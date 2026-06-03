Crimen y Justicia

Insólito robo en un gimnasio de Rosario: abría lockers, usaba tarjetas ajenas y las devolvía

El sospechoso de 39 años fue detenido tras una investigación que identificó al menos cinco víctimas. Fue atrapado luego de un seguimiento con cámaras de videovigilancia dentro del establecimiento

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La secuencia de cómo el acusado extraía las tarjetas bancarias de los lockers en el gimnasio de la provincia de Santa Fe

Un hombre de 39 años fue detenido en Rosario acusado de utilizar tarjetas bancarias ajenas que eran sustraídas de lockers en un gimnasio del centro de la ciudad.

Según las denuncias realizadas a la Policía de Santa Fe y la investigación reconstruida con cámaras de seguridad, el apuntado extraía plásticos o captaba sus datos, desde los casilleros mientras otros socios entrenaban, realizaba cobros con un posnet propio y luego devolvía las tarjetas.

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La pesquisa ya detectó al menos cinco víctimas y un perjuicio que ronda los $25 millones, según informó Brian Gómez Pratto, propietario de Brothers Fitness Club, a RTS Medios. Los investigadores buscan establecer si se trató de hechos aislados o de una modalidad más amplia de fraude con tarjetas bancarias.

Vista aérea de un hombre en camiseta blanca y pantalones cortos negros abriendo un casillero oscuro en un gimnasio. Se ve equipamiento y el suelo de goma
El hombre abría lockers y robaba tarjetas de crédito en un gimnasio de Rosario (Brothers Fitness Club)

El caso salió a la luz cuando clientes comenzaron a advertir consumos que no reconocían en sus resúmenes de cuenta y, en uno de los episodios, una víctima recibió notificaciones de operaciones en tiempo real mientras se encontraba dentro del establecimiento.

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La denuncia inicial de una mujer de 36 años describió reiterados hechos de hurto y estafa vinculados al uso de su tarjeta bancaria.

Cómo reconstruyeron la maniobra

Según explicó Gómez Pratto al medio santafesino, los primeros reclamos llegaron a comienzos de mayo, cuando socios informaron compras con tarjeta Visa que no habían realizado y que no podían desconocer porque figuraban como operaciones físicas.

Gimnasio moderno con luces azules, piso oscuro, varias máquinas de ejercicio y pesas. Un hombre en un mostrador; una mujer levanta mancuernas en segundo plano
El interior del gimnasio en Rosario en donde se produjeron los robos (Brothers Fitness Club)

A partir de esos reclamos, el gimnasio pidió los datos del comercio donde se registraban los cobros y detectó que correspondían a uno llamado Chaparria Integral, vinculado a un socio del lugar.

Con los registros de ingreso, el reconocimiento facial en el acceso y casi 30 cámaras, el personal siguió los movimientos del sospechoso y observó cómo abría lockers, hacía los cobros y luego devolvía las tarjetas para que los dueños no advirtieran de inmediato lo ocurrido.

El acusado aprovechaba momentos de menor circulación para abrir casilleros, retirar tarjetas de crédito o débito, efectuar pagos con un dispositivo de cobro electrónico a su nombre y después continuar con su rutina de entrenamiento. En otra reconstrucción, el propietario del establecimiento afirmó que el hombre generaba un cobro y acercaba el posnet a tarjetas sin contacto de otros clientes.

La detención y qué investiga la fiscalía

El sospechoso fue arrestado el lunes por la noche dentro del gimnasio, después de que una mujer lo reconociera y lo señalara por las maniobras. La detención se produjo al finalizar una clase de boxeo, cuando la Policía lo esperaba a la salida del lugar de entrenamiento.

Vista trasera de un oficial de policía de Santa Fe con chaleco negro frente a un hombre esposado de espaldas, con chaqueta turquesa, en un recinto interior
El hombre fue arrestado, en Rosario, al salir de una clase de boxeo (Policía de Santa Fe)

El detenido fue identificado como Leandro Ramón I. y señaló que entrenaba desde hacía casi dos años en Brothers Fitness Club. Al momento del procedimiento, el hombre intentó dar un nombre falso y buscó alternativas para evadir a los agentes, según indicó el titular del establecimiento a RTS Medios.

Tras la aprehensión, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde continuaron las actuaciones. La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe y del fiscal Damián Cimino, que intenta determinar si existen más damnificados.

Imagen de un gimnasio con paredes oscuras y espejos, donde hombres con camisetas blancas usan sus teléfonos junto a equipos de ejercicio y pesas
Así son los lockers que el acusado abrió para sustraer las tarjetas (Brothers Fitness Club)

El gimnasio reunió imágenes, datos de ingreso y otra documentación para entregarla a la Justicia mientras que, la administración del establecimiento, también puso a disposición un estudio jurídico para asesorar a las personas afectadas.

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