auxilio inmediato a la víctima y prevenir futuras agresiones.

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Hasta el momento, no trascendió una imputación específica contra el aprehendido por el episodio denunciado en Mar del Tuyú. Tampoco se informó, por ahora, la evolución médica de la víctima luego de su ingreso al centro de salud. La definición judicial sobre ese hecho quedará atada, entre otros puntos, al avance de la investigación y al resultado de las pericias médicas sobre las lesiones sufridas por la mujer.

El episodio conocido en las últimas horas se suma a otros procedimientos recientes realizados en Mar del Tuyú. La semana pasada, la policía interceptó a un hombre de 41 años que intentó huir durante una recorrida y luego comprobó que tenía tres pedidos de captura vigentes, dos por robo agravado y uno por portación ilegal de arma de guerra, según informó Costa de Noticias.

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Intentó robar la casa de su ex mientras ella lo denunciaba por amenazas

El 31 de julio en Mar del Tuyú, un hombre fue detenido luego de que su ex pareja lo denunciara por amenazas. Además, mientras la mujer se encontraba en la dependecia policial, la expareja regresó a la vivienda y se habría llevado una bomba centrífuga de agua.

Se desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en calle 7 entre 58 y 59. Los efectivos policiales constataron que llevaba consigo el elemento denunciado como sustraído, procedieron a su aprehensión y secuestraron el objeto, que luego fue restituido a su propietaria.

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Luego de la aprehensión y del secuestro del elemento denunciado, el hombre quedó a disposición de la Justicia. El episodio sumó así otro antecedente reciente en Mar del Tuyú con intervención policial originada en una denuncia contra una expareja, en un hecho que también derivó en actuaciones judiciales dentro de la localidad.