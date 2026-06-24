Crimen y Justicia

Pidieron que Marcelo Porcel vaya a juicio oral por abusar sexualmente de 10 alumnos del colegio Palermo Chico

Lo solicitó el fiscal Pablo Turano luego el abogado que representa a las víctimas hiciera lo propio. Ahora resta que se expida el defensor del empresario

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Marcelo Porcel, empresario denunciado por abuso
Marcelo Porcel

El fiscal Pablo Turano pidió que el empresario Marcelo Porcel vaya a juicio oral por corrupción de menores y por abusar sexualmente de 10 alumnos del colegio Palermo Chico, compañeros de clase de su hijo.

El dictamen del representante del Ministerio Público fue presentado este martes ante el Juez Carlos Bruniard, que el pasado 17 de junio también recibió la misma solicitud de parte del abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti. Ahora el defensor de Porcel, Roberto Rallín, deberá expedirse al respecto.

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La semana pasada, el empresario imputado ya había recibido un revés en la causa, cuando le informaron que ya no podría apelar ni su procesamiento ni su embargo por $111.564.950. Esto ya indicaba que el caso se encaminaba al debate oral. “Para julio se podría sortear el tribunal”, aseguró una fuente a Infobae.

No obstante, sí le permitieron a Porcel que siga con su reclamo por la extracción de ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos. Sobre este aspecto, su defensa alega que no corresponde hacerlo ya que la ley que estaba vigente en 2024 -cuando se denunciaron los hechos- solo le exigía la medida a quienes tuvieran una condena firme por abuso.

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palermo chico colegio
Colegio Palermo Chico

Los querellantes, sin embargo, ven esta postura como “un indicio más que lo incrimina”: aseguran que, si no fuera culpable de los hechos denunciados, “daría el ADN de manera inmediata”.

“Por algo se negó desde un primer momento. Cuando entra un nuevo ADN al Registro del Banco de Datos Genéticos, con identificación de su titular, puede llegar a descubrirse que es igual a un rastro genético rescatado de otro hecho anterior o contemporáneo respecto del cual todavía no existía identificación de pertenencia/titularidad”, explicaron a este medio.

Marcelo Porcel chats
El empresario todavía no dará ninguna muestra de ADN

Marcelo Porcel espera el avance de su causa con una tobillera electrónica que sigue sus movimientos y controla que no viole la restricción perimetral impuesta por la Justicia. No puede acercarse ni a las víctimas ni a sus familias, y tampoco salir del país ni ausentarse por largas horas de su domicilio.

Por su parte, los menores cuentan con botones antipánico que fueron entregados por la Policía de la Ciudad en sus respectivos domicilios. Son teléfonos que tienen una aplicación especial y que se activan ante una situación de urgencia para alertar a las autoridades.

La causa

Los hechos denunciados ocurrieron entre 2022 y 2023. La situación se hizo pública cuando los padres de los alumnos, tras conocer los relatos, comenzaron a limitar la participación de sus hijos en encuentros organizados por el empresario.

Esto derivó en la presentación formal de las denuncias en 2024, recibidas e investigadas por el fiscal Pablo Turano. Todos los menores denunciantes declararon en cámara Gesell y detallaron los hechos.

Los lugares señalados por las víctimas en la causa incluyen abusos en el domicilio familiar de Porcel en Palermo, un departamento vacío propiedad de su madre en la Torre Le Parc, Puerto Madero, y sus oficinas.

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