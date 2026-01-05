Crimen y Justicia

Condenas de hasta 8 años de prisión para la organización narco que operaba en Villa Banana de Rosario

El juez Carlos Vera Barros homologó acuerdos plenos que derivaron en la sentencia contra Dalmacio “Sapo” Saravia y otros cinco integrantes de una red de tráfico de drogas

Una carabina secuestrada a la organización narcocriminal que operaba en la zona de Villa Banana de la ciudad de Rosario (PROCUNAR)

El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó acuerdos plenos que derivaron en la condena de Dalmacio “Sapo” Saravia y otros cinco integrantes de una red de tráfico de drogas que operaba en el barrio Villa Banana y sus alrededores.

Las penas alcanzaron hasta los 8 años de prisión y fueron el resultado de una investigación coordinada entre la Unidad Fiscal Rosario, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y fuerzas de seguridad, tras un seguimiento de un año y medio sobre una estructura que, según los expedientes, tenía control territorial y nexos con el clan “Los Monos”.

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal federal Matías Scilabra, respaldado por el fiscal coadyuvante Santiago Alberdi y el auxiliar fiscal de la PROCUNAR Santiago Iglesias, la organización desbaratada tenía una estructura jerárquica, roles definidos, puntos de venta delimitados en el oeste rosarino y relaciones con otros circuitos criminales en la ciudad, según el portal Fiscales.

El acuerdo pleno —una herramienta prevista por el Código Procesal Penal Federal que acelera juicios cuando hay consenso entre fiscalía y defensas sobre hechos, calificación legal y penas— fue la clave que permitió a la justicia dictar condena contra los acusados prescindiendo de un juicio oral prolongado.

Anotaciones. Saravia, como jefe de la banda, usaba su domicilio para coordinar el abastecimiento y distribución de drogas

El 10 de noviembre pasado, tras aceptar ese acuerdo, el juez Vera Barros condenó a Saravia, de 57 años, a 8 años de prisión como organizador del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en su modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de al menos tres personas.

La resolución destaca el papel de Saravia como jefe de un circuito de narcomenudeo que utilizaba “su propio domicilio —donde cumplía prisión domiciliaria por una condena anterior— para coordinar el abastecimiento y distribución de drogas”. Las órdenes del líder eran transmitidas a través de su pareja, Marianela Muñoz, que recibió 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundaria.

La homologación del acuerdo permitió además sentenciar a Edgardo Smolsky (56), Aldo Nasser (58), Dante Valenzuela (39) y Tania Gauna (37), todos considerados operadores con distintas funciones en la cadena criminal.

  • Smolsky, reincidente, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por narcotráfico y tenencia ilegal de un arma de uso civil, unificándose la sanción en 10 años y 8 meses de prisión al considerar una sentencia previa de 8 años impuesta en 2019, cuya libertad condicional resultó ahora revocada.
  • Nasser enfrentó, además de los 4 años de prisión por esta causa, la unificación de una pena única de 6 años al sumarle una condena previa de 3 años de prisión condicional por contrabando de exportación de drogas, dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1. La justicia ordenó también su inhabilitación absoluta por 6 años para ejercer cargos públicos y la inhabilitación perpetua para desempeñarse en fuerzas de seguridad. La sentencia incluye la pérdida de concesiones, regímenes y prerrogativas, enfatizando el impacto de la acumulación de antecedentes.
  • Para Gauna y Valenzuela, la pena dictada fue 3 años de ejecución condicional con reglas de conducta específicas. Todos los acusados expresaron en el acto judicial que “aceptaban de forma expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos, las pruebas que fundaron la acusación, la tipificación legal y las penas requeridas por el MPF”. Este consentimiento fue verificado y asentado antes de la homologación.

En cuanto al material incautado, se les imputó la tenencia con fines de comercialización de 77 gramos de clorhidrato de cocaína y 5,08 gramos de marihuana, 0,74 gramos de cocaína y 179,8 gramos de marihuana, más 7,27 gramos de cocaína secuestrados en distintos allanamientos ejecutados el 26 de febrero pasado en tres domicilios rosarinos.

Además, en actuaciones coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe bajo la Ley N°26.052, que permite la intervención provincial en casos de estupefacientes, se incautaron 1.055 gramos de cocaína listos para la venta —2.048 envoltorios de nailon y un bloque compacto de 300 gramos— así como elementos de fraccionamiento y comercialización.

La investigación surgió en mayo pasado con la sospecha de una banda consolidada en los barrios Villa Banana y Vía Honda, bajo el mando de Saravia, alias “El Sapo” o “El Don”, quien ya contaba con una condena previa de 4 años de prisión por infracción a la Ley N°23.737 de estupefacientes y cumplía arresto domiciliario.

El expediente da cuenta de que “Saravia regenteaba en esos sitios el abastecimiento de droga y luego la distribuía en los puntos de venta que gerenciaba”, y que la banda “ejercía control territorial en la zona y mantenía vínculos con otros grupos narcocriminales, como el clan de los ‘Los Monos’”.

La operación culminó el 26 de febrero, cuando la Prefectura Naval Argentina allanó los domicilios implicados, secuestrando estupefacientes, armas y recursos logísticos clave, lo que permitió formalizar la acusación y asegurar la detención de los seis condenados.

