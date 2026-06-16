Panamá

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá

Los reportes oficiales muestran una progresión constante de los contagios desde inicios de año, especialmente en áreas metropolitanas y costeras.

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La Región Metropolitana encabeza las estadísticas nacionales con 710 casos confirmados. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
La Región Metropolitana encabeza las estadísticas nacionales con 710 casos confirmados. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El dengue continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en Panamá durante 2026. Hasta la semana epidemiológica 21, correspondiente al período del 24 al 30 de mayo, el país acumuló 2,857 casos, nueve defunciones y 353 hospitalizaciones, según el más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa).

Las cifras reflejan un aumento sostenido de los contagios durante las últimas semanas. En la semana 18 se reportaban 2,468 casos; una semana después el acumulado subió a 2,581; en la semana 20 alcanzó los 2,720 y finalmente llegó a 2,857 en la actualización más reciente.

Del total de casos registrados este año, 2,512 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 327 presentan signos de alarma y 18 han sido clasificados como dengue grave.

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La tasa nacional de incidencia aumentó de 52.3 a 60.5 casos por cada 100 mil habitantes entre las semanas 18 y 21. Cortesía Minsa
La tasa nacional de incidencia aumentó de 52.3 a 60.5 casos por cada 100 mil habitantes entre las semanas 18 y 21. Cortesía Minsa

Pese al incremento de contagios, el Minsa destaca que las hospitalizaciones muestran una reducción de 26% respecto al mismo período de 2025. Hasta finales de mayo se contabilizaban 353 ingresos hospitalarios, frente a 471 reportados durante igual lapso del año anterior.

Las defunciones, sin embargo, continúan generando preocupación. Con la confirmación de una nueva muerte en Los Santos, el acumulado nacional ascendió a nueve fallecimientos. Bocas del Toro y Los Santos encabezan la lista con tres defunciones cada una, mientras Coclé, Colón y Panamá Norte reportan una muerte cada una.

Las regiones con mayor cantidad de casos siguen siendo la Región Metropolitana con 710 contagios, seguida por Colón con 533 y Bocas del Toro con 292. También destacan Panamá Oeste con 268 casos, San Miguelito con 252 y Panamá Este con 209.

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A nivel de corregimientos, Tocumen se mantiene como el más afectado del país con 176 casos acumulados, seguido por Puerto Pilón con 130 y Veracruz con 115.

Infografía mostrando una hembra y un macho de mosquito Aedes aegypti, la transmisión del dengue al brazo humano y una lista de sus síntomas.
Esta infografía detalla cómo la hembra del mosquito Aedes aegypti transmite el dengue al alimentarse de sangre, distinguiéndola del macho, y lista los síntomas clave de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos epidemiológicos muestran además que el grupo más vulnerable es el de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, con una tasa de incidencia de 89.8 casos por cada 100,000 habitantes, la más alta entre todos los grupos etarios del país.

La tasa de incidencia nacional también ha venido en aumento durante las últimas semanas: pasó de 52.3 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 18 a 54.7 en la semana 19, 57.6 en la semana 20 y 60.5 en la semana epidemiológica 21, lo que confirma que, aunque las hospitalizaciones bajaron frente a 2025, la transmisión del dengue sigue activa en el país.

¿Qué provoca el dengue?

El dengue es una enfermedad viral causada por cualquiera de los cuatro serotipos del virus dengue. Se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, una especie que se reproduce principalmente en recipientes con agua acumulada cerca de viviendas y áreas urbanas.

Un dato poco conocido es que únicamente la hembra del mosquito transmite la enfermedad. Necesita alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos, mientras que los machos se alimentan de néctar y no transmiten el virus.

Las autoridades mantienen operativos de control vectorial para reducir la presencia del mosquito transmisor. EFE/ Carlos Lemos
Las autoridades mantienen operativos de control vectorial para reducir la presencia del mosquito transmisor. EFE/ Carlos Lemos

Tras picar a una persona infectada, el mosquito requiere un período de incubación de aproximadamente entre 8 y 12 días para poder transmitir el virus a otra persona. Posteriormente, en el ser humano los síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura infectante.

Síntomas y señales de alarma

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, malestar general, dolores musculares y articulares, además de fatiga generalizada en el cuerpo.

La enfermedad puede volverse peligrosa cuando aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, dificultad para respirar, somnolencia excesiva o signos de deshidratación. Estos síntomas requieren atención médica inmediata porque pueden evolucionar hacia dengue grave, una condición potencialmente mortal.

Por esta razón, las autoridades sanitarias insisten en evitar la automedicación y acudir oportunamente a los centros de salud ante la sospecha de la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud reportó 877,360 casos sospechosos de dengue en las Américas hasta la semana epidemiológica 16 de 2026, cifra que representa una reducción de 64% respecto al mismo período del año anterior. AP
La Organización Panamericana de la Salud reportó 877,360 casos sospechosos de dengue en las Américas hasta la semana epidemiológica 16 de 2026, cifra que representa una reducción de 64% respecto al mismo período del año anterior. AP

Situación en América Latina

Aunque Panamá mantiene una vigilancia permanente, la situación regional continúa siendo relevante. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta la semana epidemiológica 16 de 2026 se habían reportado 877,360 casos sospechosos de dengue en las Américas. No obstante, la cifra representa una reducción de 64% respecto al mismo período de 2025, año que estuvo marcado por una de las mayores epidemias registradas en la región.

Durante todo 2025, las Américas reportaron 4.45 millones de casos sospechosos de dengue, mientras que en 2024 la región registró un récord histórico superior a los 12 millones de casos y más de 7,700 muertes asociadas a la enfermedad.

Frente a este escenario, el Minsa mantiene los operativos de control vectorial y reitera el llamado a eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar patios y alrededores de las viviendas y colaborar con las inspecciones sanitarias, medidas que continúan siendo la principal barrera para evitar la propagación del mosquito transmisor.

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