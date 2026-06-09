Crimen y Justicia

Encontraron muerto a un hombre en La Plata con múltiples heridas de arma blanca: su pareja y un amigo están detenidos

Santiago Correa fue encontrado sin vida con múltiples heridas de arma blanca en el cuello en una casa de la calle 454 entre 24 y 25 de City Bell

Guardar
Google icon
Vista de una calle arbolada en City Bell, La Plata, con un ciclista a lo lejos, un coche rojo estacionado y el número "C. 454" pintado en el asfalto
Vista de la calle en City Bell, La Plata, donde se investiga el asesinato de un hombre y la detención de su pareja y un amigo (Google Maps)

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida este lunes en una vivienda de City Bell, hecho que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales de La Plata. La investigación se centra en esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen y determinar la responsabilidad de los involucrados, tras el hallazgo del cuerpo con múltiples heridas de arma blanca en el cuello.

El episodio se registró en una casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía sobre la presencia de una persona herida en el interior de la propiedad. Al llegar al lugar, oficiales del Comando de Patrullas Base Norte encontraron a Santiago Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, tendido en el patio delantero de la vivienda y sin signos vitales. Los primeros informes confirmaron que la víctima presentaba varias lesiones cortantes en la zona del cuello.

PUBLICIDAD

El hallazgo de Correa ocurrió en el marco de un escenario caótico: dentro de la casa se observó un notable desorden, manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y diversos objetos tirados en el suelo. Según detallaron fuentes policiales, tales indicios darían cuenta de una pelea violenta previa al desenlace fatal. En el lugar permanecían otras dos personas: J. G. B., docente de 41 años y residente de la vivienda, y R. A. G., de 49 años, quien manifestó ser amigo de J. G. B.

De acuerdo con lo informado por el portal La Buena Info, ambos hombres quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza.

PUBLICIDAD

En su declaración ante los efectivos, el hombre de 49 años indicó que había sido convocado a la casa por su amigo tras un supuesto conflicto de pareja. Describió que la víctima se habría puesto agresiva y, en el marco de una pelea, se habrían producido las lesiones que llevaron a su muerte.

Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en los testimonios brindados por ambos. Las contradicciones motivaron que la fiscalía ordenara la detención inmediata de ambos sospechosos, así como el secuestro de sus teléfonos celulares para ser sometidos a peritajes. El procedimiento incluyó la incautación de una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado, presuntamente vinculada al hecho, que será analizada por peritos para determinar si fue el arma empleada en el ataque.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La Policía detuvo a la pareja y a un amigo de la víctima que estaban en la escena del hecho (Télam)

La causa fue caratulada como “Homicidio” y continúa bajo investigación judicial. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de Policía Científica, mientras que efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata relevaron cámaras de vigilancia de la zona y avanzaron en la recolección de pruebas.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la fiscalía, que analiza las evidencias recolectadas y el material fílmico obtenido de las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda. Las autoridades buscan reconstruir los momentos previos al crimen y verificar la veracidad de los relatos brindados por los sospechosos. Entre las medidas adoptadas figuran el análisis de manchas hemáticas encontradas en los distintos ambientes y el cotejo de huellas dactilares.

Según informaron fuentes de la investigación, el principal objetivo es establecer el grado de participación de cada uno de los presentes en la muerte de Correa y determinar si existió algún móvil premeditado o si el hecho ocurrió en el contexto de una discusión espontánea. El secuestro de los celulares de los sospechosos permitirá acceder a comunicaciones previas y eventuales registros de llamados o mensajes que aporten información relevante.

Las próximas horas serán clave para la definición de la situación procesal de los detenidos. Las declaraciones, peritajes y análisis de cámaras resultarán determinantes para esclarecer la mecánica del hecho y el eventual grado de responsabilidad de cada involucrado. La investigación judicial continúa su curso bajo reserva, mientras la comunidad de City Bell sigue de cerca el desarrollo del caso.

Temas Relacionados

asesinatohombreparejaamigodetenidosCity BellLa Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre Ríos: una joven quedó en terapia intensiva tras una pelea a la salida de un boliche

La secuencia ocurrió en las inmediaciones de un local bailable de San José. La víctima sufrió un edema cerebral y permanece internada bajo observación médica

Entre Ríos: una joven quedó en terapia intensiva tras una pelea a la salida de un boliche

El joven atropellado tras una pelea en Mar del Plata pidió la detención de quien lo empujó: “Me amenazó de muerte”

La víctima difundió un descargo en redes sociales en el que reclamó que el episodio sea investigado como una tentativa de homicidio. Fuentes judiciales aseguraron a Infobae que, hasta el momento, no existe una denuncia formal por el hecho

El joven atropellado tras una pelea en Mar del Plata pidió la detención de quien lo empujó: “Me amenazó de muerte”

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo

Soledad Andreani fue arrestada este lunes por orden de la fiscalía que investiga el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba. Está acusada de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo

Susto en La Rural: se incendió una cocina y más de 60 personas se autoevacuaron

El episodio fue controlado rápidamente por los bomberos y no hubo heridos pero sí algunos daños materiales. El lugar donde se inició el fuego estaba ubicado en un subsuelo del predio

Susto en La Rural: se incendió una cocina y más de 60 personas se autoevacuaron

“¿No confiás en un policía federal?”: qué dijeron la “polihot” y su amiga sobre la pistola hallada tras el choque fatal

Nicole Verón y Janice Sochas dieron su versión sobre el accidente en el que murió un hombre en la autopista Riccheri. Apuntaron contra un efectivo de la PFA por el manejo de la pistola rosa hallada tras el choque y negaron haber consumido drogas

“¿No confiás en un policía federal?”: qué dijeron la “polihot” y su amiga sobre la pistola hallada tras el choque fatal

DEPORTES

El récord que rompió Nicolás Tagliafico con la selección argentina en la antesala de su tercera participación mundialista

El récord que rompió Nicolás Tagliafico con la selección argentina en la antesala de su tercera participación mundialista

La decisión de Argelia con su entrenador Vladimir Petkovic a horas del debut en el Mundial 2026

Christian Eriksen reapareció en redes sociales tras su descompensación: el mensaje de Lautaro Martínez

Las perlitas de la práctica abierta de la Selección: de Messi en el once titular ante Islandia al trabajo especial del Dibu Martínez

La sugerente frase del técnico de Inglaterra al ser consultado sobre si Bellingham será titular en el Mundial 2026

TELESHOW

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

Qué tatuaje le pidió Evelyn Botto a Fede Bal al enterarse de los diseños que él tiene dedicados a sus ex

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades viales despliegan a 3,000 personas y numerosa maquinaria en prevención por la tormenta Cristina en El Salvador

Autoridades viales despliegan a 3,000 personas y numerosa maquinaria en prevención por la tormenta Cristina en El Salvador

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua entra en una etapa crítica, según análisis de experto politólogo

Coopesantos impulsa guía nacional para reducir la electrocución de fauna silvestre en zonas rurales de Costa Rica

Panamá refuerza la seguridad aeroportuaria al establecer una academia de formación profesional  

La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala vuelve a la Corte y reabre la pelea interna