Caso Guadalupe Lucero: pidieron que el celular del abuelo investigado por abuso de menores sea peritado

Así luciría Guadalupe en la actualidad

A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis, el caso sumó una nueva línea investigativa luego de que el abuelo paterno de la menor, Roque Lucero, fuera imputado por dos cargos de abuso sexual a menores. Frente a esto, la querella solicitó que el celular del hombre sea sometido a pericias, con el objetivo de encontrar pruebas sobre el paradero de su nieta.

Recientemente, la abogada que representa a la mamá de Guadalupe, Soledad Poma de Otaegui, denunció que la investigación sigue trabada y sin avances positivos. En línea con esto, contó que este miércoles mantuvieron una reunión previo a una audiencia a la que tendrá que asistir por una de las causas por abuso en contra de Lucero.

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Por este motivo, la querella solicitó a la Fiscalía el análisis del número telefónico del sospechoso, especialmente para reconstruir sus comunicaciones y desplazamientos en los días previos y posteriores a la desaparición de su nieta. También se pidió la intervención del cuerpo de delitos complejos de la Nación para profundizar las tareas investigativas.

“Queremos presentar la línea de investigación que seguimos”, anticipó la defensora sobre las sospechas que tendrían respecto a la vinculación entre ambas causas. Hasta el momento, el hombre permanece en libertad, aunque debe cumplir las medidas de no salir de la provincia y presentarse periódicamente ante la justicia para registrar su firma.

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A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe, la querella busca impulsar una nueva línea de investigación (Télam)

Durante una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Poma de Otaegui criticó: “Pasaron casi cinco años, se hizo todo mal”. En este sentido, reprochó que, como querellantes, tuvieron que iniciar “nuevamente la investigación”, tras conocerse las denuncias en contra del abuelo de Guadalupe.

En línea con esto, la abogada sostuvo que, pese a la falta de resultados, la familia de Guadalupe sigue exigiendo respuestas. “Hace poco fue el cumpleaños de su hermano y ella debía estar celebrando con él, pero no ocurre eso desde hace años. Vamos a seguir luchando”, manifestó Poma de Otaegui.

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Actualizaron la foto de Guadalupe Lucero y elevaron la recompensa por datos sobre su paradero

Esta semana, el Ministerio de Seguridad Nacional incrementó a $20.000.000 la recompensa para quienes aporten datos útiles sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la nena que tenía cinco años cuando desapareció en la ciudad de San Luis el 14 de junio de 2021.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, señaló que esta actualización respondió al tiempo transcurrido desde la oferta inicial y a un pedido formulado en abril de 2026 por el equipo fiscal que interviene en la causa. De esta manera, el nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5.000.000.

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Guadalupe tenía cinco años al momento de su desaparición

Según la resolución oficial, la recompensa está dirigida a quienes brinden información que permita dar con su paradero. Las personas que cuenten con datos pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

El pago de la recompensa será realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe una representante de esa cartera, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada. El procedimiento garantiza la preservación de la identidad de la persona que suministre los datos.

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Por otro lado, la solicitud presentada en abril incluyó el reemplazo de la fotografía utilizada en los afiches oficiales por una imagen de la menor proyectada a su edad actual. Esta actualización se suma a otra modificación realizada en 2023, cuando se sustituyó la imagen anterior para reflejar de manera más precisa las características físicas de la niña al momento de su desaparición.

La menor de edad fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:20 horas en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Actualmente, la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la provincia de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis.

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