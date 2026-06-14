Crimen de un efectivo policial durante un tiroteo en Rosario: detuvieron a dos personas durante un megaoperativo

El crimen de un efectivo la Policía Federal en Villa Banana derivó en un megaoperativo

Durante un operativo llevado a cabo el viernes por la madrugada, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos hombres e incautó armas, droga y teléfonos. Se realizaron un total de 35 allanamientos en Rosario por el crimen del agente Rodolfo Manfredi, en una causa que además busca determinar quién disparó contra la patrulla y qué hacían los efectivos en ese sector.

Entre lo secuestrado hubo: 3 armas de fuego, 162 municiones de distintos calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 86 gramos adicionales de esa sustancia, varias dosis de marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 celulares y un Posnet, de acuerdo con la PFA.

PUBLICIDAD

Las fuerzas incautaron 162 municiones, marihuana, balanzas, un Posnet y 26 teléfonos durante procedimientos en Villa Banana (Fuente: La Capital)

Manfredi fue asesinado durante una balacera entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Villa Banana. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Santiago Alberdi, y de la Fiscalía de la Acusación, encabezada por Laura Ricardo, mientras que el juez de Garantías Carlos Vera Barros ordenó los operativos tras una serie de pruebas reunidas por los investigadores.

Los detenidos

Durante la jornada del sábado, la fiscal Ricardo imputó a Luis M., uno de los demorados por el ataque, mientras que su hermano Juan Carlos M. fue liberado después del análisis de la evidencia reunida en operativos realizados en la zona oeste y otras medidas de seguridad.

PUBLICIDAD

La Policía Federal Argentina detuvo a dos hombres tras 35 allanamientos en Rosario (Fuente: La Capital)

Luis M., de 42 años, habia sido internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Había ingresado el viernes con una herida de arma de fuego y, tras recibir el alta, fue trasladado bajo custodia policial en una causa que corre en paralelo con actuaciones de la Justicia federal, según La Capital.

Fue Juan Carlos M. quien lo llevó al hospital en un vehículo particular después de la balacera, por lo que también quedó demorado al inicio de la pesquisa. El primer parte médico indicaba que el paciente tenía una lesión en el tórax, pero su estado mejoró en las horas siguientes y la policía lo retiró del centro de salud con autorización del Ministerio Público de la Acusación.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que Juan Carlos M. seguirá vinculado a la causa penal, aunque no había elementos suficientes para imputarlo por el crimen ni por otros delitos asociados a ese episodio. Además se señaló que es probable que Luis sea imputado durante la próxima semana.

Juan Carlos M., uno de los detenidos por las autoridades por la muerte de un policía en el barrio Villa Banana (Policía de la Provincia de Santa Fe)

La reconstrucción del hecho

Un agente de la Policía Federal fue asesinado en Rosario durante un tiroteo ocurrido cerca de las 22 en el barrio Villa Banana, donde también resultaron heridos otro efectivo y el detenido, en un ataque que dejó además el robo del arma reglamentaria de la víctima y derivó en la detención de dos sospechosos, según la información del caso.

PUBLICIDAD

El policía fue identificado como Rodolfo Manfredi, de 30 años. Según la información policial, los agentes que llegaron a la intersección de 27 de Febrero y Gutenberg lo encontraron tendido en la vía pública, con varios impactos de arma de fuego y sin su pistola reglamentaria, que habría sido sustraída.

También fue herido el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años. El agente ingresó al Hospital Italiano con dos disparos en el abdomen y fue sometido a una cirugía después de que sus compañeros lo trasladaran de urgencia.

PUBLICIDAD

La secuencia comenzó con un llamado que alertó sobre personas baleadas en la calle. El episodio movilizó a personal de la Comisaría 19na y a unidades de la Agrupación de Unidades de Orden Público. La investigación sigue en curso para establecer cómo se produjo el tiroteo, identificar a los agresores y recuperar el arma reglamentaria robada a Manfredi.