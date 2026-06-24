Crimen y Justicia

Intentaron ingresar droga oculta en un pollo a una comisaría de Santiago del Estero

El personal policial descubrió seis envoltorios con cocaína y marihuana ocultos. Hay dos mujeres detenidas

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Edificio de una planta con un tanque de agua en el techo, rodeado de árboles y arbustos en una calle con vereda, motos y un auto estacionado
Intentaron ingresar droga oculta dentro de un pollo en una comisaría de Santiago del Estero (Google Maps)

Una noche que parecía rutinaria en la Comisaría Comunitaria 45 de Santiago del Estero terminó por revelar una maniobra inesperada: intentaron ingresar droga oculta dentro de un pollo.

En horas de la noche, una mujer de 32 años y una joven de 19 años se presentaron en la seccional ubicada en el barrio Bosco II, llevando víveres para un hombre privado de libertad por una causa de robo calificado por el uso de arma. Entre los elementos entregados, el personal policial detectó un pollo entero, que a simple vista no despertaba sospechas.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Panorama, Todo cambió cuando los efectivos procedieron a la requisa habitual de los alimentos. Durante la inspección, el hallazgo de una bolsa en el interior del pollo activó el protocolo de seguridad. Los agentes encontraron en el envoltorio seis paquetes que, tras las primeras pruebas, resultaron ser sustancias prohibidas.

Entre los seis envoltorios secuestrados, se ocultaban 0,96 gramos de cocaína y 23,36 gramos de marihuana. El personal de la División de Drogas Peligrosas fue convocado para realizar los análisis de campo correspondientes, que confirmaron la naturaleza de los estupefacientes hallados.

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La Fiscalía que interviene en la causa ordenó la aprehensión de las mujeres, ambas domiciliadas en el barrio Bosco II. Además, se dispuso el secuestro del vehículo utilizado para llegar a la comisaría, como parte de las medidas tendientes a profundizar la investigación.

Según el comunicado de las fuerzas de seguridad, la causa fue caratulada bajo la figura de tentativa de suministro de estupefacientes agravada por la modalidad utilizada. La Fiscalía determinará en las próximas horas el grado de responsabilidad de las imputadas y su posible vínculo con otros intentos similares en la zona.

El operativo fue catalogado por la Policía como un ejemplo de la necesidad de mantener estrictos controles en el ingreso de insumos a los lugares de detención. El procedimiento incluyó el resguardo de todas las pruebas y la notificación al juez de turno, quien evaluará las medidas restrictivas a aplicar.

Así atraparon al sospechoso de un asesinato que sacudió a Medellín - crédito Colprensa
Por el hecho hay dos mujeres detenidas (Colprensa)

Intentaron ingresar cocaína dentro de facturas para un preso

Hace unos meses, hubo un intento de ingreso de cocaína a una dependencia policial que terminó con un joven de 22 años aprehendido en la Comisaría Séptima de Resistencia. La sustancia, que estaba oculta dentro de facturas destinadas a un detenido, dio positivo para cocaína tras la prueba de campo realizada por personal especializado.

El episodio ocurrió cuando el joven se presentó en la guardia de la seccional con la intención de entregar alimentos a un interno alojado en esa dependencia. Como parte del protocolo habitual de seguridad, el personal policial procedió a inspeccionar los paquetes antes de autorizar su ingreso.

Durante la revisión de los panificados, los efectivos detectaron irregularidades en la textura y el peso de los cañoncitos con dulce de leche. Al examinarlas con mayor detenimiento, encontraron cinco pequeños envoltorios de polietileno —comúnmente conocidos como “bochitas”— que contenían una sustancia blanquecina compacta, cuidadosamente escondida en el interior de los alimentos.

De inmediato se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos agentes se trasladaron hasta la dependencia para realizar las pruebas correspondientes.

Mediante el reactivo químico de campo, se confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 2,7 gramos. Tras la constatación, se procedió al secuestro formal de la droga y a la notificación de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano, quien dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Además del secuestro de la sustancia, la fiscalía ordenó la apertura de actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y establecer si el detenido actuó por cuenta propia o si formaba parte de una maniobra más amplia de suministro de drogas dentro de lugares de detención.

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