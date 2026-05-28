Crimen y Justicia

Caso Guadalupe Lucero: pidieron que el celular del abuelo investigado por abuso de menores sea peritado

A casi cinco años de la desaparición de la menor de edad, la querella buscaría impulsar una nueva línea de investigación

Guardar
Google icon
Así luciría Guadalupe en la actualidad
Así luciría Guadalupe en la actualidad

A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis, el caso sumó una nueva línea investigativa luego de que el abuelo paterno de la menor, Roque Lucero, fuera imputado por dos cargos de abuso sexual a menores. Frente a esto, la querella solicitó que el celular del hombre sea sometido a pericias, con el objetivo de encontrar pruebas sobre el paradero de su nieta.

Recientemente, la abogada que representa a la mamá de Guadalupe, Soledad Poma de Otaegui, denunció que la investigación sigue trabada y sin avances positivos. En línea con esto, contó que este miércoles mantuvieron una reunión previo a una audiencia a la que tendrá que asistir por una de las causas por abuso en contra de Lucero.

PUBLICIDAD

Por este motivo, la querella solicitó a la Fiscalía el análisis del número telefónico del sospechoso, especialmente para reconstruir sus comunicaciones y desplazamientos en los días previos y posteriores a la desaparición de su nieta. También se pidió la intervención del cuerpo de delitos complejos de la Nación para profundizar las tareas investigativas.

“Queremos presentar la línea de investigación que seguimos”, anticipó la defensora sobre las sospechas que tendrían respecto a la vinculación entre ambas causas. Hasta el momento, el hombre permanece en libertad, aunque debe cumplir las medidas de no salir de la provincia y presentarse periódicamente ante la justicia para registrar su firma.

PUBLICIDAD

Marcha a 15 meses desaparición Guadalupe Lucero (Télam)
A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe, la querella busca impulsar una nueva línea de investigación (Télam)

Durante una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Poma de Otaegui criticó: “Pasaron casi cinco años, se hizo todo mal”. En este sentido, reprochó que, como querellantes, tuvieron que iniciar “nuevamente la investigación”, tras conocerse las denuncias en contra del abuelo de Guadalupe.

En línea con esto, la abogada sostuvo que, pese a la falta de resultados, la familia de Guadalupe sigue exigiendo respuestas. “Hace poco fue el cumpleaños de su hermano y ella debía estar celebrando con él, pero no ocurre eso desde hace años. Vamos a seguir luchando”, manifestó Poma de Otaegui.

Actualizaron la foto de Guadalupe Lucero y elevaron la recompensa por datos sobre su paradero

Esta semana, el Ministerio de Seguridad Nacional incrementó a $20.000.000 la recompensa para quienes aporten datos útiles sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la nena que tenía cinco años cuando desapareció en la ciudad de San Luis el 14 de junio de 2021.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, señaló que esta actualización respondió al tiempo transcurrido desde la oferta inicial y a un pedido formulado en abril de 2026 por el equipo fiscal que interviene en la causa. De esta manera, el nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5.000.000.

Guadalupe Belén Lucero
Guadalupe tenía cinco años al momento de su desaparición

Según la resolución oficial, la recompensa está dirigida a quienes brinden información que permita dar con su paradero. Las personas que cuenten con datos pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

El pago de la recompensa será realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe una representante de esa cartera, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada. El procedimiento garantiza la preservación de la identidad de la persona que suministre los datos.

Por otro lado, la solicitud presentada en abril incluyó el reemplazo de la fotografía utilizada en los afiches oficiales por una imagen de la menor proyectada a su edad actual. Esta actualización se suma a otra modificación realizada en 2023, cuando se sustituyó la imagen anterior para reflejar de manera más precisa las características físicas de la niña al momento de su desaparición.

La menor de edad fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:20 horas en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Actualmente, la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la provincia de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis.

Temas Relacionados

Guadalupe LuceroSan LuisRoque LuceroDesapariciónBúsqueda de personasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brutal ataque en La Plata: detuvieron a un hombre tras golpear a otro con una llave de rueda en Berisso

El individuo aprehendido habría participado en una agresión registrada en febrero, cuando una persona resultó gravemente herida tras ser golpeada a la salida de su hogar

Brutal ataque en La Plata: detuvieron a un hombre tras golpear a otro con una llave de rueda en Berisso

Confirmaron la fecha del juicio contra el ex legislador Oscar González tras ser acusado por la muerte de una docente

A más de tres años del choque fatal, la hija de la docente fallecida logró recuperarse. Sin embargo, su amiga quedó parapléjica producto de las lesiones

Confirmaron la fecha del juicio contra el ex legislador Oscar González tras ser acusado por la muerte de una docente

Dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso por el homicidio del jubilado descuartizado en Río Gallegos

La causa que involucra el asesinato y desmembramiento de un hombre mayor avanza con la decisión judicial, mientras la defensa evalúa las pruebas y la querella solicita nuevas detenciones

Dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso por el homicidio del jubilado descuartizado en Río Gallegos

Detuvieron en Chaco a un joven acusado de golpear a un vecino con una botella de vidrio tras exigirle dinero

El incidente ocurrió en el barrio Matadero de la localidad de Quitilipi y quedó registrado en video. Las autoridades confirmaron que el detenido estaba buscado por otra causa judicial

Detuvieron en Chaco a un joven acusado de golpear a un vecino con una botella de vidrio tras exigirle dinero

La defensa de la falsa médica de Chaco imputada por homicidio dijo que apelará la prisión preventiva

Lidia Mabel Ojeda se encuentra detenida tras el escándalo que se desató a fines de abril. Los abogados argumentaron que no existe “riesgo de fuga”

La defensa de la falsa médica de Chaco imputada por homicidio dijo que apelará la prisión preventiva

DEPORTES

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

TELESHOW

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El huevo de la serpiente en los campus universitarios

El régimen iraní atacó a 4 buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La AIE advirtió que la guerra en Medio Oriente está transformando las estrategias energéticas nacionales

Flávio Bolsonaro se reunió con Marco Rubio y reivindicó el fortalecimiento del entendimiento en las relaciones entre Brasil y EEUU