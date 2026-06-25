Crimen y Justicia

La Plata: un adolescente de 16 años exhibía armas en redes sociales y la policía encontró un arsenal en su casa

La investigación comenzó tras detectar videos en los que el menor aparecía disparando y mostrando armamento. Durante el allanamiento secuestraron 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones

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La Policía Bonaerense investigó a un adolescente de 16 años de La Plata tras detectar videos en redes sociales en los que disparaba armas de fuego

Un adolescente de 16 años quedó involucrado en una investigación judicial luego de que la Policía Bonaerense detectara videos publicados en redes sociales en los que aparecía disparando armas de fuego y exhibiendo distintos tipos de armamento desde una vivienda del barrio San Carlos, en La Plata.

A partir de esas imágenes, efectivos de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron identificar al joven y ubicar el domicilio. Según explicó Paulo Kablan en Infobae al Regreso, la investigación comenzó cuando los agentes detectaron “a un chico de 16 años disparando con una escopeta y mostrando armas en redes sociales”.

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(Infobae en Vivo)
La Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense identificó al menor y ubicó el domicilio a partir de las publicaciones en redes sociales (Infobae en Vivo)

Con la información reunida, la Justicia ordenó un allanamiento en la propiedad ubicada en el oeste de la capital bonaerense. Durante el operativo, los investigadores encontraron las armas que aparecían en las publicaciones y además secuestraron un volumen mayor de armamento: 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones de distintos calibres.

Entre los elementos incautados había escopetas semiautomáticas, pistolas, revólveres y carabinas de distintas marcas, entre ellas Glock, Beretta, Benelli, Smith & Wesson, SIG Sauer, Bersa y Tanfoglio. Ahora, la Justicia deberá determinar el origen del arsenal, si la documentación estaba en regla y bajo qué condiciones se encontraban almacenadas las armas.

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El padre del adolescente quedó imputado y la causa busca establecer su responsabilidad en la tenencia del armamento y en el acceso del menor a las armas (Infobae en Vivo)

La investigación sobre el padre del adolescente

Uno de los puntos centrales del expediente está puesto en la responsabilidad del adulto a cargo de las armas. El padre del menor también quedó imputado y la Justicia busca establecer qué vínculo tenía con la tenencia del armamento y si tuvo participación en el acceso del adolescente a esos elementos.

“El padre tenía un arsenal en la casa y le enseñaba al hijo a usar, en forma ilegal, estas armas”, afirmó Kablan, quien explicó que la causa quedó dividida en dos investigaciones: una en el fuero de menores por la situación del adolescente y otra en la Justicia ordinaria por la responsabilidad del adulto.

El joven deberá presentarse ante el tribunal de menores acompañado por sus padres, mientras que su padre fue notificado de la formación de la causa. Los investigadores continuarán con los peritajes sobre las armas secuestradas para determinar su procedencia y si alguna pudo haber sido utilizada en otros hechos.

(Infobae en Vivo)
Entre las armas secuestradas en La Plata había escopetas semiautomáticas, pistolas, revólveres y carabinas de marcas como Glock, Beretta y Bersa (Infobae en Vivo)

El debate por la exhibición de armas en redes sociales

El caso volvió a poner bajo análisis el fenómeno de adolescentes que publican contenidos vinculados con armas de fuego.

Kablan advirtió que este tipo de publicaciones suele estar relacionado con la búsqueda de exposición en redes sociales. “Muchos chicos buscan ser conocidos en su ámbito a través de las redes sociales. Y esta es una de las formas peligrosas, prohibidas, ilegales, que se ven prácticamente a diario”, señaló.

La causa continuará ahora con el análisis del material secuestrado y la investigación sobre las responsabilidades de cada involucrado. El hallazgo del arsenal abrió además un nuevo interrogante sobre el control de armas dentro de los hogares y el acceso de menores a este tipo de elementos.

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