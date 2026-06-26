Karina Milei forcejea con Santiago Caputo después de los cambios para paliar las consecuencias del caso Adorni

El bloque de diputados de LLA, junto a Karina Milei (Fotos: @LLA_diputados)

La Cámara baja es el territorio de influencia política por excelencia de Karina Milei, que controla los movimientos legislativos a través de su mano derecha, Martín Menem. Pero a pesar de que su poder allí está blindado, últimamente “el jefe” se encarga de regar especialmente las relaciones con sus soldados. Hace dos semanas, los invitó a cenar a un restaurante de sushi y charló con varios, uno a uno. Y ayer volvió a mostrarse cerca de la tropa propia, para acariciarles el lomo y asegurarse de que el desconcierto por Adorni no los aleje de más. Pero más que nada, para escenificar su poder y mostrar que ella manda.

Lo hizo luego de resultar como la “perdedora” en el juego de distribución de poder en el Gobierno. Particularmente, a partir de los cambios en el esquema de comunicación, que favorecieron a Santiago Caputo.

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A diferencia de otras ocasiones en las que presenció buena parte de la sesión, esta vez llegó más tarde, y su visita fue más corta de lo habitual.

Karina Milei junto a Sharif Menem durante la votación del Super RIGI en Diputados

En la Cámara la recibió Shariff Menem, porque Martín se encontraba en el recinto, en plena sesión. Después vio a su mano derecha y consejero político en su despacho, junto al joven sobrino y asesor del riojano. Y a la reunión se sumó también Diego Santilli, luego arrobado cuidadosamente por el Presidente cuando resaltó la foto de Karina con todos los diputados.

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Karina Milei suele visitar la Cámara cuando hay un triunfo libertario. Pero en general se limita a observar y luego a saludar desde los palcos. Esta vez, además, montó una imagen grupal -y se ubicó a sí misma en el centro- con todos los diputados violetas, sonrientes y triunfales todos, incluida ella. Además, se tomó varias selfies con los legisladores, que se encargaron de publicarlas luego, en sus redes sociales, con los arrobas de rigor a la cuenta oficial de la hermana del Presidente.

La visita ocurrió después de la media sanción al SuperRigi y el acuerdo con los holdouts. ”Karina fue a capitalizar el triunfo como jefa del espacio que es”, dijeron sus adeptos. Aunque en una dependencia del propio Gobierno lamentaron la imagen con sonrisas en pleno caso Adorni: “Festejamos que frenamos a la propia Constitución con artilugios que permiten nuestras propias leyes”, deslizó un funcionario.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Foto: EFE/Matías Campaya)

Mientras tanto, en el campamento libertario de Santiago Caputo, que tiene escasos representantes en la bancada, sintieron un familiar amargor en la boca, provocado por la falta de reconocimiento a las gestiones de su líder para que prosperen los mencionados proyectos de ley. Aunque a diferencia de otras veces, esta no les dolió tanto: están envalentonados con el nuevo diseño de la comunicación del Gobierno, que había quedado descabezada desde que Adorni cayó en desgracia pública y donde volvió a ganar injerencia Caputo.

De todas formas, en el entorno del asesor no creen que esa influencia perdure. “Seguramente pase lo de siempre: Santiago los recibe, los entrena, arma todo para que funcione y después se lleva el mérito ella”, deslizaron en las Fuerzas del Cielo. Y pusieron como ejemplo el caso de Diego Santilli en el Ministerio del Interior.

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La gran sugerente ausencia de visita de Karina fue la de Manuel Adorni, que no estuvo presente ni físicamente ni en la voz de la Secretaria General. Y si bien desde el entorno del ex periodista aseguraban ayer que está convencido de que aún tiene el apoyo pleno de los Milei, en el Gobierno y sus satélites, insisten hace dos semanas con la hipótesis de que “el Jefe” ya empezó a “soltarlo”. Incluso, aseguran, Karina Milei empezó a deslizárselo sin demasiadas sutilezas a gente de su confianza.

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

El jefe de Gabinete había intentado recuperar su prestigio a través de las conferencias de prensa —de hecho, hasta el viernes de la semana pasada planeaba retomar ese formato—. Días después, el Gobierno anunció que lo reemplazaba en el rol de vocero el diputado Adrián Ravier.

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Como dato adicional, Milei no nombró al jefe de Gabinete en su presentación en la cena de Fundación Faro, aunque el ministro coordinador sí estuvo en el evento sentado junto a Karina Milei. Algunos dicen que Adorni se iría durante el Mundial. Otros son más específicos y aseguran que podría ocurrir la semana que viene.