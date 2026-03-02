Quiso ingresar cañoncitos con cocaína a una comisaría de Chaco y quedó detenido

El hecho ocurrió en la Comisaría Séptima de Resistencia, Chaco

El intento de ingreso de cocaína a una dependencia policial terminó con un joven de 22 años aprehendido este domingo por la noche en la Comisaría Séptima de Resistencia. La sustancia, que estaba oculta dentro de facturas destinadas a un detenido, dio positivo para cocaína tras la prueba de campo realizada por personal especializado.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:15, cuando el joven se presentó en la guardia de la seccional con la intención de entregar alimentos a un interno alojado en esa dependencia. Como parte del protocolo habitual de seguridad, el personal policial procedió a inspeccionar los paquetes antes de autorizar su ingreso.

Durante la revisión de los panificados, los efectivos detectaron irregularidades en la textura y el peso de los cañoncitos con dulce de leche. Al examinarlas con mayor detenimiento, encontraron cinco pequeños envoltorios de polietileno —comúnmente conocidos como “bochitas”— que contenían una sustancia blanquecina compacta, cuidadosamente escondida en el interior de los alimentos.

De inmediato se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos agentes se trasladaron hasta la dependencia para realizar las pruebas correspondientes.

Mediante el reactivo químico de campo, se confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 2,7 gramos. Tras la constatación, se procedió al secuestro formal de la droga y a la notificación de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano, quien dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Además del secuestro de la sustancia, la fiscalía ordenó la apertura de actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y establecer si el detenido actuó por cuenta propia o si formaba parte de una maniobra más amplia de suministro de drogas dentro de lugares de detención.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se enmarca en los controles estrictos que se aplican a todos los elementos que ingresan a las comisarías, especialmente alimentos, ropa o paquetes destinados a personas privadas de la libertad.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intentos no son aislados y que en los últimos meses se reforzaron las inspecciones para evitar el ingreso de estupefacientes u otros elementos prohibidos a las celdas.

El joven aprehendido quedó alojado en carácter de comunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.

Antecedentes

El mes pasado, en la provincia de Córdoba, también se frustró un intento de introducir estupefacientes al complejo penitenciario de Bouwer ocultos en limones.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada por agentes del Servicio Penitenciario, quienes detectaron anomalías en una partida de cítricos.

Según fuentes oficiales, varios limones presentaban cortes inusuales, una irregularidad que llamó la atención del personal de requisa. Ante la sospecha, los efectivos profundizaron la inspección y comprobaron que los frutos habían sido vaciados: no tenían pulpa y en su interior contenían envoltorios de nylon con distintas sustancias.

El procedimiento permitió secuestrar ocho bolsitas transparentes con sustancia vegetal verde amarronada, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, presuntamente cocaína. Todo el material fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó peritajes para confirmar composición y peso, además de iniciar actuaciones para determinar el origen del paquete y posibles responsables.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno, que dispuso analizar cámaras de seguridad y registros de entrega para identificar al remitente y eventuales destinatarios dentro del penal.

El caso se suma a otro episodio reciente en Córdoba, donde un agente penitenciario fue detenido al intentar ingresar droga al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje, oculta dentro de un embutido que simulaba ser un salamín. Tras pruebas realizadas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se confirmó que contenía cocaína y marihuana.