Encontraron muerto a un hombre en La Plata con múltiples heridas de arma blanca: su pareja y un amigo están detenidos

Vista de la calle en City Bell, La Plata, donde se investiga el asesinato de un hombre y la detención de su pareja y un amigo (Google Maps)

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida este lunes en una vivienda de City Bell, hecho que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales de La Plata. La investigación se centra en esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen y determinar la responsabilidad de los involucrados, tras el hallazgo del cuerpo con múltiples heridas de arma blanca en el cuello.

El episodio se registró en una casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía sobre la presencia de una persona herida en el interior de la propiedad. Al llegar al lugar, oficiales del Comando de Patrullas Base Norte encontraron a Santiago Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, tendido en el patio delantero de la vivienda y sin signos vitales. Los primeros informes confirmaron que la víctima presentaba varias lesiones cortantes en la zona del cuello.

PUBLICIDAD

El hallazgo de Correa ocurrió en el marco de un escenario caótico: dentro de la casa se observó un notable desorden, manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y diversos objetos tirados en el suelo. Según detallaron fuentes policiales, tales indicios darían cuenta de una pelea violenta previa al desenlace fatal. En el lugar permanecían otras dos personas: J. G. B., docente de 41 años y residente de la vivienda, y R. A. G., de 49 años, quien manifestó ser amigo de J. G. B.

De acuerdo con lo informado por el portal La Buena Info, ambos hombres quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza.

PUBLICIDAD

En su declaración ante los efectivos, el hombre de 49 años indicó que había sido convocado a la casa por su amigo tras un supuesto conflicto de pareja. Describió que la víctima se habría puesto agresiva y, en el marco de una pelea, se habrían producido las lesiones que llevaron a su muerte.

Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en los testimonios brindados por ambos. Las contradicciones motivaron que la fiscalía ordenara la detención inmediata de ambos sospechosos, así como el secuestro de sus teléfonos celulares para ser sometidos a peritajes. El procedimiento incluyó la incautación de una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado, presuntamente vinculada al hecho, que será analizada por peritos para determinar si fue el arma empleada en el ataque.

PUBLICIDAD

La Policía detuvo a la pareja y a un amigo de la víctima que estaban en la escena del hecho (Télam)

La causa fue caratulada como “Homicidio” y continúa bajo investigación judicial. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de Policía Científica, mientras que efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata relevaron cámaras de vigilancia de la zona y avanzaron en la recolección de pruebas.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la fiscalía, que analiza las evidencias recolectadas y el material fílmico obtenido de las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda. Las autoridades buscan reconstruir los momentos previos al crimen y verificar la veracidad de los relatos brindados por los sospechosos. Entre las medidas adoptadas figuran el análisis de manchas hemáticas encontradas en los distintos ambientes y el cotejo de huellas dactilares.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes de la investigación, el principal objetivo es establecer el grado de participación de cada uno de los presentes en la muerte de Correa y determinar si existió algún móvil premeditado o si el hecho ocurrió en el contexto de una discusión espontánea. El secuestro de los celulares de los sospechosos permitirá acceder a comunicaciones previas y eventuales registros de llamados o mensajes que aporten información relevante.

Las próximas horas serán clave para la definición de la situación procesal de los detenidos. Las declaraciones, peritajes y análisis de cámaras resultarán determinantes para esclarecer la mecánica del hecho y el eventual grado de responsabilidad de cada involucrado. La investigación judicial continúa su curso bajo reserva, mientras la comunidad de City Bell sigue de cerca el desarrollo del caso.

PUBLICIDAD