Crimen y Justicia

Un ex ministro de Axel Kicillof irá a juicio por presunto lavado de dinero en la compra de un auto de lujo

Se trata de Jorge Alberto D’Onofrio, ex titular de la cartera de Transporte. La misma medida alcanzó al ex director de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio

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Jorge D'Onofrio ministro de Transporte PBA

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, resolvió elevar a juicio la causa FSM 23688/2024, donde se acusa a Jorge Alberto D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, por el presunto lavado de activos agravado con fondos de origen ilícito, según el expediente al que tuvo acceso Infobae.

De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura del debate oral tras considerar probada, en la instancia procesal correspondiente, la hipótesis de que D’Onofrio y Asensio adquirieron, en conjunto, un vehículo Audi Q8, con recursos supuestamente originados en delitos contra la administración pública provincial.

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La investigación sostiene que el 19 de octubre de 2023, Asensio inscribió a su nombre el automóvil ante una seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma declarada de $30.000.000. Sin embargo, el seguro contratado para el rodado estableció una cobertura de $173.800.000, cifra que, según el juzgado, reflejaría su valor real de mercado.

En marzo de este año, D´Onofrio había sido procesado y embargado por $350.000.000. Su consorte en la causa, recibió la misma medida por $300.000.000.

A pesar de la titularidad formal, la justicia indica que el uso, dominio y disposición del vehículo correspondían a D’Onofrio. El expediente cita como fundamentos la emisión de una cédula azul autorizando al exministro a conducir desde la fecha de compra y la registración y pago del Telepase a nombre del imputado.

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Para justificar el origen de los fondos, Asensio presentó un contrato de mutuo suscrito el 12 de octubre de 2023 con Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., sociedad integrada por sus padres. El acuerdo preveía la devolución de los $30.000.000 antes del 31 de diciembre de ese año. La resolución destaca que la defensa sostuvo que estos fondos provenían de la venta de un inmueble por parte de la empresa en julio de 2023.

La instrucción señala que los recursos utilizados para la operación estarían vinculados a hechos investigados en el Departamento Judicial de La Plata por supuestos fraudes, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por parte de D’Onofrio.

Sucede que el ex funcionario es también investigado por una maniobra irregular con fotomultas y a tráves del sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El auto de mérito del 20 de noviembre de 2025, firmado por Charvay, calificó a ambos como coautores del delito de lavado de activos de origen ilegal, agravado en el caso del exfuncionario por su condición de agente público.

Ambas defensas solicitaron el sobreseimiento y el rechazo al requerimiento fiscal de elevación a juicio. El planteo de D’Onofrio argumentó que no se acreditó la existencia de un delito precedente y señaló que en la justicia provincial se había dispuesto el archivo de una de las causas por falta de prueba suficiente. Por otro lado, Asensio cuestionó la imputación por basarse únicamente en su calidad de titular registral del auto, negando conocimiento del presunto origen ilícito del dinero.

Sin embargo, el juzgado rechazó estos planteos, consideró completa la instrucción respecto de los hechos endilgados y dispuso la elevación a juicio de ambos imputados.

Además, ordenó la extracción de testimonios para continuar investigando posibles maniobras u otras personas eventualmente involucradas.

Por último, fuentes del caso indicaron que el expediente junto con los incidentes de embargo será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que corresponda por sorteo.

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