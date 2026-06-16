La amenaza invisible que retarda la reapertura del Estrecho de Ormuz: miles de minas iraníes en el fondo marino

El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Photo/Asghar Besharati)

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, previsto para ser firmado el 19 de junio en Ginebra, enfrenta un obstáculo que ninguna negociación diplomática puede resolver por sí sola: las minas navales que Irán sembró en la vía marítima más importante del mundo para el comercio energético. El Pentágono estima internamente que las operaciones de limpieza podrían extenderse hasta seis meses, incluso con los medios ya desplegados en la región.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 2 de junio que Irán minó “grandes segmentos” del estrecho, una evaluación que reconoce una extensión de la amenaza mayor a la que el propio gobierno de Trump había admitido en las primeras semanas del conflicto. El presidente dijo el lunes que el estrecho estaba “parcialmente abierto” y que las fuerzas estadounidenses realizaban una “pequeña búsqueda” de minas. La descripción minimizó la complejidad de una operación que los especialistas califican de extraordinariamente difícil.

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El Estrecho de Ormuz, con apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, concentra alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo y una quinta parte del gas natural licuado que se mueve por mar. Desde el 28 de febrero, cuando el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica comenzó a atacar buques y a amenazar el paso, el tráfico de petroleros se redujo un 95%, según estimaciones recogidas por medios especializados. Más de 150 embarcaciones permanecían ancladas fuera del estrecho a la espera de que la situación se normalizara.

FOTO DE ARCHIVO: Un mapa que muestra el estrecho de Ormuz, también conocido como Madiq Hurmuz, y barriles de petróleo impresos en 3D se ven en esta ilustración tomada el 26 de marzo de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

La Armada estadounidense acometió la campaña de desminado con una capacidad mermada por decisiones adoptadas mucho antes del inicio de las hostilidades. En los últimos años, Estados Unidos retiró del servicio la mayor parte de sus cazaminas clase Avenger, buques de casco de madera y fibra de vidrio diseñados específicamente para operar en campos de minas sin detonarlas. Los cuatro cazaminas que tenía apostados en Baréin fueron desactivados el año pasado, y los barcos de combate litoral que los reemplazaron, pertenecientes a la clase Independence, carecen de capacidad para adentrarse en zonas minadas: detectan y neutralizan las minas desde fuera del perímetro de peligro mediante drones y helicópteros.

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“El barco de combate litoral tiene un problema clave: no puede entrar en un campo de minas”, explicó Scott Savitz, ingeniero sénior de RAND y exmiembro del mando de guerra de minas de la Armada, a The New York Times. La limitación obliga a depender de vehículos no tripulados que, pese a sus avances, enfrentan dificultades propias de la geografía submarina del estrecho: distinguir una mina del fondo marino exige diferenciarla de formaciones rocosas, sedimentos y objetos acumulados durante décadas en una de las rutas de navegación más transitadas del planeta.

El arsenal de minas iraní sumaba, según los servicios de inteligencia estadounidenses antes del conflicto, unas 5.000 unidades de distintos tipos. Las más sencillas flotan justo bajo la superficie; las más sofisticadas reposan en el lecho marino y utilizan sensores magnéticos, sísmicos, acústicos y de presión para activarse al paso de un buque. Algunas incorporan contadores de barcos que les permiten detonarse tras el tránsito de un número predeterminado de embarcaciones, lo que convierte los convoyes en blancos especialmente vulnerables. En marzo, el Mando Central estadounidense destruyó 16 embarcaciones iraníes dedicadas a la colocación de minas, pero el alcance real del despliegue realizado antes de esas operaciones sigue siendo incierto.

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Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 16 de junio de 2026 REUTERS/Stringer IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Francia anunció que estaba en disposición de enviar buques cazaminas una vez se confirmara un acuerdo de paz definitivo. El presidente Emmanuel Macron hizo ese ofrecimiento el lunes. El Reino Unido, que retiró su último cazaminas del Golfo a principios de 2026 bajo la política de “prioridad a la OTAN” del gobierno laborista, prepara ahora una coalición multinacional de desmitado basada en sistemas autónomos incorporados en 2025. Trump pidió también a líderes europeos que contribuyan con “uno o dos barcos.”

El proceso técnico de desminado combina vehículos submarinos autónomos que mapean el fondo con sonar de barrido lateral, drones de superficie capaces de detectar minas y, en última instancia, buzos de artificieros que se sumergen para neutralizar o destruir los artefactos. Las minas de influencia —las que yacen en el fondo y responden a múltiples estímulos simultáneos— son las más peligrosas para el personal: la Armada adiestra a sus buzos para actuar solos y sin cabo de seguridad cuando operan sobre ellas, asumiendo que es preferible perder un marino a dos si la mina explota.

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El Pentágono aclaró el lunes que era prematuro pronunciarse sobre el destino de los más de 50.000 militares estadounidenses desplegados en el Medio Oriente, Europa y territorio continental para la operación contra Irán. El secretario de Defensa Pete Hegseth señaló que la capacidad militar permanecerá activa “el tiempo que sea necesario.” La reapertura formal del estrecho, prevista para el 19 de junio, marca el inicio de un proceso cuya duración efectiva depende menos de la diplomacia que de la paciencia, la tecnología y la suerte bajo el agua.