Tesla desembarca en Argentina: acuerdo con YPF, proyecto para un mega data en la Patagonia y competencia feroz con China

Elon Musk

En medio de la exitosa salida a la bolsa de SpaceX, Elon Musk, otra vez el hombre más rico del mundo con una fortuna personal que ronda el billón de dólares, también tiene tiempo para poner un ojo en el sur del continente americano con otra de sus empresas: Tesla, el gigante de los autos eléctricos y autónomos.

La empresa desembarca oficialmente en la Argentina con oficina propia, un CEO ya designado y foco en la energía, ya que la importación local de sus exitosos modelos eléctricos y autónomos no se dará por el momento.

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Tesla acaba de firmar un acuerdo con YPF para desplegar cargadores eléctricos en el país, como destacó Infobae esta mañana. Pero Musk no tiene en mente solo cargadores para el país: el magnate tech, que se reunió varias veces con el presidente Javier Milei –sobre todo cuando era el funcionario desregulador de Donald Trump, cargo que dejó el año pasado– tiene varios proyectos en mente para el país, parte de ellos vinculados con YPF. Por caso, hoy el presidente de la petrolera de bandera, Horacio Marín, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas.

Una estación de carga de Tesla (REUTERS/Annegret Hilse)

Musk mira al país con un foco que también es estratégico y geopolítico y tiene nombre propio: China. El empresario está muy pendiente del despliegue de empresas de ese país en el continente y de cómo ganan terreno en rubros en los que compite con ellos, como autos, pero también en otros.

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Como se explicó, la carta de intención —un acuerdo marco que habilita negociaciones formales pero no implica compromisos financieros definitivos— que se firmó hoy apunta, según comunicó la petrolera de mayoría estatal, a tres áreas: infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

El convenio por los cargadores eléctricos, que está firmado, arrancará con 17 estaciones de servicio en el segundo semestre de este año. Primero será en el AMBA y otras ciudades grandes de la provincia (el primero se instalará en Nordelta), y en paralelo se trabajará en permisos de instalación provinciales. La idea es desarrollar tres corredores: la zona del AMBA y el nodo Santa Fe-Rosario; Centro, que incluye la conexión entre Buenos Aires y Mendoza, y también otras provincias vecinas; y un tercero en la Patagonia que llegará hasta Ushuaia.

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Musk y Horacio Marín, presidente de YPF

La ciudad más austral del mundo es un objetivo concreto para Musk, según pudo saber Infobae de allegados a las negociaciones. “Quiere está ahí cuando antes, que Tesla tenga presencia concreta en el sur del sur”, destacaron. Otra vez la geopolítica y la competencia feroz con China. Los cargadores estarán en las estaciones de servicio YPF, en un sector especial con presencia de marca y servicios puntuales.

Hay otro negocio que aún está en conversaciones, pero al que YPF le pone muchas fichas: un data center en la Patagonia, específicamente en Neuquén, que Tesla levantaría en asociación con YPF Luz. Tesla se encargaría de infraestructura con su unidad de negocios específica para el tema y la unidad eléctrica de YPF aportaría el gas para el desarrollo del proyecto.

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Para negociar el plan de asociación entre ambas llegará una delegación de Tesla en julio. Visitará Buenos Aires y luego irá a Neuquén, según está previsto. “La idea es firmar un acuerdo los próximos meses. Es un proyecto que podría entrar al Súper RIGI”, confiaron allegados. Justamente el sector de data centers es uno de los protagonistas del proyecto ampliado de promoción a las inversiones que el Gobierno intentará aprobar en el Congreso y que apunta a desembolsos de más de USD 1.000 millones.

La planta de Tesla en Texas, una de las instalaciones de producción de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía más grandes del mundo

Hay otro sector en el que podría haber sinergia: las súper baterías de backup energético. En ese caso no sería con YPF, sino con directamente con el Gobierno, que viene licitando por medio de la Secretaría de Energía este tipo de infraestructuras de soporte en caso de saturación de las redes por alto consumo, tanto para el AMBA como para el norte del país. Son contratos que se adjudican a empresas energéticas, que podría sumar como proveedor de las baterías a Tesla, que ya tiene negocios similares en Chile.

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Por lo pronto, todos esos proyectos tendrán interlocutor local. Según pudo confirmar este medio de varias fuentes del sector, Tesla ya designó a su country manager para Argentina y Uruguay. Se trata de Joaquín Lizarralde, exdirector comercial de Kavak, que antes pasó por RDA Mobility. Según su LinkedIN pasó “los últimos 12 años, he desarrollado mi carrera en la intersección de la industria automotriz, el sector digital y los marketplaces, lanzando y escalando operaciones en Sudamérica en entornos de startups de diferentes tamaños y etapas”.

Cargadores

Hoy Marín recorrió las instalaciones junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla, y publicó en su cuenta oficial de X: “Salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”.

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Michael Snyder Vice President of Energy and Charging at Tesla y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF (YPF)

"En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación“, afirmó Marín en el comunicado oficial de la compañía. El ejecutivo no precisó montos de inversión ni plazos concretos para la implementación de los proyectos contemplados en la carta de intención. Además, las compañías ”intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético".