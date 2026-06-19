Crimen y Justicia

Allanaron una vivienda en la que fabricaban y vendían “Fernnabis”, una bebida a base de fernet con cannabis: dos detenidos

Una pericia química confirmó la presencia de THC en los productos, que se promocionaban con efectos psicoactivos y se despachaban a distintos puntos del país a través de canales digitales

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La Policía Federal allanó una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires donde elaboraban y vendían bebidas alcohólicas con THC y detuvo a dos personas

Un allanamiento en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires dejó al descubierto un centro de elaboración y venta de bebidas alcohólicas con tetrahidrocannabinol (THC), el principio activo del cannabis: dos personas fueron detenidas y se secuestró una vasta cantidad de productos, insumos y equipamiento vinculado a la producción y distribución de las bebidas. El operativo estuvo a cargo de personal de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa tiene su origen en el hallazgo de una botella identificada como “FERNNABIS – Un Fernet con Extractos de Cannabis” en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía.

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Ese secuestro inicial disparó una investigación que incluyó tareas de inteligencia, relevamiento de redes sociales, análisis de fuentes abiertas y, finalmente, una compra controlada con autorización judicial, que permitió confirmar la circulación del producto a través de canales digitales.

La pesquisa avanzó bajo el impulso de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, a cargo del fiscal Sebastián Basso, y por orden del juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez. Una pericia química practicada sobre una muestra obtenida durante la compra controlada arrojó resultado positivo para THC, lo que consolidó la base probatoria del expediente.

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La investigación comenzó tras el hallazgo de una botella de “FERNNABIS” en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía
La investigación comenzó tras el hallazgo de una botella de “FERNNABIS” en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía

Las bebidas eran promocionadas y comercializadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. En esos canales, los responsables les atribuían efectos psicoactivos a los productos y ofrecían envíos a distintos puntos del país. Junto con la marca “FERNNABIS”, la investigación detectó otra denominación comercial, “SANNABIS”, cuyas etiquetas también fueron halladas durante el allanamiento.

El procedimiento permitió secuestrar 12 bidones de 20 litros de capacidad, aproximadamente 66 litros de preparación de alcohol y cannabis sativa, 30 botellones de 1,9 litros de fernet marca “777” y 10 botellas de bebidas alcohólicas elaboradas con principio activo cannábico, entre licores y unidades de “Fernnabis”. A eso se sumaron 19 frascos con difusor de alcohol con cannabis, 96 botellas de vidrio vacías con sus tapones y etiquetas de ambas marcas.

El inventario del lugar reveló además la existencia de un sistema de cultivo tipo indoor, dos plantas de cannabis, dos bolsas con hojas de marihuana con un peso total de 1.225 gramos y un frasco con cogollos de 195 gramos. También se incautó un frasco con colillas de cigarrillos artesanales de marihuana, dos balanzas de precisión, embudos, jarras y materiales de embalaje destinados al fraccionamiento de las bebidas.

En la vivienda también hallaron un cultivo indoor, plantas de cannabis, hojas de marihuana, cogollos y elementos de fraccionamiento de las bebidas
En la vivienda también hallaron un cultivo indoor, plantas de cannabis, hojas de marihuana, cogollos y elementos de fraccionamiento de las bebidas

Entre los elementos de valor para la investigación, se secuestraron dos computadoras portátiles y dos teléfonos celulares.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras la causa continúa su curso por presuntas infracciones a la Ley 23.737, que regula el tráfico y tenencia de estupefacientes en el país.

La investigación apunta ahora a establecer el alcance real de la operatoria: el volumen de producción, los canales de distribución y la eventual participación de otras personas en la elaboración y comercialización de las bebidas.

Una pericia química sobre una muestra de “FERNNABIS” dio positivo para THC y fortaleció la causa judicial en Morón
Una pericia química sobre una muestra de “FERNNABIS” dio positivo para THC y fortaleció la causa judicial en Morón

Gendarmería incautó más de 24 kilos de marihuana en Misiones

Una patrulla del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional respondió a una alerta que alteró la dinámica habitual de una Estación de Transferencia y Planta de procesamiento de residuos de Posadas, Misiones.

El aviso, recibido en la central de operaciones el pasado 4 de junio, señalaba la posible presencia de estupefacientes ocultos en un contenedor dentro del predio. Las fuerzas de seguridad se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la información.

A su llegada, los efectivos realizaron un reconocimiento visual del área y se dirigieron al contenedor indicado. La inspección permitió dar con una bolsa de nylon que asomaba entre otros residuos. El volumen del bulto y la forma en que estaba disimulado generaron sospechas de inmediato, lo que llevó a los uniformados a actuar con máxima precaución.

Agente de Gendarmería, con uniforme y guantes, revisa fardos amarillos de marihuana ocultos entre basura y escombros en un gran contenedor
En Misiones, Gendarmería incautó 24 kilos 352 gramos de marihuana ocultos en un contenedor de residuos de Posadas (GNA)

Tras asegurar el perímetro, los gendarmes extrajeron la bolsa y hallaron en su interior 33 paquetes rectangulares con un embalaje prolijo. La apariencia y el peso del material llevaron a los especialistas a presumir que se trataba de algún tipo de droga, por lo que se convocó de inmediato a integrantes de la sección de Criminalística y Estudios Forenses para la realización de pruebas de campo.

Los especialistas emplearon el Narcotest, un reactivo químico de uso extendido en procedimientos de detección de estupefacientes, para analizar la sustancia contenida en los paquetes. El resultado arrojó reacción positiva para “cannabis sativa”, lo que confirmó la naturaleza del material. El pesaje final realizado por los peritos estableció que la cantidad total incautada ascendía a 24 kilos 352 gramos de marihuana.

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