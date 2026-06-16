La China Suárez sorprendió con una foto retro y encendió el clima mundialista antes del partido de la Selección

La actriz compartió en sus redes una imagen de años atrás luciendo la camiseta de la Selección Argentina y recibió mensajes de cariño de sus seguidores (Instagram)

El Mundial 2026 revolucionó las redes y se convirtió en un escenario de fiesta ininterrumpida. Las calles se llenaron de banderas, cánticos y camisetas albicelestes, mientras los fanáticos argentinos se mezclan con seguidores de todo el mundo en busca de una experiencia única. Este fenómeno no solo atrajo a los hinchas, sino también a artistas y personalidades que no quisieron perderse la oportunidad de vivir el evento desde uno de los puntos más calientes del torneo. En ese contexto, la China Suárez encontró una manera muy personal de sumarse al clima mundialista, aunque desde la distancia.

En la previa del debut de la Selección Argentina, la actriz eligió compartir un recuerdo con sus seguidores de Instagram. A través de sus historias, subió una publicación realizada por una cuenta de fans que rescató una postal retro: una China adolescente, de perfil, con el cabello castaño y flequillo marcando la mirada, luciendo la camiseta de la selección nacional.

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La imagen, lejos de pasar inadvertida, generó una oleada de mensajes y reacciones por parte de sus seguidores, que no tardaron en expresarle cariño y aliento. “Reina de Argentina”; “Divina”; “Va a faltar la cábala de estar vos, Chinita hermosa”; “La argentina más hermosa”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron bajo el posteo.

La actriz compartió una imagen retro en redes sociales, mostrando su apoyo a la Selección Argentina de cara al partido contra Argelia (Instagram)

La relación de Suárez con el fútbol y el Mundial no es nueva. En la edición pasada, celebrada en Qatar, la actriz viajó junto a Rusherking, su entonces pareja, y compartió postales que se volvieron virales. Esta vez, todo indica que vivirá la Copa del Mundo desde Argentina, aunque, como suele suceder, los planes pueden cambiar sobre la marcha. La imagen publicada no fue solo nostalgia: también fue lectura colectiva, porque sus seguidores rápidamente asociaron la camiseta y el recuerdo con las cábalas y la buena suerte de la selección.

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Sin embargo, en mayo pasado, surgió un dato que habría condicionado la presencia de la exCasi Ángeles y Mauro Icardi en territorio estadounidense durante el Mundial. En el programa Los profesionales de siempre (El Nueve), la periodista Naiara Vecchio reveló que una reciente medida, fruto de la colaboración entre el gobierno porteño y Estados Unidos, busca restringir el ingreso de ciertas personas. “Esto es de ahora, Flor. Ayer salió esta medida que es en colaboración con Estados Unidos y el gobierno de la ciudad, con Jorge Macri, que no ingrese ningún deudor alimentario al mundial”, explicó Vecchio, detallando que la disposición apunta a impedir que quienes mantienen deudas puedan asistir al evento futbolístico.

En mayo pasado, Naiara Vecchio contó el impedimento que enfrentaría Mauro Icardi para ir a ver los partidos del Mundial por una medida contra los hombres que no cumplen con la manutención de sus hijos (Los profesionales de siempre - El Nueve)

Este dato no solo impacta en la agenda de los famosos sino también en la dinámica familiar de varias figuras. Vecchio mencionó la situación de Mauro y su expareja Wanda Nara, quienes este viernes tienen prevista una audiencia entre abogados para definir el régimen de vacaciones de sus hijas. “Van a estar con el padre”, detalló la periodista sobre el encuentro que podría modificar los planes de viaje de ambos. Según Vecchio, “La China quería ir a Miami, quería ir a Estados Unidos, pero ellos van a estar en junio acá. De hecho, retrasaron su llegada”.

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Por ahora, la China disfruta de la previa mundialista desde casa y se suma a la fiebre futbolera con gestos simples pero cargados de simbolismo. En tiempos donde las redes sociales amplifican emociones y recuerdos, la imagen retro con la camiseta celeste y blanca se transformó en un guiño para sus seguidores y en una invitación a compartir el entusiasmo por la selección. Mientras Miami late al ritmo del Mundial y los hinchas copan las calles, ella elige el juego de la memoria, las cábalas y la conexión con sus raíces, a la espera de lo que pueda deparar el torneo y las próximas semanas.