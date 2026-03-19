Crimen y Justicia

“No hay sospecha de abuso sexual”: la fiscal dio detalles del hallazgo de la niña de 2 años que buscaban en Córdoba

Fue durante una conferencia de prensa. La investigación se centra en determinar las circunstancias de la desaparición. La menor tenía solamente raspones. No hay detenidos

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Silvana Pen dio detalles del caso, pero dijo que no descartan ninguna hipótesis sobre lo que sucedió con la niña de 2 años que estuvo 20 horas desaparecida en Cosquín.

Poco más de cuatro horas después del hallazgo de E., la nena de 2 años que buscaban en la provincia de Córdoba desde el miércoles, la fiscal de Cosquín a cargo del caso, Silvana Pen, dio detalles de la investigación que busca determinar cómo desapareció la menor.

En una conferencia de prensa que comenzó a las 15 horas, la funcionaria judicial dijo que E. “apareció de los pastizales sola” y fue contundente al aclarar: “No hay sospecha de abuso sexual”.

“La encontró un grupo motorizado saliendo de unos pastizales. Estaba a 430 metros de distancia de la casa, a 300 metros del río. Ella venía caminando saliendo de unos pastizales de ahí. El escuadrón motorizado la contuvo hasta que llegué”, detalló.

Según describió la fiscal Pen, E. estaba vestida con el mismo body que la mamá dijo que tenía. “Venía caminando saliendo de los pastizales, nos fundimos en un abrazo”, dijo admitiendo que fue un acto muy emotivo y que le nació como madre.

La menor era buscada desde
La menor era buscada desde el miércoles

Sobre el estado de salud, dijo: “Está en un estado de estrés. Tiene pequeñas lesiones como raspaduras en las piernitas y en la ceja. Nada para todo lo que debe haber pasado. No está en un estado de somnolencia porque comió, se recuperó, está en perfectas condiciones”.

Luego la fiscal se refirió a la causa: “Tenemos varias líneas de investigación que estamos tramitando. Estamos trabajando con cámaras, antenas telefónicas, entrecruzamiento de datos con testigos”, indicó. Y agregó: “No hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso. Existe el secreto de sumario, necesitamos preservar información para ir trabajándola. Sería inapropiado descartar alguna línea investigativa a esta altura”.

Sobre próximas medidas declaró: “Es probable que en la casa (de la familia) pongan algún vallado para darles privacidad”.

La niña siendo asistida por
La niña siendo asistida por personal especializado

Al ser consultada acerca de la primera sospecha que hubo en torno al circo que funcionaba en la ciudad, la funcionaria respondió: “Se hicieron allanamientos en donde estaba el circo, se secuestraron vehículos y es una línea de investigación más”.

Finalmente, la fiscal Pen destacó el gran despliegue policial para buscar a E.: “Para cualquier persona a cargo de una investigación es una gran responsabilidad y no hubiera podido hacer nada sin el equipo, tuvimos colaboración de todo el mundo, de todas las fuerzas policiales”.

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de E. descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta trasera habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

El abrazo de la fiscal
El abrazo de la fiscal con la niña. Foto: @PoliciaCbaOf

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).

Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

De la búsqueda participaron 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba, drones con detección de calor y equipos de la división canes. Pasadas las 11 de la mañana de este jueves, las autoridades confirmaron el hallazgo de E. en un predio ubicado a unos 300 metros de su casa.

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