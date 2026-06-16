Economía

El mapa de Argentina en rojo: la cantidad de empresas empleadoras cayo en 23 de 24 distritos durante marzo

Con el dato de marzo, ya se contabilizaron 25 meses consecutivos de variaciones negativas. Las provincias y sectores más afectados

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Interior de una planta industrial donde un robot suelda vigas metálicas y un operario trabaja en una máquina, con pilas de metal y maquinaria pesada.
La mayor disminución en marzo correspondió a la Industria Manufacturera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de empresas empleadoras en el país cayó 2,8% en marzo, lo que implica que se perdieron 14.044 firmas en el último año. Solo una provincia logró escapar a la tendencia general, pero no logró compensar el retroceso.

En marzo, de acuerdo con Politikon Chaco, en base a cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se registraron 481.635 empresas empleadoras activas en el sector privado.

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“Ya son 25 los meses consecutivos con descensos interanuales en este indicador, con la particularidad de que desde septiembre 2025 la velocidad de caída se viene acelerando y, de hecho, la baja registrada en marzo de 2026 es la más fuerte de todo ese período”, señaló la consultora.

Dos mapas de Argentina coloreados en rojo y verde, con porcentajes que indican la variación de empresas empleadoras por provincia en 2026 respecto a 2025 y 2023

Por sectores de actividad, la mayor disminución en marzo correspondió a la Industria Manufacturera, que registró una baja interanual del 4,5%, equivalente a 2.167 empresas menos. El sector Comercio presentó una caída del 3,5% respecto a marzo de 2025, lo que implicó la salida de 5.145 firmas.

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En el Agro, la reducción fue del 2,3%, con 1.179 empresas menos, mientras que la Construcción tuvo una baja del 2,1%, equivalente a 425 firmas. El resto de los sectores, agrupados, mostraron una disminución del 2,3%, lo que representó la pérdida de 5.128 empresas.

De las 24 jurisdicciones subnacionales, solo una registró un crecimiento neto de empresas empleadoras en marzo de 2026 frente al mismo mes de 2025: Neuquén, con un incremento del 0,1%, equivalente a 12 empresas más.

El resto de las provincias presentó caídas de diversa magnitud, desde descensos inferiores al 2,0% en La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y San Juan, hasta reducciones superiores al 10%, como en La Rioja, que alcanzó una baja del 10,7%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 4.311 empresas menos (-2,6%), seguida por Córdoba, que perdió 2.187 firmas (-4,4%), la Ciudad de Buenos Aires con 1.539 empleadores menos (-1,3%) y Santa Fe con 1.305 firmas menos (-2,7%).

Interior de una fábrica con varias líneas de producción, sacos blancos de azúcar apilados con un logo verde, maquinaria automatizada y trabajadores en uniforme blanco.
La provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 4.311 empresas menos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos distritos presentan mermas profundas debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional”, indicó Politikon Chaco.

Al comparar la cantidad de empresas empleadoras de marzo con la de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión, la disminución alcanza el 5,2%. Esto implica la desaparición de 26.213 firmas en todo el país.

La mayor caída relativa se dio en la Construcción, con una baja del 9,5% y 2.067 empresas menos. En la Industria Manufacturera, el descenso fue del 6,8% (-3.393 firmas), en el Comercio, del 4,6% (-6.836); en el Agro, del 4,5% (-2.425); y en el resto de los sectores agrupados, del 4,9% (-11.492 empresas).

Solo Neuquén mostró un incremento durante el período analizado, con un aumento del 2,1% (+186 empresas). El resto de las provincias presentaron caídas de distinta magnitud: CABA, Río Negro, Tucumán y San Juan registraron los descensos más moderados, inferiores al 3%, mientras que seis provincias presentaron bajas de dos dígitos, entre las que se destacan Tierra del Fuego (-11,8%), Catamarca (-12,8%) y La Rioja (-17,6%).

En términos absolutos, las mayores pérdidas de empresas ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (-5.615), Córdoba (-4.388), Santa Fe (-2.993) y CABA (-2.909).

A su vez, y como resultado de lo anterior, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, el empleo formal en el sector privado muestra una tendencia predominantemente negativa, con casi el 60% de las ramas productivas perdiendo trabajadores registrados.

Un informe de Misión Productiva, basado en datos oficiales de la SRT, señala que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, 554 de los 948 subsectores económicos analizados —sin incluir la Administración Pública— registraron una disminución en el empleo formal.

Destacan que la reducción de puestos registrados alcanzó no solo a sectores industriales o vinculados a la obra pública, sino también a diversos servicios privados y profesionales.

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