El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

Imagen de referencia. Carlos Rivera, de Asprocaña, advirtió que el precio internacional del azúcar se ubica en 14.08 centavos de dólar por libra y no cubre el costo de producción nacional./ (Infobae Perú)

El sector azucarero de El Salvador enfrenta un panorama complejo en 2026. Aunque las exportaciones de azúcar han experimentado un crecimiento sostenido este año, la industria proyecta pérdidas de hasta $50 millones por la comercialización internacional a precios por debajo de los costos de producción.

Así lo advirtió Carlos Rivera, representante de Asprocaña, al analizar los resultados de la última zafra y la situación de los productores durante la entrevista Enfoques.

Según datos confirmados por el Banco Central de Reserva (BCR), de enero a abril de 2026 las exportaciones de azúcar de caña o remolacha sumaron 213.8 millones de kilogramos, lo que representa un incremento interanual del 123.5 %. Durante el mismo periodo de 2025, los envíos alcanzaron 190.8 millones de kilogramos.

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Este crecimiento permitió que los ingresos por exportaciones de azúcar llegaran a $231.8 millones hasta abril, $44 millones más que en el mismo lapso del año anterior, lo que equivale a un aumento del 40.1 %.

Las proyecciones del sector indican que para el cierre de 2026 se superarán las 500,000 toneladas métricas exportadas, con ingresos estimados entre $225 y $250 millones, de acuerdo con datos recogidos por el BCR.

A pesar de este desempeño, Carlos Rivera alertó que el contexto internacional desfavorable limita la rentabilidad, ya que el precio del azúcar en el mercado mundial se ubica actualmente en 14.08 centavos de dólar por libra, mientras que el costo de producción nacional ronda los 19 dólares por quintal, según el dirigente cañero.

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Esa brecha entre el costo de producción nacional y el precio de venta internacional es el principal problema, pues el precio del mercado mundial resulta insuficiente para cubrir los costos locales.

La sobreoferta internacional, la apreciación del dólar y el aumento de costos logísticos, fertilizantes e insumos agravaron la fragilidad financiera de los productores de caña en El Salvador./ (Cortesía)

Rivera detalló que, bajo este escenario, por cada quintal exportado al mercado internacional, el país asume una pérdida cercana a los cinco dólares. Con una proyección de exportación de más de nueve millones de quintales de excedente a mercados donde el precio se ubica por debajo del costo de producción, la industria calcula que las pérdidas totales para 2026 rondarán los $50 millones. Esta situación coloca en riesgo la viabilidad de varios pequeños y medianos productores, quienes enfrentan dificultades para cubrir sus gastos operativos y de sostenimiento.

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El dirigente cañero subrayó que una parte de la azúcar salvadoreña logra mejores precios en el mercado estadounidense y en el consumo interno, pero la mayor parte de la producción debe destinarse a exportaciones en condiciones menos favorables. El consumo nacional, que se estima en unos seis millones de quintales, y la cuota preferencial de Estados Unidos, que ronda 1,5 millones de quintales, no son suficientes para absorber toda la producción nacional a precios rentables. El resto debe colocarse en el mercado mundial, donde los precios internacionales experimentan una tendencia a la baja.

Rivera agregó que, ante la imposibilidad de trasladar el incremento de costos al precio final en los mercados internacionales, los productores de caña quedan expuestos a pérdidas directas. Además, la estructura regulatoria y de comercialización vigente, donde el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) define los precios y la cuota de cada ingenio, limita la capacidad de los productores para negociar mejores condiciones o diversificar sus destinos de venta.

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El contexto internacional, caracterizado por una sobreoferta de azúcar y la entrada de nuevos competidores, ha presionado aún más los precios, según el informe del Banco Central de Reserva. A esto se suma la apreciación del dólar y la elevación de costos logísticos, fertilizantes e insumos agrícolas, que incrementaron el costo operativo de los productores en la última zafra.

Los ingresos por exportaciones de azúcar alcanzaron $124,8 millones hasta abril de 2026, un 40.1% más que en el mismo periodo del año anterior./(Procuraduría Federal del Consumidor)

De acuerdo con los datos oficiales y las proyecciones del sector, el desfase entre ingresos y egresos acentuará la fragilidad financiera de los productores salvadoreños. Rivera advirtió que la continuidad de este escenario podría traducirse en una reducción de áreas cultivadas, afectaciones a la capacidad de inversión y un incremento en el endeudamiento del sector cañero.

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El Salvador exporta azúcar, principalmente, a Estados Unidos, destino que concentró la mayor proporción de envíos en 2025 y 2026. Solo en enero de este año, Estados Unidos importó 85,500 toneladas de azúcar salvadoreña por un valor de $40.8 millones, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central de Reserva.

Los otros destinos de la azúcar salvadoreña son España, México, Chile, Taiwán, Irlanda y Reino Unido, que figuran también como mercados relevantes, aunque con volúmenes y valores menores.