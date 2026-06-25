Crimen y Justicia

Inesperado hallazgo en Córdoba: apareció un bloque de uranio en una planta de reciclaje

El hallazgo ocurrió mientras los empleados del centro manipulaban cartón reciclado. Como medida preventiva, las autoridades aislaron a los operarios que estuvieron en contacto con la pieza

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uranio córdoba
(Policía de Córdoba)

Un insólito hallazgo encendió las alarmas en la provincia de Córdoba, luego de que operarios de un centro de reciclaje encontraran material radiactivo mientras manipulaban cartón reciclado.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en la ciudad de Río Cuarto, en la planta de reciclaje conocida como “Circularity”, ubicada en la intersección de Reverendo Padre Silvi y Lorenzo Suárez de Figueroa.

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El descubrimiento se produjo durante la tarde del miércoles, cuando los empleados manipulaban cartón reciclado y detectaron una placa con uranio empobrecido. El elemento medía aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho.

uranio córdoba portada
La placa mide 30 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho.

El uranio empobrecido (DU) es un metal pesado tóxico que posee “las mismas propiedades de toxicidad química que el uranio, aunque su toxicidad radiológica es menor”.

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De acuerdo con la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), se trata de la sustancia remanente “cuando se extraen la mayoría de los isótopos altamente radiactivos del uranio para utilizarlos como combustible nuclear o para armas nucleares”.

Tras el hallazgo, la Policía de Córdoba activó un protocolo preventivo y acordonó la zona, mientras personal especializado se trasladó hasta el lugar.

Además, se dio aviso a los Bomberos Voluntarios de la zona. En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal del DUAR, Bomberos y la Policía Federal, quienes evacuaron a las personas presentes y aislaron a los ocho operarios que habían tenido contacto con el material.

uranio córdoba
Las evaluaciones arrojaron parámetros de dosis bajas de radiación

De acuerdo con las fuentes, un operador del DUAR realizó mediciones sobre los trabajadores y sus prendas mediante un detector de radiación Geiger modelo GSM-110, perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las evaluaciones arrojaron parámetros de dosis bajas de radiación, sin registrarse niveles que representaran un riesgo para la salud.

En el lugar también intervino personal de la Policía Federal Argentina, que mantuvo comunicación con el Juzgado Federal de turno. A raíz de ello, se dispuso la convocatoria de especialistas de la Central Nuclear Embalse para el retiro y la disposición final del material hallado.

Las autoridades aún no precisaron el origen del bloque ni cómo llegó hasta la planta de reciclaje donde fue detectado.

Qué es el uranio empobrecido

Este metal denso es el material residual que queda tras la producción de combustible destinado a reactores nucleares. Si bien continúa siendo radiactivo, presenta niveles de radiación inferiores a los del uranio natural.

Respecto de sus usos, puede emplearse en proyectiles perforantes y en determinados tipos de municiones para incrementar su capacidad de penetración. También se utiliza como contrapeso en rotores de helicópteros y en partes de aviones, como escudo de protección contra la radiación ionizante y en el blindaje de vehículos militares.

“El DU es bastante menos radioactivo, normalmente alrededor de 40 por ciento menos que el uranio sin procesar”, indicaron desde la Comisión Europea en un informe sobre su peligrosidad.

Por su parte, la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de los Estados Unidos señala que la exposición a niveles elevados de uranio natural o empobrecido puede provocar daños en los riñones.

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