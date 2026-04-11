Crimen y Justicia

El juicio por la desaparición de Loan comenzará el 16 de junio

Las audiencias empezarán a días de que se cumplan dos años del hecho. Antes del inicio del debate, la Justicia realizará otra inspección ocular en el Paraje El Algarrobal, donde se lo vio por última vez

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Así luciría Loan a sus 6 años
Así luciría Loan a sus 6 años

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió fijar el martes 16 de junio como el día en que comenzará el juicio donde se intentará develar qué pasó con Loan Danilo Peña, desaparecido en 2024. La audiencia empezará a las 9 de la mañana, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

En el banquillo de los acusados estarán sentadas 17 personas. Siete por la desaparición del menor y diez por haber desviado la investigación.

En el primer grupo, acusados de sustracción y ocultamiento, se encuentran:

● Laudelina Peña, tía del niño. Fue quien instaló la hipótesis del accidente y luego se desdijo

● Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan. Esposo de Laudelina Peña

● Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. Son los principales sospechosos de la desaparición del menor. Él es ex oficial de la Armada. Ella trabajó en la municipalidad de 9 de Julio.

● Mónica del Carmen Millapi. Una de las mujeres que fue con Loan al naranjal.

● Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez. Esposo de Millapi.

● El excomisario Walter Adrián Maciel. Fue quien lideró la investigación en un primer momento.

Loan Danilo Peña
En rojo, quienes serán juzgados por la desaparición

En el segundo grupo, imputados por el encubrimiento, estarán:

● Nicolás Gabriel Soria (“El Americano o el Yanqui”)

● Elizabeth Cutaia

● Pablo Noguera

● Leonardo Rubio

● Alan Cañete

● Delfina Taborda

● Verónica Machuca Yuni

● Valeria López

● Pablo Núñez

● Federico Rossi Colombo

Más medidas de prueba

El TOF también determinó que el 19 de mayo se concrete una nueva inspección ocular en las adyacencias del lugar en el que se vio por última vez al menor. Se registrará el trayecto desde la casa de la abuela, hasta el naranjal, la zona donde se halló el botín de Loan y el Hotel Despertar del Iberá.

Laudelina Peña fue quien encontró el calzado y luego confesó haberlo plantado. El alojamiento que será recorrido fue el lugar donde los 10 imputados por encubrimiento retuvieron de forma irregular a testigos de la causa. La Justicia entiende que el sitio funcionó como centro de manipulación.

Cómo se hará el juicio

El desarrollo tendrá un formato de alternancia semanal. Esto significa que en la primera semana las sesiones del juicio se concretarán los días martes, miércoles y jueves. La segunda se harán los miércoles y jueves. El esquema se repetirá en forma sucesiva.

En un primer momento, el juicio se iba a concretar en octubre. Pero una serie de planteos, entre ellos de la Fiscalía interviniente, llevaron a que se efectúe en junio.

El TOF estará integrado por Fermín Cerolini; Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco. El único de la jurisdicción es Cerolini. Los otros son de Formosa y Río Negro. Fueron convocados para conformar el Tribunal.

La acusación oficial estará encarnada en Carlos Schaefer y Tamara Pourcel. El TOF no avaló el pedido de los fiscales para sumar a más integrantes a esta tarea. Esto generó un entredicho judicial que escaló hasta la Cámara de Casación Penal.

Salvo las testimoniales, las demás instancias del juicio se podrán seguir por transmisión online.

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