Crimen y Justicia

Arrastró media cuadra a un jubilado por resistirse a un robo en San Juan y fue condenado

El episodio ocurrió en 25 de Mayo y Jujuy. El imputado fue detenido a pocos metros y sentenciado tras un juicio abreviado

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La Justicia de San Juan condenó a un delincuente que robo a un jubilado
La Justicia de San Juan condenó a un delincuente que robo a un jubilado

Un delincuente fue condenado en San Juan a cumplir una pena de cinco meses de prisión por un violento robo a un adulto mayor: lo arrastró por media cuadra cuando el jubilado se resistió.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 25 de Mayo y Jujuy, en la capital de San Juan. Todo sucedió cunado jubilado de 80 años fue sorprendido en plena vereda por un hombre que, sin mediar palabra, le arrebató el teléfono celular y una billetera con $18.000.

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El accionar del delincuente fue tan abrupto como brutal. En su intento por evitar la huida del atacante, el jubilado se aferró a su agresor, siendo arrastrado durante media cuadra, según informó el portal El Tiempo de San Juan.

La caída le provocó lesiones en ambas piernas, por lo que requirió asistencia médica inmediata. La intervención policial fue fundamental para lograr la detención del sospechoso. Tras los gritos de auxilio de la víctima, varios vecinos alertaron a una patrulla que realizaba recorridas preventivas en las inmediaciones. Los uniformados lograron interceptar al agresor a pocos metros del lugar y recuperar los objetos sustraídos, según consta en la investigación judicial.

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El acusado fue identificado como Adrián Guzmán, de 36 años. Tras su detención, el proceso judicial avanzó con rapidez gracias a la admisión de responsabilidad por parte del imputado. La causa fue resuelta mediante un juicio abreviado, modalidad que permite una sentencia más ágil cuando el acusado reconoce el delito.

En el contexto del juicio, Guzmán aceptó los cargos en su contra y fue condenado a cinco meses de prisión efectiva. La pena impuesta tuvo en cuenta, además, los antecedentes penales del condenado, lo que influyó en la decisión de la Justicia de privarlo de la libertad.

El rápido accionar policial fue determinante para la detención del delincuente
El rápido accionar policial fue determinante para la detención del delincuente

Violento asalto a un matrimonio de jubilados en Tigre

Una pareja de jubilados de 83 años vivió momentos de terror cuando dos ladrones irrumpieron armados en su casa de Don Torcuato, partido de Tigre, para robarles. Días después ambos sospechosos fueron detenidos: uno de ellos había salido de prisión hacía apenas nueve meses.

El robo ocurrió a finales de abril en una casa ubicada sobre la calle Rincón. Las víctimas fueron identificadas como A.A.G y M.E.M.R., ambos de 83 años.

Los asaltantes ingresaron a la propiedad tras romper una ventana. Después de concretar el robo, escaparon a pie. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes se los ve caminando con un bolso en la mano, tal como muestra el video que encabeza esta nota.

La investigación quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de Don Torcuato, que trabajó junto a efectivos de la Comisaría 3ª de Tigre y de la Subcomisaría Bancalari. A partir de tareas encubiertas, análisis de cámaras municipales y privadas y la recolección de testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

Con esos elementos, la Justicia ordenó tres allanamientos en la zona de Bancalari. Allí fueron detenidos Juan Román Núñez, de 20 años, y Leandro Luis Vera, alias “Perrito”, de 30. Durante los procedimientos también se secuestraron prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas durante el asalto.

De acuerdo con fuentes policiales, Vera había recuperado la libertad el 15 de julio de 2025 tras cumplir una condena por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda. También registraba antecedentes por tentativa de homicidio criminis causa e incendio.

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