Un deslizamiento de tierra grave ha socavado los cimientos de viviendas, poniendo en riesgo la infraestructura local y la seguridad de sus habitantes. En Guatemala (Conred Guatemala)

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1.513 viviendas y dejaron 463 emergencias atendidas por el sistema CONRED, un impacto que se concentra en Alta Verapaz y que podría agravarse por el pronóstico de más precipitaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos y lahares, según la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

El sistema CONRED informó que estas emergencias han afectado a 6,956 personas y que en las últimas 24 horas se atendieron 22 incidentes.

De ese total reciente, cinco ocurrieron en Guatemala; tres en Escuintla, Quetzaltenango y Suchitepéquez; dos en Quiché; y uno en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Jalapa, Sacatepéquez y Santa Rosa.

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En el sector vivienda, al 16 de junio se reportaban 55 inmuebles con daño leve, 1,402 con daño moderado y 56 con daño grave, según la SE-CONRED. El organismo también señaló que, al 15 de junio, se habían registrado 437 emergencias asociadas a la época de lluvias, con 1,647 familias afectadas y daños en más de 1,400 viviendas.

Personal de emergencia, incluyendo bomberos, trabaja en la limpieza de un patio anegado tras una inundación, removiendo barro y agua de la superficie de cemento. (Conred Guatemala)

Alta Verapaz concentra el mayor número de emergencias y daños en viviendas

Alta Verapaz es el departamento con mayor afectación en vivienda y también el que acumula más emergencias vinculadas con las lluvias: 83, de acuerdo con la SE-CONRED. Los municipios más golpeados en ese departamento son Santa María Cahabón, Fray Bartolomé de las Casas y Senahú.

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La respuesta oficial se articula por medio de las coordinadoras para la reducción de desastres en sus distintos niveles, que realizan evaluaciones de daños y análisis de necesidades para gestionar la atención a las familias afectadas. La administración de albergues también forma parte de las acciones activadas bajo el Plan Nacional de Respuesta, según la SE-CONRED.

La misma entidad indicó que las instituciones que integran el Sistema CONRED mantienen tareas de monitoreo, habilitación y gestión de albergues, entrega de ayuda humanitaria, apoyo en evacuaciones y coordinación interinstitucional. Esas medidas se ejecutan en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta y del Protocolo de Lluvias 2026.

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Los eventos más recurrentes durante la temporada han sido inundaciones, caída de árboles y deslizamientos, de acuerdo con los reportes recibidos por el Centro de Operaciones de Emergencia de la SE-CONRED. Junto con Alta Verapaz, los departamentos de Guatemala y Chiquimula figuran entre los que presentan mayor afectación.

El pronóstico anticipa más lluvias, actividad eléctrica y riesgo de lahares

Según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, para la semana del 15 al 19 de junio se esperan condiciones de ambiente cálido y húmedo en gran parte del territorio nacional. El informe del INSIVUMEH prevé lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche, además de áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, sobre todo en regiones del Centro, Norte y Oriente del país.

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El organismo explicó que las precipitaciones estarán asociadas al paso de ondas del este, un fenómeno que favorecerá el desarrollo de nubosidad en distintas regiones. También advirtió que, por las lluvias previstas, podrían producirse crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, daños en la red vial y lahares en los volcanes Fuego y Santiaguito.

Frente a ese escenario, la SE-CONRED pidió a la población identificar áreas seguras en su comunidad, preparar la mochila de las 72 horas y definir rutas de evacuación. También recomendó aplicar el principio de autoevacuación si es necesario, no cruzar ríos crecidos, no atravesar calles inundadas ni cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica.

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La entidad exhortó además a mantenerse informados por canales oficiales y a activar el sistema CONRED ante cualquier emergencia mediante los cuerpos de socorro, las autoridades locales o el número 119, disponible las 24 horas.