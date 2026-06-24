Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven de 19 años y un adolescente chileno de 15 que ingresaron a robar a la casa de una jubilada en Castelar

Otros dos delincuentes que estaban en el interior de la vivienda de la víctima de 89 años lograron huir por los techos cuando llegó la policía

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Otros dos delincuentes lograron huir por los techos cuando llegó la policía

Una jubilada de 89 años vivió una madrugada de terror este miércoles en Castelar. Tres delincuentes ingresaron a su vivienda cerca de las 3.30, mientras ella dormía, le apuntaron a la cara con una linterna, le taparon la boca y comenzaron a pedirle que entregara el dinero que tuviera guardado. Uno de ellos, de 19 años, luego fue detenido, al igual que un cómplice chileno, de 15 años, que aguardaba en la calle. Los otros dos lograron huir.

La víctima no tuvo tiempo de reaccionar ante la presencia de los tres hombres. Afortunadamente para ella, quienes sí actuaron rápidamente fueron los policías que en pocos minutos arribaron a la calle Cádiz al 2900, de la mencionada localidad del oeste del conurbano bonaerense.

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Como se observa en el video que acompaña esta nota, al llegar los agentes encontraron tirado en el suelo, escondido detrás de un auto, a N.M.D.B., de 15 años y nacionalidad chilena. Aguardaba en la calle a los otros delincuentes mientras intentaban cometer el robo.

Al darse cuenta de la llegada de la policía, los tres ladrones que permanecían dentro de la vivienda emprendieron la huida por los techos.

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Dos de ellos lograron evadir a los uniformados, mientras que M.R.F., de 19 años, no tuvo la misma suerte y fue atrapado en un techo lindante.

Detuvieron a un joven de 19 años y un adolescente chileno de 15 que ingresaron a robar a la casa de una jubilada de 89 años en Castelar
Los dos delincuentes detenidos

Según se observa en fotos a las que accedió Infobae, los delincuentes doblaron barrotes de una reja para poder acceder a la vivienda.

Intervinieron en el operativo personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 7a de Morón de la Policía Bonaerense y efectivos del Comando de Patrullas. La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad funcional de instrucción y juicio N° 1 de Morón, a cargo de Guillermo Rodríguez Rey.

Tres menores entraron a un supermercado cerrado y los descubrieron antes de huir

Morón: Entraron a robar a un supermercado y fueron sorprendidos por la Policía. (Oeste Noticias)

Tres adolescentes de 16 y 15 años fueron aprehendidos el lunes 24 de febrero en una sucursal de una reconocida cadena de supermercados en Castelar, localidad del partido bonaerense de Morón, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Los asaltantes ingresaron al comercio tras violentar una de las puertas de acceso y contaron con tiempo para seleccionar la mercadería que se iban a llevar. O eso creían, ya que fueron capturados cuando todavía estaban dentro del lugar.

El hecho ocurrió por la madrugada, cuando los sospechosos irrumpieron en el comercio ubicado en Santa Rosa y Leandro N. Alem.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 7a de Morón de la Policía Bonaerense y efectivos del Comando de Patrullas Departamental, que patrullaban la zona de forma preventiva, detectaron que uno de los ingresos al mercado estaba violentado.

Ante ese escenario, los agentes ingresaron al supermercado y descubrieron a los ladrones, quienes intentaron escapar corriendo, con el botín en su poder: distintos cortes de carne vacuna, golosinas, una importante cantidad de bebidas alcohólicas y hasta un parlante, entre otros productos.

Identificados como T.B.K. (15); U.U.E.P. (16) y T.N.C. (16), fueron arrestados e imputados por robo agravado.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil departamental, a cargo del fiscal Pablo Luis Cabrejas, quien ordenó distintas diligencias para esclarecer el hecho.

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